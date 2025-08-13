Cuál es la tecnología que utiliza Georgina Rodríguez para el cuidado de su piel

La pareja de Cristiano Ronaldo utiliza la máscara con tecnología de luz LED de Foreo. (Reuters / Instagram Georgina Rodríguez)

Georgina Rodríguez, reconocida modelo, influencer y empresaria, integra distintos recursos para el cuidado de su piel. Entre sus elecciones destacan los sérums y cremas de la marca Charlotte Tilbury. Además, adopta tendencias como el skin icing, una técnica que consiste en sumergir el rostro en agua fría con hielo para lograr un efecto lifting inmediato. La tecnología también ocupa un lugar en su rutina, ya que incorpora dispositivos y tratamientos modernos para mantener una piel saludable y luminosa.

Según el medio internacional Hola.com, la pareja de Cristiano Ronaldo utiliza la máscara con tecnología de luz LED de Foreo. Este dispositivo está diseñado para reafirmar, rejuvenecer y reparar la piel, según informa la compañía. La mascarilla estimula la producción de colágeno y fortalece las capas de la piel, además de reducir las arrugas y mejorar la firmeza y elasticidad en poco tiempo.

FAQ202, la máscara que Georgina Rodríguez elige para el cuidado de su piel

Georgina Rodríguez ha revelado uno de los secretos que forman parte de su rutina de cuidado facial: la máscara LED FAQ202. Fabricada en silicona, es completamente inalámbrica y se puede adquirir en plataformas como Amazon. Su atractivo radica en la tecnología de luminoterapia facial, un método no invasivo que, en sesiones de apenas diez minutos, ayuda a tratar diversos problemas de la piel.

Georgina Rodríguez con máscara de luz azul. Instagram / @georginagio

Este gadget ofrece siete colores de luz con funciones específicas y hasta ocho longitudes de onda. Por ejemplo, la luz roja ayuda a reducir signos de envejecimiento, rojeces e hinchazón; la azul combate imperfecciones y mejora la textura; mientras que la verde ilumina y equilibra el tono.

En Instagram, Georgina compartió una imagen usando la luz azul, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores: “¡La máscara de la última foto!”, escribió uno. “¿Qué es esa máscara?”, preguntó otro, y no faltó quien exclamara: “¡Wow! La necesito en mi vida”.

No es la única en rendirse a este tipo de tratamientos: Blanca Suárez y Jennifer Lopez también las utilizan. Estas máscaras se han convertido en un referente del skincare, ya que aportan firmeza y luminosidad desde casa, y ayudan a combatir problemas como el enrojecimiento, el daño solar o la falta de oxígeno en la piel.

Máscara con tecnología de luz LED de Foreo. (www.amazon.es)

Quién es Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, nacida en Argentina y criada en España, pasó de trabajar como dependienta en una tienda de lujo a convertirse en una figura pública internacional. Su vida dio un giro decisivo al conocer a Cristiano Ronaldo, con quien formó una familia y comparte una vida entre viajes, eventos y proyectos personales.

Más allá de su relación con el astro del fútbol, ha forjado su propio camino como modelo, empresaria e influencer, colaborando con reconocidas marcas de moda y belleza. Su estilo y carisma le han permitido ganar millones de seguidores en redes sociales, donde comparte momentos íntimos y profesionales.

Además, ha protagonizado su propio documental en Netflix, que revela aspectos de su vida privada y su personalidad. Hoy, Georgina representa una historia de transformación y superación, marcada por determinación y un instinto innato para las oportunidades.

Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo: qué comparten más allá del glamour

Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo comparten una historia marcada por la discreción inicial y el impacto mediático que llegó tras sus relaciones con dos de los futbolistas más famosos del planeta. Ambas pasaron de una vida cotidiana, alejada de los focos, a convertirse en figuras públicas seguidas por millones en redes sociales.

Su estilo de vida actual combina glamour, viajes y eventos exclusivos, pero sin dejar de proyectar una imagen de familia unida. Las dos han sabido cultivar su propia marca personal, mostrando cercanía con sus seguidores y consolidando una presencia influyente más allá de sus parejas.