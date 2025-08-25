Tecno

CEO de Amazon Web Services advierte que es un error reemplazar a empleados sin experiencia con IA

Matt Garman no está de acuerdo con la tendencia que siguen algunas empresas como Meta o Microsoft de dejar de contratar jóvenes recién graduados, un fenómeno que ya está afectando el mercado laboral de las próximas generaciones

El empresario confía en el potencial de las nuevas generaciones para manejar herramientas digitales. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

El reciente descenso en la contratación de jóvenes profesionales en el sector tecnológico ha generado inquietud entre los líderes de la industria, quienes advierten sobre los riesgos de sustituir a empleados sin experiencia por sistemas de inteligencia artificial (IA).

En una entrevista reciente, Matt Garman, director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS), calificó como un error estratégico la tendencia de reemplazar a personal junior con herramientas automatizadas, destacando la importancia de mantener y formar talento emergente en las compañías.

Por qué el CEO de AWS cree que no se debe reemplazar a novatos con IA

Durante su participación en el podcast de Matthew Berman, Garman expresó que prescindir de empleados de nivel inicial en favor de la IA constituye “una de las cosas más tontas que he escuchado”.

La capacitación de este personal trae grandes utilidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

El líder argumentó que estos trabajadores representan el menor costo para las compañías y, al mismo tiempo, son quienes más pueden beneficiarse del uso de tecnologías avanzadas.

El directivo instó a las organizaciones a continuar contratando y capacitando a jóvenes profesionales, y aconsejó a los estudiantes priorizar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, en lugar de especializarse en áreas susceptibles de quedar obsoletas por el avance tecnológico.

Cuál es la tendencia de las empresas hacia la contratación de recién graduados

Las declaraciones de Garman se producen en un contexto donde gigantes tecnológicos como Meta y Microsoft han reducido la incorporación de jóvenes recién graduados.

Las ofertas laborales a jóvenes en algunas empresas han bajado por la automatización. (imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de SignalFire, que analiza los movimientos laborales de 650 millones de perfiles en LinkedIn, reveló que la proporción de nuevos graduados contratados por grandes empresas cayó al 7% el año pasado, frente al 25% registrado en 2023.

Asher Bantock, responsable de investigación en SignalFire, según Techcrunch, atribuyó este descenso principalmente a la capacidad de la IA para asumir tareas rutinarias de nivel inicial, como la codificación básica y la investigación.

También, el impacto de la automatización en el empleo juvenil ha sido objeto de análisis por parte de Goldman Sachs. Investigadores de la entidad financiera señalaron en una nota que el desempleo entre jóvenes de 20 a 30 años interesados en trabajar en tecnología ha aumentado casi un 3% desde 2024, una cifra que cuadruplica la tasa general de desempleo.

Qué dicen los expertos sobre el impacto de la inteligencia artificial en los empleos

La IA puede hacer actividades en menor tiempo que un humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista jefe de la firma Goldman Sachs, Jan Hatzius, anticipó que la IA podría reemplazar hasta un 7% de todos los empleados en Estados Unidos durante la próxima década, lo que incrementaría la presión sobre el mercado laboral.

A estas proyecciones se suman las advertencias de otros referentes del sector. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, afirmó que la IA eliminaría la mitad de los empleos junior de oficina en los próximos cinco años.

Un mes después, Geoffrey Hinton, pionero en inteligencia artificial y premio Nobel, sostuvo que la tecnología eventualmente “reemplazará a todos” en trabajos administrativos.

Existen varios cargos que ya están siendo desplazados. (imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la discusión sobre el futuro del empleo en la era de la automatización fue abordada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien en un episodio de un podcast enfatizó: “Lo único que sabemos con certeza es que las personas que usan IA reemplazarán a quienes no la utilizan”.

Cómo debería ser el rumbo de esta tecnología para que sea eficiente y segura

Las opiniones de los líderes reflejan la tensión entre la promesa de eficiencia que ofrece la inteligencia artificial, y la necesidad de preservar oportunidades para el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

Desde el campo de la educación, varias instituciones de educación técnica y profesional se han preparado para impartir a sus estudiantes herramientas de este tipo para que puedan aprovechar sus funcionalidades y se adapten a la dinámica laboral global.

