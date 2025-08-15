Mensajes temporales en WhatsApp: así puedes conservar fotos, videos y textos que se autodestruyen

Conoce por qué no puedes recibir las últimas actualizaciones de WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp ha incorporado una función que ofrece a los usuarios mayor control sobre sus mensajes temporales. A partir de ahora, será posible conservar textos, fotos o videos dentro de este tipo de chats, evitando que desaparezcan una vez cumplido el plazo establecido. La novedad busca equilibrar la flexibilidad de conservar información relevante con la privacidad que caracteriza a los mensajes con fecha de caducidad.

Los mensajes temporales en WhatsApp están diseñados para desaparecer automáticamente después de un tiempo determinado, según la configuración del chat. Hasta ahora, cualquier contenido en este formato se eliminaba de manera irreversible una vez cumplido el plazo.

Con la nueva herramienta, los usuarios podrán conservar determinados mensajes antes de que desaparezcan. Estos quedarán almacenados en una carpeta especial llamada “Mensajes conservados”, accesible desde la configuración de la aplicación.

WhatsApp ahora te permite conservar mensajes. REUTERS/Dado Ruvic

La función incluye medidas para proteger la privacidad de los participantes. Cuando un usuario decida conservar un mensaje enviado por otra persona, el remitente recibirá una notificación inmediata. Esto permite que el autor del contenido pueda aprobar o impedir que ese mensaje se mantenga.

Además, si el remitente cambia de opinión, podrá retirar el permiso y el mensaje volverá a estar sujeto a la regla de eliminación automática. Sin embargo, este control solo puede ejercerse hasta 25 días después de que el mensaje haya caducado; pasado ese tiempo, no será posible revertir la decisión.

Paso a paso: cómo conservar un mensaje

WhatsApp detalla que el proceso es sencillo:

Abrir el chat donde se encuentra el mensaje temporal. Mantener presionado (en dispositivos móviles) o hacer clic (en computadoras) sobre el mensaje que se quiere conservar. Seleccionar la opción “Conservar”.

Una vez hecho esto, el mensaje pasará a la carpeta de Mensajes conservados y estará visible para todos los integrantes del chat.

Mensajes conservados de WhatsApp. (Meta)

Cómo dejar de conservar un mensaje

Si un usuario decide que ya no necesita mantener un mensaje, puede revertir la acción siguiendo estos pasos:

Tocar el ícono de menú (flecha o chevrón hacia abajo) en el mensaje. Seleccionar “Dejar de conservar”. Confirmar la acción presionando OK.

En ese momento, el mensaje retomará el ciclo de los temporales y desaparecerá cuando corresponda, según la configuración original del chat.

Privacidad y flexibilidad en un mismo espacio

La incorporación de esta función responde a la demanda de muchos usuarios que querían mantener mensajes importantes sin renunciar a la practicidad de los chats temporales. Así, se pueden guardar datos relevantes, conversaciones con valor sentimental o contenido que se quiera conservar como recuerdo, sin que toda la conversación pierda su carácter temporal.

Puedes conservar mensajes de chats que se autodestruyen. (Meta)

La actualización también refuerza la transparencia entre los usuarios: todos los participantes sabrán cuándo se conserva un mensaje y quién lo ha hecho, lo que reduce el riesgo de que información sensible se almacene sin el conocimiento del remitente.

Con esta novedad, WhatsApp ofrece un equilibrio entre privacidad y control, brindando a los usuarios la posibilidad de decidir qué mensajes permanecen y cuáles se eliminan definitivamente. En un contexto en el que las conversaciones digitales se vuelven cada vez más efímeras, la función añade una capa extra de personalización al uso de la plataforma.