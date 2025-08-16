Modo Free Fire en WhatsApp: cómo se activa en teléfonos móviles Android

El modo Free Fire en WhatsApp es una serie de configuraciones que el usuario activa manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Free Fire en WhatsApp está pensado para los fanáticos de este popular videojuego móvil, ya que les brinda la posibilidad de personalizar su experiencia dentro de la aplicación móvil en Android.

A través de chatbots impulsados por inteligencia artificial, los usuarios pueden acceder a consejos y trucos para mejorar su desempeño en el juego.

Además, Meta AI les permite generar imágenes con estética inspirada en Free Fire, que luego pueden utilizar como fondo de pantalla o foto de perfil, reforzando así su identidad gamer.

Los usuarios pueden escoger entre varios chatbots. (WhatsApp)

Cómo interactuar con los chatbots de IA de Free Fire en WhatsApp

Para interactuar con los chatbots de inteligencia artificial de Free Fire en WhatsApp, solo es necesario seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘ y seleccionar ‘Chatear con las IA‘. Buscar Free Fire. Escoger un chatbot y empezar a interactuar.

Es importante señalar que estos chatbots de inteligencia artificial son desarrollados por usuarios independientes y no de manera oficial por Garena.

Por esta razón, al interactuar con ellos, resulta fundamental que las personas tomen precauciones y apliquen medidas de privacidad, como evitar compartir información personal sensible, contraseñas o datos bancarios.

Los usuarios pueden realizar ajustes de privacidad de su chatbot. (WhatsApp)

Cómo crear un chatbot de IA propio en WhatsApp

Para diseñar y configurar un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp, es necesario seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la lista de contactos y seleccionar ‘Chatear con las IA’. Pulsar el signo de + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Iniciar el proceso de creación del chatbot respondiendo preguntas como: ”¿Qué hace tu IA y qué la diferencia de las demás?“, ”¿Cómo describirías la personalidad de tu IA?“, ”¿Cómo se ve tu IA?“ y ”¿Cuál es el nombre de tu IA?“. Realizar los ajustes de privacidad que se consideren necesarios, como quién puede ver ese chatbot (público o solo el creador) y dónde aparece (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook). Asimismo, los usuarios pueden optar por ajustes avanzados como añadir mensajes de bienvenida, instrucciones específicas o indicaciones iniciales. Pulsar ‘Crear’. Empezar a interactuar con el nuevo chatbot.

Es importante tener en cuenta que, durante el proceso de creación, el usuario debe especificar que desea un chatbot inspirado en este videojuego, de modo que la inteligencia artificial pueda generar respuestas y funciones acordes a esa temática.

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Cómo generar imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Free Fire, los usuarios solo deben pulsar el ícono del círculo azul para abrir un chat con Meta AI. Desde allí, basta con escribir indicaciones o prompts claros que describan la imagen deseada. Por ejemplo:

Un personaje de Free Fire con chaqueta de cuero negra y armas brillantes.

Un campo de batalla nocturno con luces de neón al estilo Free Fire.

Un avatar de Free Fire con máscara táctica y chaqueta roja.

Dos jugadores de Free Fire enfrentándose en una arena futurista.

Una escena de Free Fire en la selva con drones de combate.

Un personaje femenino de Free Fire con atuendo dorado y alas mecánicas.

Meta AI cuenta con la capacidad de generar las imágenes de acuerdo con los prompts dados por los usuarios. (Meta)

Para convertir la imagen generada en el fondo de chats, los usuarios solo tiene que considerar este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil.

r a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Para quiénes es el modo Free Fire en WhatsApp

