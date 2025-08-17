Tecno

Banderita de WhatsApp: qué significa este ícono y cómo usarlo en los chats

La herramienta ayuda a preservar datos importantes sin sacrificar la privacidad ni la limpieza del chat

Juan Ríos

Juan Ríos

Guardar
El icono de la bandera
El icono de la bandera identifica mensajes guardados en conversaciones efímeras de WhatsApp. (Infobae)

WhatsApp, entre sus herramientas menos conocidas, tiene una función que se visibiliza con el icono de la bandera, algo que muchos no saben de qué se trata y cómo sacarle provecho.

Esta herramienta tiene como objetivo conservar información valiosa dentro de chats que, por decisión de sus participantes, han sido configurados como conversaciones temporales o efímeras.

Qué es el icono de la bandera en WhatsApp

El icono de la bandera en WhatsApp es un distintivo visual que aparece junto a determinados mensajes dentro de los llamados chats temporales o chats efímeros.

Esta función específica trabaja en conjunto con la opción de mensajes temporales, permitiendo que ciertos textos, imágenes o archivos permanezcan visibles aún después de que el resto de la conversación haya desaparecido automáticamente según el periodo programado por el usuario (24 horas, 7 días o 90 días).

FILE PHOTO: Whatsapp logo is
FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta herramienta surge ante la paradoja que enfrentan quienes desean mantener limpias sus conversaciones y liberar espacio en sus dispositivos, pero a la vez no quieren perder datos clave, como una fecha importante, una dirección o una imagen relevante.

El icono de la bandera ofrece una solución simple y efectiva para mantener a salvo los mensajes esenciales sin sacrificar la limpieza y privacidad que propone la función efímera. Basta con buscar el símbolo de la bandera para identificar inmediatamente aquellos mensajes que han sido seleccionados para conservarse dentro del chat.

Cómo se usa la bandera en los mensajes de WhatsApp

El proceso para utilizar la bandera en WhatsApp es directo, aunque requiere seguir una serie de pasos vinculados directamente con la activación de los mensajes temporales. Para empezar, el usuario debe cerciorarse de que su aplicación esté actualizada, lo cual garantiza la disponibilidad de las funciones más recientes.

FILED - 19 January 2021,
FILED - 19 January 2021, Berlin: A finger touches the Whatsapp logo on a smartphone. Photo: Zacharie Scheurer/dpa

Una vez verificada esta condición, el procedimiento se divide en dos fases principales:

  1. Activación de mensajes temporales: el usuario debe acceder al chat donde desee conservar ciertos mensajes. Tras pulsar el nombre del contacto o grupo, aparece la opción ‘Mensajes temporales’. Dentro de este menú, es posible elegir el periodo tras el cual los mensajes se autodestruirán: 24 horas, 7 días o 90 días. Esta acción convierte todos los mensajes enviados o recibidos a partir de ese momento en efímeros.
  2. Marcar mensajes con la bandera: con los mensajes temporales habilitados, cualquier usuario puede seleccionar el texto, imagen o archivo que desea preservar. Basta con mantener presionado el mensaje hasta que se sombree y se despliegue el menú superior (en Android) o un menú emergente (en iPhone). En este punto, el símbolo de la bandera se mostrará disponible; al pulsarlo, el mensaje queda automáticamente marcado como conservado. Este icono solo aparece si el mensaje es realmente efímero, es decir, no está disponible en conversaciones que no hayan activado los mensajes temporales.

Al marcar un mensaje de esta manera, este pasará a formar parte de la sección de Mensajes conservados dentro de la configuración del chat. Accediendo a dicho apartado —presente al pulsar el nombre de la conversación— se puede visualizar de una vez todos los mensajes salvados en ese chat, sin necesidad de recorrer toda la cadena de intercambios.

Un aspecto fundamental de la función de la bandera es que todos los participantes de un chat pueden visualizar qué mensajes han sido conservados y, además, cuentan con la posibilidad de anular el marcado si así lo desean.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un logo de Whatsapp impreso en 3D y los botones del teclado sobre una placa base de un ordenador. 21 de enero de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Si un mensaje se ha marcado para ser salvado y uno de los usuarios prefiere que de todas formas desaparezca junto al resto de la conversación, puede retirar esa conservación fácilmente desde el mismo menú donde se activó: pulsando de nuevo sobre el mensaje y seleccionando la bandera tachada.

Cada vez que una persona conserva un mensaje, el sistema notifica al resto de los participantes. Esto aporta una capa de transparencia relevante en cuanto a las decisiones sobre la preservación de la información dentro de un contexto donde la privacidad y la naturaleza efímera de las conversaciones son prioridades.

