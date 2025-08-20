Razer lanza el Kraken Kitty V2 inspirado en un Pokémon a distintos mercados: cuándo llegará a América Latina

Los headset están equipados con un micrófono Razer HyperClear Cardioid. (Composición Infobae: Razer / Dark Fox)

Razer y The Pokémon Company International anunciaron que el Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar llegará a América Latina en septiembre de 2025. Este lanzamiento global forma parte de la colección Razer | Pokémon y marca la llegada del icónico Gengar, el carismático Pokémon de tipo Fantasma, a los equipos de la marca gamer.

Características del Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar

Tras debutar en Asia, los auriculares Kraken Kitty V2 – Edición Gengar ahora estarán disponibles en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y América Latina. El modelo destaca por su diseño audaz, inspirado en la silueta traviesa de Gengar: picos característicos, detalles en púrpura espectral y auriculares con iluminación RGB mediante la tecnología Razer Chroma.

Además de su aspecto llamativo, los headset están equipados con un micrófono Razer HyperClear Cardioid, ideal para reducir el ruido de fondo, y drivers TriForce de 40 mm que ofrecen graves profundos, agudos claros y medios definidos. También incorporan sonido Surround 7.1, garantizando una experiencia inmersiva tanto para videojuegos como para transmisiones y música.

Así luce el Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar. (Razer)

Colaboración entre Razer y Pokémon: tecnología y nostalgia

Con la colección Razer | Pokémon, la marca ha fusionado rendimiento y nostalgia, comenzando con Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, y ahora con la llegada de Gengar. Según Addie Tan, directora global de lifestyle en Razer, “nuestra colaboración con The Pokémon Company International sigue evolucionando de manera emocionante, uniendo a los queridos Pokémon con tecnología de vanguardia”.

La edición Gengar celebra la conexión entre generaciones de jugadores, combinando estilo, innovación y la energía particular del Pokémon fantasma. Diseñados para destacar en cualquier setup, los Kraken Kitty V2 – Edición Gengar prometen convertirse en un accesorio imprescindible para gamers y fans por igual.

Gengar es el carismático Pokémon de tipo Fantasma. (Pokémon)

Razer, la marca de estilo de vida diseñada para gamers

Razer se ha consolidado como una marca de estilo de vida pensada para gamers, reconocida mundialmente por su icónico logotipo de la serpiente de tres cabezas, uno de los más identificables dentro de las comunidades de videojuegos y eSports. Su comunidad de seguidores abarca todos los continentes, y en torno a ella la compañía ha construido el ecosistema más amplio de hardware, software y servicios dedicados a los jugadores.

En el ámbito del hardware, Razer destaca con periféricos de alto rendimiento y con su línea de portátiles Blade. Su plataforma de software, utilizada por más de 200 millones de personas, incluye soluciones como Razer Synapse, que integra funciones del Internet de las cosas; Razer Chroma RGB, su tecnología de iluminación exclusiva compatible con miles de dispositivos y juegos; y Razer Cortex, un optimizador y lanzador de videojuegos.

Además, la compañía cuenta con servicios financieros orientados a gamers y nuevas generaciones: Razer Gold, una de las principales plataformas de pagos para juegos en el mundo, y Razer Fintech, que expande soluciones fintech en mercados emergentes.

Razer ha fusionado rendimiento y nostalgia, comenzando con Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, y ahora con la llegada de Gengar.

Qué productos ofrece Razer en el mercado tecnológico

Razer es una empresa reconocida en el sector de la tecnología y los videojuegos por su amplia gama de productos diseñados para gamers y creadores de contenido. Ofrece laptops de alto rendimiento bajo la línea Razer Blade, que destacan por su potencia y diseño. Entre sus periféricos más populares se encuentran teclados mecánicos, ratones ópticos, auriculares y alfombrillas con tecnologías avanzadas y retroiluminación personalizable.

La marca también desarrolla controles para consolas, micrófonos para streaming y cámaras web, enfocados en mejorar la experiencia de juego y transmisión. Además, Razer comercializa sillas ergonómicas, estaciones de carga, accesorios para móviles y componentes como tarjetas de captura. Su ecosistema incluye soluciones de software para personalizar configuraciones y sincronizar dispositivos.