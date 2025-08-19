Adiós a varios iPhone: Apple confirma qué dispositivos quedan fuera de iOS 26

No todos los iPhone recibirán la última actualización iOS 26. (Apple)

En junio de este año, durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2025, Apple presentó su próxima gran actualización: iOS 26, el sistema operativo que da vida al iPhone y que llegará con un rediseño profundo, nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y cambios en la compatibilidad con algunos modelos más antiguos.

Aunque la compañía no anunció una fecha exacta de lanzamiento, confirmó que la actualización estará disponible en otoño del hemisferio norte (primavera en el sur), siguiendo la tradición de estrenar el software junto con los nuevos modelos de iPhone.

Esta versión marca un punto de inflexión en la historia de Apple por dos motivos. Por un lado, rompe con la numeración habitual al dar un salto desde iOS 18 directamente a iOS 26. Y por otro, introduce un diseño completamente renovado con la estética “Liquid Glass”, que aporta mayor fluidez al sistema y redibuja iconos, notificaciones y la pantalla de inicio.

Ya puedes probar la beta de iOS26 antes de su lanzamiento oficial. (Foto: ZDNET)

Qué iPhone no podrán actualizarse a iOS 26

Como ocurre en cada ciclo, algunos modelos dejarán de recibir soporte. En este caso, los que quedarán fuera de iOS 26 serán los iPhone XS, XS Max y XR, lanzados en 2018. Estos equipos permanecerán en la última versión de iOS 18 y no tendrán acceso a las nuevas funciones.

Los iPhone compatibles con iOS 26

La lista de dispositivos que sí recibirán la actualización es amplia e incluye los siguientes modelos:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

Desde el iPhone 11 hasta el iPhone 16 recibirán la actualización de iOS 26. REUTERS/Kent J. Edwards

iOS 26: un rediseño con inteligencia artificial integrada

El cambio más visible será el rediseño gráfico, pero la gran apuesta de Apple está en la inteligencia artificial. Con Apple Intelligence, la compañía refuerza funciones avanzadas como la traducción en vivo durante llamadas o la generación de imágenes personalizadas, que estarán disponibles directamente desde el iPhone sin necesidad de aplicaciones externas.

Además, se incluyen nuevas herramientas pensadas para mejorar la productividad y la comunicación. Entre ellas se destacan:

Revisión de Llamadas : permite que el iPhone atienda automáticamente números desconocidos y muestre quién llama y con qué motivo.

Filtrado de spam de llamadas , que promete reducir el número de interrupciones innecesarias.

Asistente de Llamada en Espera, pensado para gestiones con call centers: el teléfono mantiene tu lugar en la fila y te avisa cuando hay un agente disponible.

En Mensajes, los chats grupales suman la posibilidad de crear encuestas y personalizar fondos de conversación, lo que acerca la experiencia a la de otras plataformas de mensajería.

En Mapas, la aplicación ahora aprende las rutas más frecuentes del usuario y alerta con anticipación sobre posibles retrasos.

iOS 26 se encuentra disponible en la beta pública. (applesfera.com)

Entretenimiento y apps renovadas

Apple también pone el foco en el entretenimiento con iOS 26. En Apple Music debutará la función AutoMix, que mezcla canciones automáticamente como un DJ, además de incorporar traducción de letras en tiempo real.

La compañía lanzará además la nueva aplicación Juegos, un centro dedicado a novedades, recomendaciones y retos que permitirá conectar a los usuarios en torno al gaming móvil.

Por su parte, Wallet se potencia con nuevas funciones: seguimiento de equipaje, mapas de aeropuertos y la posibilidad de compartir en tiempo real el estado de un vuelo a partir de la tarjeta de embarque.