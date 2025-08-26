Tecno

Google mejora la seguridad en Android: todas las aplicaciones deberán tener verificación de identidad

La empresa quiere disminuir los casos de robo de datos y espionaje a los usuarios, especialmente aquellos que instalan apps de tiendas externas

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Google exigirá verificación de identidad
Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)

El ecosistema Android enfrentará un cambio de paradigma en torno a una de sus características más emblemáticas: la posibilidad de instalar aplicaciones desde fuentes ajenas a la Google Play Store.

Google impondrá a partir de 2026 un requisito inédito: todo desarrollador que desee distribuir aplicaciones para dispositivos Android “certificados” deberá someterse a una verificación de identidad, incluso si elige canales alternativos para la difusión de sus productos.

Esta decisión redefine la relación histórica entre el sistema operativo móvil más usado del mundo y la práctica del “sideloading”, que permite a los usuarios instalar archivos APK de procedencia diversa.

Por qué Google añade la verificación de aplicaciones en Android

Google justifica esta política por motivos de seguridad digital. Cifras internas de la compañía revelan que las aplicaciones instaladas fuera del circuito oficial presentan “más de 50 veces más malware” que las disponibles en la Play Store.

La verificación será obligatoria primero
La verificación será obligatoria primero en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, y luego se extenderá globalmente en 2027. (Google)

Los usuarios que descargan software por sideloading (ya sea desde tiendas alternativas o repositorios independientes) se exponen con mayor frecuencia a intentos de fraude financiero, robo de datos y otras tácticas maliciosas.

Hasta ahora, buena parte de la identidad de los desarrolladores que operan fuera del entorno oficial permanecía en el anonimato. Según explica Google, “los actores maliciosos han estado ocultándose tras el anonimato para distribuir malware, cometer fraude financiero y robar datos sensibles”.

El nuevo sistema de verificación pretende dificultar ese anonimato y establecer “una capa crucial de responsabilidad en el ecosistema”.

Cómo es el cambio que llegará a dispositivos Android

A partir de septiembre de 2026, los desarrolladores en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia deberán validar su identidad a través de la nueva Consola de Desarrolladores de Android.

Los desarrolladores deberán aportar datos
Los desarrolladores deberán aportar datos personales y legales para distribuir apps en dispositivos Android certificados. (Europa Press)

Este es el primer paso de un despliegue que continuará a nivel mundial durante 2027 y afectará a decenas de millones de usuarios. Las aplicaciones que no pertenezcan a desarrolladores verificados quedarán bloqueadas en dispositivos Android certificados, sin importar la tienda o método de distribución.

El proceso de verificación requiere que los desarrolladores aporten datos personales y legales: nombre completo, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Aquellas organizaciones que actúen como personas jurídicas también deberán consignar un número D-U-N-S y verificar su sitio web oficial.

Google aclara que esta información “no se mostrará a los usuarios”, en contraste con la política vigente en Google Play, donde ciertos datos figuran en los perfiles públicos de las aplicaciones.

Para cumplir con la verificación, los desarrolladores deberán seguir estos pasos:

  1. Verificar su identidad: presentar documentos personales válidos y datos de contacto reales. Si son empresas, también identificar su sede virtual y legal.
  2. Registrar sus aplicaciones: probar la propiedad real del software, facilitando el nombre del paquete y las claves de firma, que autentican electrónicamente cada archivo APK.

Estudiantes y desarrolladores aficionados cuentan con un canal específico adaptado a sus necesidades. Esta medida surge tras reconocer las particularidades de quienes no generan aplicaciones comerciales y buscan evitar el pago de tasas o el uso de información laboral sensible.

Google asegura que la información
Google asegura que la información de verificación no será visible para los usuarios finales de Android. (GOOGLE)

Qué significa esto para los usuarios de Android

Para el usuario promedio poco cambiará en las interacciones cotidianas: las aplicaciones de Google Play y sus medidas de seguridad seguirán siendo predominantes.

Sin embargo, quienes buscan aprovechar la instalación manual o acceder a herramientas fuera del ecosistema oficial deberán prestar atención al origen y la verificación del desarrollador. Los desarrolladores de proyectos personales, experimentales o minoritarios podrán acceder a opciones adaptadas a estudiantes y aficionados, evitando barreras financieras y sobreexposición de su información.

La iniciativa representa la apuesta más fuerte en años para elevar los estándares en la seguridad de Android, manteniendo su estructura flexible y múltiple. La eficacia real del sistema se comprobará una vez que la verificación sea obligatoria en todo el mundo, poniendo a prueba la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales persistentes y nuevas estrategias de evasión empleadas por desarrolladores maliciosos.

