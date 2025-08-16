Así será el eclipse solar total más esperado de los últimos años: duración, fecha y más preguntas de Google

La NASA confirmó que en 2027 ocurrirá un eclipse solar total, destacado por ser el más largo de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA confirmó que en 2027 la humanidad podrá presenciar un eclipse solar total, considerado único por su magnitud, ya que se espera que sea el más extenso de los últimos años. Según la agencia, tendrá una duración de plena visibilidad de seis minutos y 23 segundos.

No obstante, este fenómeno no será visible en todo el mundo, sino solo en determinadas regiones.

Esta expectativa ya se refleja en Google Trends, donde los usuarios buscan información sobre la fecha exacta, su duración y los lugares desde los que podrá observarse.

Los usuarios ya están realizando preguntas referentes a este fenómeno astronómico y esto se refleja en Google Trends. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo/File Photo/File Photo

A continuación las preguntas más frecuentes que se han realizado respecto a este fenómeno:

Cuándo será el próximo eclipse solar total

El próximo eclipse solar total será el lunes 2 de agosto de 2027.

Cuánto durará este eclipse solar total

Este eclipse solar total tendrá una duración de seis minutos y 23 segundos. La NASA aclara que esta predicción no considera las montañas ni los valles a lo largo del borde lunar.

La NASA señala que el eclipse tendrá una visibilidad plena de un poco más de seis minutos. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

Qué lugares podrán ver este eclipse solar total

El eclipse solar total de 2026 trazará una franja de totalidad que comenzará en el océano Atlántico y cruzará el estrecho de Gibraltar.

Desde allí recorrerá la costa norte de África, atravesará Egipto, pasará sobre el mar Rojo y se extenderá por regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de concluir en el océano Índico. En Europa, el único país donde podrá observarse en su totalidad será España.

En cambio, la zona de parcialidad abarcará prácticamente toda Europa, gran parte de África y el suroeste asiático, incluyendo todo Oriente Medio, según explica el Instituto Geográfico Nacional de España.

El siguiente eclipse solar visible desde España será el eclipse anular del 26 de enero de 2028, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.

Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se interpone de manera exacta entre la Tierra y el Sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el eclipse solar total no es visible en mi país

Si una persona se encuentra en un país donde el eclipse solar total no será visible, aún tiene varias opciones para disfrutar del fenómeno:

Observar la parcialidad.

En muchas regiones el eclipse podrá verse de manera parcial. Con gafas especiales para eclipses o filtros homologados, se puede seguir de forma segura.

Viajar a la franja de totalidad.

Algunas personas optan por trasladarse a los lugares donde el eclipse se verá en su máxima expresión.

Seguir transmisiones en vivo.

Agencias como la NASA, observatorios y medios de comunicación suelen transmitir el evento en tiempo real con imágenes de alta calidad.

Si no te encuentras en un lugar visible, puede seguir el eclipse a través de transmisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir a eventos astronómicos locales.

Centros de astronomía, planetarios y universidades organizan actividades y observaciones colectivas para vivir la experiencia de forma parcial o virtual.

Cómo observar un eclipse solar de forma segura

Observar un eclipse solar es una experiencia fascinante, pero también puede ser peligrosa si no se toman las precauciones adecuadas.

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista. Estas son las recomendaciones más importantes:

Usar gafas especiales para eclipses.

Deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2. Los lentes de sol comunes no ofrecen la protección necesaria.

No utilizar protección para ver el eclipse puede afectar la salud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emplear filtros solares certificados en telescopios o binoculares.

Solo se deben utilizar accesorios diseñados específicamente para la observación solar.

Proyección indirecta.

Se puede observar el eclipse sin mirar directamente al Sol proyectando su imagen sobre una superficie, por ejemplo con una cámara estenopeica (un pequeño agujero en una cartulina que proyecta la luz en el suelo o en otra cartulina).

No usar métodos caseros inseguros.

Evita vidrios ahumados, CDs, radiografías o lentes sin certificación, ya que no bloquean la radiación dañina.

Qué es un eclipse solar total

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo su luz durante unos minutos. En ese instante, el día se oscurece como si fuera de noche y se puede observar la corona solar, su atmósfera exterior.