Qué responder y que no al recibir una llamadas de spam al celular

La Policía Nacional de España recomienda evitar responder con un ‘sí’ en estos casos, ya que los estafadores podrían grabar la voz del usuario y utilizarla después para activar servicios no autorizados

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Las llamadas spam pueden resultar molestas para algunos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si recibes una llamada de spam, es importante saber cómo actuar, qué decir y, sobre todo, qué no decir.

De acuerdo con Google, las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no deseadas, en su mayoría con fines comerciales. Sin embargo, más allá de resultar molestas, también pueden ser peligrosas, ya que algunas buscan cometer fraudes o robar datos personales.

Para protegerte, existen varias medidas: bloquear números sospechosos, reportar llamadas spam y usar herramientas de filtrado que detecten automáticamente estos intentos.

Aun así, si en algún momento contestas una llamada de spam, es fundamental que sepas cómo manejar la situación para evitar riesgos.

Los usuarios deben evitar decir "sí" una vez identifican que una llamada es spam. (X: policia)

Qué no decir si atiendo una llamada spam

Si terminas atendiendo una llamada de spam, la Policía Nacional de España recomienda no responder con un “sí”.

Explican que los estafadores suelen formular preguntas diseñadas para obtener esa respuesta y grabar la voz del usuario, con el fin de utilizarla posteriormente para dar de alta servicios no autorizados.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) también ha documentado este tipo de casos.

Cuenta el caso de una mujer que les relató que, tras contestar con un “sí”, sin mantener ninguna conversación con un operador, escuchó una locución que la felicitaba por haber activado un supuesto servicio de Amazon Premium con un coste de 200 € mensuales. De inmediato, la llamada se cortó.

Las llamadas spam pueden desencadenar estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afectada aseguró que nunca proporcionó datos personales ni bancarios, aunque manifestó su preocupación por posibles consecuencias. Reconoció haber considerado devolver la llamada, pero antes de hacerlo decidió contactar con el INCIBE en busca de orientación.

El organismo le aconsejó:

  • Verificar directamente con Amazon, a través de canales oficiales, que no existía ninguna suscripción activa.
  • Practicar egosurfing, es decir, buscar su nombre en internet para comprobar si sus datos se habían publicado sin autorización.
  • Reportar el número de teléfono desde el que recibió la llamada.

Cabe recordar que en una llamada de spam nunca se deben revelar datos bancarios ni contraseñas.

Es aconsejable colgar directamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué decir si atiendo una llamada spam

Si una persona atiende una llamada de spam, lo más recomendable es mantener la calma, no dar información personal y cortar la comunicación lo antes posible. Algunas frases útiles que puede usar son:

  • “No estoy interesado, gracias”.
  • “Por favor, eliminen mi número de su lista de contactos”.
  • “No autorizo que me vuelvan a llamar”.
  • “Este número será reportado como spam”.

En algunos países, incluso se aconseja no decir nada y colgar directamente, ya que ciertos estafadores buscan grabar la voz para usarla de forma fraudulenta.

Cómo identificar que una llamada es spam

Identificar una llamada de spam puede ayudarte a evitar fraudes y molestias. Generalmente, estos números son desconocidos o aparecen con identificadores como “número sospechoso” o “posible spam”.

Si al contestar escuchas silencios prolongados, locuciones automáticas o un agente que insiste en obtener información personal o bancaria, es una clara señal de alerta.

Lo primero que puedes hacer es inscribir tu número en los registros oficiales de exclusión publicitaria que existen en varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debes desconfiar si la llamada ofrece premios, servicios no solicitados o presiona para tomar decisiones rápidas. Otra pista frecuente es recibir múltiples intentos desde el mismo número en poco tiempo. Ante cualquier sospecha, lo mejor es no proporcionar datos y colgar de inmediato.

Cómo evitar recibir llamadas spam

Evitar recibir llamadas de spam es posible aplicando algunas medidas de seguridad. En primer lugar, registra tu número en listas oficiales de exclusión de publicidad, disponibles en muchos países.

Asimismo, puedes bloquear manualmente los números sospechosos desde tu teléfono o activar el filtro de llamadas spam que ofrecen iOS (iPhone) y Android.

Otra opción es instalar aplicaciones especializadas que identifican y bloquean contactos fraudulentos. Además, evita compartir tu número en formularios en línea o páginas poco confiables.

