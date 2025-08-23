Tecno

Modo Iron Man en WhatsApp: qué es y cómo se activa de forma sencilla

Los usuarios pueden crear imágenes de este personaje de Marvel con ayuda de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Los usuarios pueden personalizar tanto como lo deseen la app con este modo.

El llamado modo Iron Man en WhatsApp hace referencia a un conjunto de ajustes y trucos que los usuarios pueden aplicar para personalizar la apariencia y la experiencia dentro de la aplicación móvil.

Entre las opciones más destacadas está pedirle a Meta AI, el asistente virtual integrado en la plataforma, que genere imágenes a partir de las indicaciones del usuario. También es posible modificar el tono de las notificaciones para usar sonidos característicos de este popular personaje de Marvel.

Es importante aclarar que no se trata de una función oficial de WhatsApp, sino de modificaciones que cada usuario debe configurar por su cuenta.

Cómo crear fotos con IA en WhatsApp

Con Meta AI, los usuarios pueden crear fotos según sus preferencias.

Para crear fotos con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Iron Man, los usuarios pueden seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Pulsar el ícono de Meta AI que es un círculo azul ubicado en la parte inferior de la interfaz.
  3. Iniciar un chat con Meta AI y pedirle que genere una imagen de acuerdo con el modo Ironman.

Algunos prompts que se pueden usar son:

  • “Iron Man volando sobre una ciudad futurista iluminada de noche”.
  • “El traje de Iron Man con un diseño alternativo en tonos negros y dorados”.
  • “Iron Man cargando energía en su reactor arc en una cueva”.
  • “Una batalla épica entre Iron Man y un ejército de robots”.
  • “Iron Man trabajando en su laboratorio con pantallas holográficas alrededor”.
  • “Tony Stark probándose un nuevo prototipo de armadura”.
  • “Iron Man en versión estilo cómic clásico de Marvel”.
  • “Un retrato hiperrealista de Iron Man con detalles metálicos brillantes”.
  • “Iron Man rodeado de fuego y explosiones, listo para atacar”.
  • “La vista desde dentro del casco de Iron Man con la interfaz holográfica”.
Los usuarios cuentan con la posibilidad de modificar el prompt.

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

Una vez se haya creado una imagen con Meta AI de Iron Man, los usuarios pueden aprovechar y utilizarla como fondo de sus chats de WhatsApp. El paso a paso es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’.
  3. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’.
  4. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Cómo cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como Iron Man.

Para cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp con temática Iron Man, primero descarga en tu teléfono un fragmento de la banda sonora (en formato de audio compatible). Luego, sigue estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.

Cómo hablar con Iron Man en WhatsApp

Para hablar con Iron Man en WhatsApp, los usuarios deben dirigirse a la sección ‘Hablar con las IA‘, ubicada en la pestaña de contactos de la aplicación, y allí buscar un chatbot inspirado en este personaje.

A través de estos bots, es posible conversar sobre distintos temas, desde preguntas relacionadas con el universo de Marvel hasta diálogos de entretenimiento en los que la inteligencia artificial responde como si fuera Tony Stark.

Estos chatbots son creados por otros usuarios.

Es importante tener en cuenta que estos chatbots no son oficiales, sino creados por otros usuarios. Al tratarse de inteligencia artificial, las respuestas pueden variar en precisión y autenticidad, por lo que conviene usarlos solo con fines recreativos y evitar compartir información personal o sensible.

Para quiénes es el modo Iron Man en WhatsApp

El modo Iron Man en WhatsApp está pensado para fanáticos de Marvel y usuarios que disfrutan personalizar su aplicación. Permite cambiar sonidos, generar imágenes con Meta AI y añadir un estilo temático inspirado en el icónico superhéroe tecnológico.

