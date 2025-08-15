Spotify y Apple Music ponen la mira en el nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’

Spotify y Apple Music se unieron a la fiebre por el anuncio del próximo álbum de Taylor Swift. (Composición Infobae)

El anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, ya resuena en las principales plataformas de streaming de música. La cantante ha revelado que el disco saldrá a la venta el 3 de octubre de 2025 y contará con 12 canciones, noticia que ha sido compartida por Spotify y Apple Music.

La cuenta de Spotify en Instagram publicó imágenes de distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá con portadas del nuevo álbum exhibidas en sus calles principales. “Bienvenido a Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Miami y Nashville, TS12 (en alusión a lo que será el duodécimo álbum de Taylor Swift). La era de The Life of a Showgirl ha comenzado”, indicó en la descripción.

Por su parte, Apple Music, en la misma red social, publicó un video en bucle con la imagen de la portada del próximo álbum, acompañada de la descripción: “Se levanta el telón y todas las miradas están puestas en ella. Pre-añade el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ya está disponible en Apple Music para echar un vistazo a la lista de canciones”.

The Life of a Showgirl - Taylor Swift (Redes sociales/Taylor Swift)

Ciudades que ‘armonizan’ con el nuevo álbum de Taylor Swift

En tanto, Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos, preparó una lista de destinos que, según indican, “capturan el espíritu” de ‘The life of a showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift.

Las Vegas: Espectáculo y glamour sin tregua

La ciudad estadounidense —famosa por su inconfundible Strip luminoso y casinos icónicos— personifica la intensidad del show y el esplendor escénico. El ambiente de Las Vegas revive las raíces del cabaret y el burlesque de la década de 1940, donde cada noche se convierte en un verdadero estreno teatral. El bullicio permanente, los espectáculos deslumbrantes y la vida nocturna frenética convierten a este destino en un espejo fiel del glamour y la emoción que Taylor Swift busca plasmar en su nuevo álbum.

Bangkok: Energía vibrante y contrastes lucidos

La capital tailandesa fue incluida por su clima dinámico y su atmósfera siempre en movimiento, capaz de reflejar el pulso incansable de la vida en tour. Mercados nocturnos rebosantes, bares en terrazas radiantes y calles colmadas de vendedores ambulantes definen a Bangkok. Los sabores y colores, desde el arroz pegajoso con mango hasta los templos bañados en dorado y naranja al atardecer, expresan la vitalidad que caracteriza cada rincón de la ciudad.

Buenos Aires es una de las ciudades elegidas por Booking.com para este ranking. Crédito: Página Oficial Turismo Buenos Aires

Buenos Aires: Pasión, dramatismo y el latido del espectáculo

Buenos Aires representa la intensidad y el estilo propios del mundo del espectáculo. La ciudad se describe como un escenario donde la música y el arte florecen: “Los ritmos del tango se entrelazan en cafés históricos, los murales salpican de colores vivos Palermo y San Telmo, y los animados mercados callejeros rebosan de vida”, señala la selección. El emblemático Teatro Colón y los sabores locales —como el chimichurri y los pimientos asados— destacan la audacia y el espíritu vibrante porteño, en perfecta sintonía con la imagen de la showgirl moderna.

Sídney: Cosmopolitismo y vitalidad a la orilla del mar

La metrópolis australiana se distingue por su energía urbana y panoramas que invitan a disfrutar de la vida social y artística. “La puesta de sol sobre Bondi Beach baña la costa con una cálida luz dorada y anaranjada”, mientras la vida nocturna en Darling Harbour y la Ópera de Sídney mantienen el ritmo incesante. El ambiente de los bares en azoteas, los cócteles cítricos y la diversidad cultural contribuyen a hacer de Sídney un reflejo de la diversidad y el dinamismo que Taylor Swift traslada a sus proyectos creativos.

Estocolmo: Creatividad, historia y modernidad musical

Por último, Estocolmo fue seleccionada por su aura cosmopolita y su historia vinculada a la innovación escénica y musical. Las calles empedradas de Gamla Stan contrastan con los bares sofisticados y los espacios de música pop. La ciudad nórdica también cobró relevancia como lugar de inspiración durante la etapa de grabación del álbum: “Estocolmo también sirvió como centro creativo para el último álbum de la artista, con sesiones de grabación entrelazadas con sus viajes por Europa”, subraya la reseña.

Cada uno de estos destinos transmite la esencia exuberante, divertida y atrevida que nutre el próximo trabajo discográfico de Taylor Swift, invitando a los seguidores a sumergirse en una experiencia tan estimulante como la propia vida de una showgirl.