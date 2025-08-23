Tecno

Cómo conectar el celular a un WiFi sin conocer la contraseña

Este truco se puede realizar tanto en iPhone como en Android. Es gratuito y es necesario contar con un dispositivo que ya se haya conectado previamente a esa red

Isabela Durán San Juan

Si quieres conectarte a una red WiFi en Android o iPhone sin saber la contraseña, hay un truco simple y gratuito que puedes usar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si necesitas conectarte a una red WiFi desde tu celular Android o iPhone y no conoces la contraseña, existe un truco gratuito y muy sencillo que puedes aplicar. Eso sí, asegúrate de hacerlo únicamente con redes confiables y teniendo a mano un dispositivo que ya se haya conectado previamente a esa red.

Con esto en mente, lo único que debes hacer es ingresar a la configuración del dispositivo que tiene guardada la clave, acceder al apartado de WiFi y seleccionar la red en cuestión. Allí podrás ver un código QR o la contraseña almacenada, dependiendo del sistema operativo y la versión instalada.

Este truco es práctico y rápido siempre que tengas acceso a un equipo autorizado previamente en la red.

Los usuarios pueden acudir a un celular que ya esté conectado a la red WiFi de su interés. (Android)

Cuándo realizar este truco

Este truco para recuperar la contraseña de una red WiFi resulta útil en diferentes situaciones cotidianas. Es recomendable ponerlo en práctica cuando necesitas conectar un nuevo dispositivo y olvidaste la clave, o si alguien en casa o en la oficina requiere acceso a la red sin tener que reiniciar el router o solicitar la información al administrador.

Es práctico cuando visitas a un familiar o amigo y deseas conectarte sin incomodarlo pidiendo la contraseña. En todos los casos, lo fundamental es hacerlo únicamente en redes de confianza, para evitar riesgos de seguridad o accesos no autorizados.

Cómo recordar la contraseña del WiFi

Recordar la contraseña del WiFi puede ser más sencillo si aplicas algunos trucos básicos. Una opción es guardarla en el administrador de contraseñas de tu celular, ya que tanto Android como iPhone permiten almacenar y consultar claves de manera segura.

Otra alternativa es anotarla en un lugar confiable, como una libreta destinada solo para datos importantes o una aplicación de notas protegida con contraseña. También puedes configurar un gestor de contraseñas externo, que centraliza todas tus claves y facilita su recuperación. Lo más importante es evitar usar contraseñas demasiado complejas de memorizar sin respaldo.

Puedes guardarla en el gestor de contraseñas de tu celular, disponible en Android y iPhone para almacenar y consultar claves de forma segura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi de mi casa

Cambiar la contraseña del WiFi de tu casa es una medida de seguridad fundamental que muchas veces se pasa por alto. Es recomendable hacerlo al menos cada tres o seis meses, aunque la frecuencia puede variar según el uso que le des a tu red.

Si sueles compartir la clave con visitas, vecinos o familiares, es aconsejable modificarla con mayor regularidad para evitar que personas no autorizadas sigan conectadas.

Resulta conveniente cambiarla inmediatamente si notas que tu conexión está más lenta de lo habitual o si sospechas que alguien la está usando sin tu permiso. Otro momento clave es cuando adquieres un nuevo router, ya que estos dispositivos vienen con contraseñas predeterminadas que suelen ser fáciles de adivinar.

Además de actualizar la clave periódicamente, procura elegir una contraseña segura, que combine letras, números y símbolos. De esta manera, reduces el riesgo de que terceros accedan a tu red y proteges tanto tu información personal como el rendimiento de tus dispositivos conectados.

Si compartes tu clave con otros, conviene cambiarla con frecuencia para evitar accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué lugar de la casa ubicar el router WiFi

La ubicación del router WiFi en el hogar influye directamente en la calidad y estabilidad de la señal. Lo ideal es colocarlo en una zona central de la casa, para que la cobertura se distribuya de manera uniforme hacia todas las habitaciones. Es recomendable ubicarlo en un lugar elevado, como una repisa o mesa alta, y evitar esquinas, muebles grandes o espacios cerrados, ya que pueden bloquear la señal.

Conviene mantenerlo alejado de electrodomésticos como microondas o teléfonos inalámbricos, que generan interferencias. Si tu vivienda es de varios pisos, lo mejor es instalar el router en la planta intermedia o complementarlo con repetidores.

