Cómo saber si un billete es falso usando la cámara del celular

Las cámaras de alta resolución y linternas facilitan la detección de billetes sin equipos bancarios especializados

Las aplicaciones móviles permiten a
Las aplicaciones móviles permiten a cualquier usuario verificar la autenticidad de billetes y combatir el fraude en transacciones diarias.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la incorporación de cámaras de alta resolución, linterna y potentes procesadores en los celulares, la verificación de billetes ya no depende exclusivamente de métodos manuales ni de equipos bancarios especializados.

En la actualidad, las aplicaciones móviles han democratizado la capacidad de combatir el fraude, permitiendo que cualquier usuario, desde comerciantes hasta particulares, tengan más opciones y tranquilidad en sus transacciones.

Cómo usar la cámara del celular para ver un billete falso

El primer paso para detectar la autenticidad de un billete con el celular es aprovechar los recursos que incorpora de fábrica. Al activar la cámara en modo macro se pueden revisar detalles de seguridad que resultan invisibles a simple vista, como las microimpresiones, texturas y relieves de los billetes.

Haciendo zoom es posible observar letras o números diminutos que, en los billetes falsos, suelen aparecer borrosos o mal definidos. Además, la linterna del teléfono ofrece la posibilidad de iluminar los billetes a contraluz, revelando marcas de agua, hilos de seguridad y elementos transparentes que suelen estar ausentes o mal ejecutados en las falsificaciones.

El modo macro y el
El modo macro y el zoom de la cámara del celular ayudan a identificar microimpresiones y relieves en los billetes auténticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra funcionalidad práctica consiste en utilizar el celular como comparador: al abrir la imagen oficial del billete en la web del banco central y ponerla lado a lado con el billete físico, el usuario puede notar rápidamente diferencias en colores, proporciones o símbolos, que pueden indicar un intento de fraude.

Aplicaciones para identificar billetes falsos

  • Cash Reader Bill Identifier

Disponible tanto para Android como para iPhone, esta herramienta permite al usuario identificar diversos tipos de billetes de más de cien monedas distintas simplemente apuntando con la cámara de su dispositivo. Los resultados aparecen en tan solo segundos, ya sea confirmando la autenticidad o indicando la falsedad del billete.

La app proporciona el resultado mediante instrucciones sonoras, patrones de vibración y compatibilidad total con lectores de pantalla como VoiceOver para iOS y TalkBack para Android, incluyendo textos en fuente grande y opciones de alto contraste.

Comparar el billete físico con
Comparar el billete físico con la imagen oficial del banco central ayuda a detectar diferencias de color y símbolos que indican falsificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión gratuita de la aplicación tiene una limitación relevante: solo reconoce ciertos billetes de cada moneda. Los usuarios que requieran acceso completo a todas las denominaciones deberán optar por la versión paga.

  • MCT Money Reader

Entre las alternativas para Android destaca MCT Money Reader. Esta aplicación gratuita identifica billetes falsos rápidamente y con precisión, y ofrece una guía educativa de verificación manual.

Permite a sus usuarios contar el valor total de los billetes escaneados y soporta un amplio rango de monedas, desde el peso colombiano y mexicano hasta el dólar estadounidense, euro, yen japonés y yuan chino. Además, la funcionalidad de texto a voz en varios idiomas, sumada a la compatibilidad para situaciones de baja luz gracias al uso del flash, asegura efectividad incluso en condiciones adversas.

Después de escanear el billete con la cámara posterior del dispositivo, la aplicación procesa la imagen, compara los elementos de seguridad con su amplia base de datos y comunica verbalmente el resultado, algo esencial para personas ciegas o con visión reducida.

Counterfeit y Banknote Scanner ofrecen
Counterfeit y Banknote Scanner ofrecen funciones avanzadas de detección y almacenamiento de billetes, ideales para empresas y coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Counterfeit

En el ecosistema de iOS existe la opción llamada Counterfeit, que, aunque requiere un pago previo para su descarga, ofrece un nivel adicional de seguridad, pensado en especial para empresas y usuarios que manejan grandes volúmenes de efectivo. Su funcionamiento, centrado en algoritmos de reconocimiento óptico y aprendizaje automático, garantiza la detección de discrepancias mínimas que pudieran alertar sobre una falsificación.

  • Banknote Scanner

Otra alternativa popular es Banknote Scanner, disponible gratuitamente tanto en Android como iOS. Esta app permite escanear el billete y obtener en segundos información sobre la denominación, el número de serie y la validez. Agrega funciones pensadas para coleccionistas, como el guardado de billetes escaneados y la detección de piezas raras o con numeraciones singulares.

Cinco consejos para tener mayor

Cómo activar el modo discreto

Siri tendría un rostro y

Códigos de un solo uso:

La historia del artista colombiano

Valeria Aquino y Barby Silenzi,

