Tecno

Cómo funciona el código PIN de WhatsApp y qué protección ofrece para tus chats

La verificación en dos pasos añade una clave de seis dígitos que refuerza la seguridad de la cuenta

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Código PIN de WhatsApp.
Código PIN de WhatsApp.

WhatsApp es desde hace más de una década la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Millones de personas la usan a diario para conversar con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Sin embargo, junto con su crecimiento, también aumentaron los intentos de estafas y los riesgos de seguridad digital.

Para responder a esta necesidad, la plataforma incorporó diversas funciones de privacidad. Una de las más importantes es el código PIN, una herramienta que ayuda a proteger las cuentas de los usuarios y evitar accesos no autorizados.

Qué es el código PIN de WhatsApp

El código PIN es una clave numérica de seis dígitos que los usuarios pueden activar dentro de la aplicación como parte de la verificación en dos pasos. Se trata de una medida de seguridad adicional que complementa al clásico código de verificación que llega por SMS cuando se registra un nuevo dispositivo.

El proceso a realizar se
El proceso a realizar se denomina "Verificación en dos pasos". (WhatsApp)

Este PIN se solicita en dos momentos: al registrar una cuenta en un nuevo teléfono y, de manera ocasional, mientras se usa la aplicación de forma normal. Su función es impedir que terceros accedan a la cuenta, incluso si logran obtener el código de verificación enviado por mensaje de texto o llamada.

En otras palabras, es una capa extra de seguridad pensada para reducir los intentos de robo de cuentas y proteger los datos personales.

Cómo activar el código PIN en WhatsApp

Configurar esta función es sencillo y solo requiere unos pasos dentro de la propia aplicación:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Entrar en el menú de Ajustes.
  3. Seleccionar Cuenta.
  4. Elegir la opción Verificación en dos pasos.
  5. Pulsar en Activar.
  6. Crear un PIN de seis dígitos fácil de recordar, pero seguro.

Además, la aplicación permite añadir un correo electrónico opcional. Este detalle es importante, ya que en caso de olvidar el PIN, el correo servirá como respaldo para restablecerlo y recuperar el acceso.

Verificación en dos pasos de
Verificación en dos pasos de WhatsApp. (El País)

Es fundamental aclarar que el código PIN no es lo mismo que el código de registro de seis dígitos que llega por SMS. El primero se configura como medida de seguridad adicional, mientras que el segundo se utiliza únicamente para activar WhatsApp en un dispositivo nuevo.

Qué hacer si olvidas el código PIN

Si un usuario olvida el PIN que configuró, la aplicación ofrece la posibilidad de generar uno nuevo. Para hacerlo, basta con seleccionar la opción ¿Olvidaste el PIN? que aparece en pantalla y seguir las instrucciones que brinda la plataforma.

También es posible modificar o desactivar el PIN en cualquier momento desde el menú Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos.

Logo de WhatsApp. (Meta)
Logo de WhatsApp. (Meta)

Una función clave para proteger tu cuenta

El código PIN de WhatsApp es una de las herramientas más efectivas que ofrece la aplicación para reforzar la privacidad. Frente al aumento de fraudes digitales y casos de suplantación de identidad, esta medida ayuda a que cada cuenta esté mejor protegida, incluso si alguien logra acceder al código de verificación inicial.

Con esta función, WhatsApp no solo facilita la comunicación entre personas, sino que también brinda más control y seguridad a los usuarios sobre su información personal.

Temas Relacionados

WhatsAppPINLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de -2,36% en las últimas 24 horas

¿Cómo se han comportado las

Cómo activar el modo Homero Simpson en WhatsApp

Es indispensable descargar Nova Launcher desde la Play Store, ya que esta app es la que te permitirá realizar los cambios en tu dispositivo

Cómo activar el modo Homero

Razer lanza el Kraken Kitty V2 inspirado en un Pokémon a distintos mercados: cuándo llegará a América Latina

Tras debutar en Asia, los auriculares ahora estarán disponibles en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica

Razer lanza el Kraken Kitty

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 20 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio

El costo de bitcoin para este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

El costo de bitcoin para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adiós al efectivo: los peajes

Adiós al efectivo: los peajes de las autopistas porteñas dejarán de aceptar pagos manuales a fines de este año

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

Media Maratón de Buenos Aires 2025: todo lo que hay que saber sobre el recorrido y los horarios

INFOBAE AMÉRICA
Doble crimen en Uruguay: policía

Doble crimen en Uruguay: policía que mató a simpatizantes de Nacional dice que fue en legítima defensa

Senador uruguayo insultó a otro en una sesión: piden sanción por “desorden de conducta”

El papa León XIV invitó a realizar una jornada de oración y ayuno el 22 de agosto para pedir por la paz

La hermana de Kim Jong Un congeló el acercamiento propuesto por Corea del Sur a la dictadura de Pyongyang

Israel aprobó el despliegue de 80.000 reservistas como parte de su operación antiterrorista contra Hamas en Gaza

TELESHOW
La historia de Cande Vetrano

La historia de Cande Vetrano y Andrés Gil: de un flechazo en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina

Se conoció el video de un altercado de Mauro Icardi en un shopping: la reacción de la China Suárez con sus hijos

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo