Tecno

Cómo se puede saber si un dólar es falso utilizando solo el celular

Los usuarios pueden recurrir a la cámara integrada de su dispositivo móvil y utilizar las funciones de zoom para examinar en detalle los elementos de seguridad del billete como las marcas de agua

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Tu smartphone puede ayudarte a
Tu smartphone puede ayudarte a determinar fácilmente si un billete de dólar es verdadero o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar si un billete de dólar es falso es un proceso que puedes realizar fácilmente con la ayuda de tu celular, en muchos casos sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Basta con utilizar la cámara y aprovechar las funciones de zoom del teléfono para observar ciertos detalles de seguridad.

Por ejemplo, puedes revisar la nitidez de los microtextos impresos, verificar la marca de agua al trasluz, identificar el hilo de seguridad que atraviesa el billete o comprobar el cambio de color en la tinta de algunos números.

Usando las funciones de zoom,
Usando las funciones de zoom, se pueden identificar ciertos indicadores de que es un biillete falso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos suelen ser difíciles de replicar en falsificaciones y, con una buena cámara, resultan visibles incluso a simple vista.

Aunque tu celular puede ser de gran ayuda para una primera verificación, en caso de duda lo más recomendable es acudir a un banco o entidad autorizada para confirmar la autenticidad del billete.

Qué aplicaciones móviles utilizar para detectar dólares falsos

Algunas de las aplicaciones móviles disponibles para detectar billetes de dólares falsos son:

  • Cash Reader.

Reconoce billetes a través de la cámara y además indica su denominación mediante voz, útil también para personas con discapacidad visual. Disponible para iOS y Android.

La mayoría de estas aplicaciones
La mayoría de estas aplicaciones móviles están disponibles tanto en Android como en iPhone. (Play Store)

La versión gratuita de la aplicación tiene una limitación relevante: solo reconoce ciertos billetes de cada moneda. Los usuarios que requieran acceso completo a todas las denominaciones deberán optar por la versión paga.

  • Moneyscanner.

Analiza billetes de diferentes divisas, incluyendo dólares, verificando marcas de agua, hilos de seguridad y microimpresiones. Cuenta con funciones impulsadas por inteligencia articial para agilizar la validación de los billetes.

  • Banknote Scanner.

App que permite identificar denominaciones y comprobar algunos elementos de seguridad básicos. Incluye herramientas diseñadas para coleccionistas, como la posibilidad de guardar billetes escaneados y detectar ejemplares raros o con numeraciones especiales.

Hay aplicaciones que incluyen herramientas
Hay aplicaciones que incluyen herramientas impulsadas por IA para acelerar la identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones pueden ser un apoyo adicional, aunque siempre se recomienda confirmar la autenticidad de un billete sospechoso en bancos o instituciones autorizadas.

  • MCT Money Reader.

Entre las opciones disponibles para Android sobresale MCT Money Reader, una aplicación gratuita que detecta billetes falsos de manera rápida y precisa, además de incluir una guía educativa para realizar verificaciones manuales.

La herramienta permite calcular el valor total de los billetes escaneados y es compatible con múltiples divisas, como el peso colombiano y mexicano, el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y el yuan chino.

Integra lectura de texto a voz en distintos idiomas y aprovecha el flash del dispositivo para funcionar correctamente incluso en condiciones de poca luz.

Identificar si es un dólar
Identificar si es un dólar es falso puede ser útil y fácil si se utiliza la cámara del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al utilizar la cámara trasera para escanear el billete, la app analiza la imagen, contrasta sus elementos de seguridad con una base de datos amplia y comunica el resultado mediante voz, lo que la convierte en un recurso especialmente útil para personas con discapacidad visual o visión limitada.

  • Counterfeit.

En el entorno de iOS está disponible la aplicación Counterfeit, la cual requiere un pago anticipado para su descarga. Esta herramienta proporciona una capa extra de seguridad, dirigida principalmente a empresas y personas que gestionan grandes sumas de efectivo.

Su operación se basa en algoritmos de reconocimiento óptico y técnicas de aprendizaje automático, lo que permite identificar incluso pequeñas inconsistencias que podrían indicar la presencia de billetes falsos.

Si la duda persiste, es
Si la duda persiste, es aconsejable acudir a un banco o un sitio oficial para despejar cualquier inquietud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si estos métodos no son efectivos

En caso de que persista la duda sobre si un billete de dólar es falso, los usuarios pueden acudir a una entidad bancaria o casa de cambio autorizada para realizar una verificación oficial.

Asimismo, es posible solicitar apoyo en organismos especializados en seguridad monetaria o acudir a las autoridades competentes para reportar el billete sospechoso.

De esta manera, no solo se garantiza una confirmación confiable, además se evita el riesgo de caer en fraudes o de poner en circulación dinero falsificado.

