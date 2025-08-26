Tecno

Qué es la carga inversa que Apple implementaría en los iPhone 17 Pro y Pro Max

Los rumores señalan que Apple podría sumar esta función en los modelos Pro y Pro Max, permitiendo cargar accesorios como AirPods y Apple Watch

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

iPhone 17 Pro y Pro
iPhone 17 Pro y Pro Max tendrían carga inversa inalámbrica. (foto: Notiulti.com)

Faltan pocos días para que Apple presente oficialmente la serie iPhone 17, y los rumores sobre sus características no dejan de multiplicarse. Una de las filtraciones más llamativas es la posibilidad de que los modelos más avanzados, los iPhone 17 Pro y Pro Max, integren un sistema de carga inversa inalámbrica, una función que convertiría al smartphone en un cargador para otros dispositivos.

La carga inversa es una tecnología que permite que un teléfono transfiera energía a otro equipo. En la práctica, el dispositivo actúa como un cargador externo, ofreciendo una ventaja adicional en situaciones en las que no hay un enchufe o una batería portátil cerca.

Existen dos formas de carga inversa:

  • Con cable: en este caso, el teléfono que cuenta con la función se conecta mediante un cable a otro equipo, permitiendo cargarlo directamente.
  • Inalámbrica: utiliza la misma lógica de la carga wireless convencional, pero a la inversa, siempre que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología.

Gracias a este sistema, un smartphone no solo puede cargar a otro, sino también a accesorios como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes y otros wearables.

iPhone apostaría por la carga inversa en sus nuevos modelos premium.

Apple y la carga inversa: lo que se sabe

El rumor sobre la inclusión de esta función en la serie iPhone 17 proviene del filtrador Fixed Focus Digital, aunque la fuente no siempre ha coincidido con los anuncios finales de la compañía. Por ese motivo, la información debe tomarse con cautela.

No obstante, no es la primera vez que aparece este dato. A comienzos de 2025, otro especialista en filtraciones, conocido como Instant Digital, ya había señalado que Apple estaba probando la carga inversa inalámbrica para sus próximos modelos premium.

En el ecosistema de la marca, esta innovación tendría un uso particularmente atractivo: los usuarios podrían cargar accesorios como AirPods o Apple Watch colocando directamente los dispositivos sobre la parte trasera del teléfono. Hasta ahora, los iPhone 15 y posteriores ofrecen una forma de carga inversa limitada, pero únicamente por cable, no de manera inalámbrica.

iPhone apostaría por la carga inversa en sus nuevos modelos premium.

Una función cada vez más común

La carga inversa inalámbrica no sería una novedad absoluta en la industria. Otros fabricantes, como Samsung y Motorola, ya la han incorporado en algunos de sus modelos. Sin embargo, Apple suele diferenciarse al optimizar las tecnologías antes de integrarlas en sus equipos, con la intención de garantizar estabilidad y eficiencia energética.

Si los rumores se confirman, la llegada de esta opción a los iPhone 17 Pro y Pro Max podría suponer un impulso para la adopción masiva de la función, especialmente entre los usuarios del ecosistema Apple.

El evento de presentación

Aunque la compañía aún no ha confirmado la fecha, diversos reportes señalan que el 9 de septiembre se llevaría a cabo el evento en el que se conocerán los nuevos modelos.

Se espera que Apple anuncie cuatro variantes:

  • iPhone 17 (modelo regular).
  • iPhone 17 Air, una versión ultradelgada que marcaría la principal novedad estética.
  • iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los ejemplares más avanzados, que concentrarían las funciones premium.
iPhone apostaría por la carga inversa en sus nuevos modelos premium.

Expectativa en aumento

A pocos días de la presentación, las especulaciones mantienen en vilo a la industria tecnológica y a los seguidores de la marca. De confirmarse la inclusión de la carga inversa inalámbrica, los iPhone 17 Pro y Pro Max no solo reforzarían su papel como los modelos más completos de la gama, sino que también marcarían un paso más en la integración de los dispositivos dentro del ecosistema Apple.

