Tecno

‘Hola Frida’, la primera película animada de Frida Kahlo, llega a los cines de América Latina

La película ha sido bien recibida desde sus primeras proyecciones en festivales internacionales

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Tráiler de 'Hola Frida' (2025). VIDEO: CINETOPIACHILE/YOUTUBE.

Por primera vez, la historia de Frida Kahlo debutarán en la gran pantalla como película animada. Esta producción, bien recibida internacionalmente, llegará a los cines de América Latina el 14 de agosto de 2025, a poco más de 70 años de su fallecimiento.

La cinta, dirigida por Karine Vézina y André Kadi, se inspira en los libros infantiles de Sophie Faucher y en las ilustraciones de Cara Carmina, y está pensada para sumergir al público en la infancia de uno de los personajes más emblemáticos del arte mexicano. El relato abarca la etapa en que Frida enfrenta la poliomielitis, descubre su creatividad y transita emociones profundas en el colorido entorno de Coyoacán.

La animación destaca por su riqueza en colores, texturas y simbolismos, trazando un recorrido visual que va desde las cartas personales y cuadernos de la artista hasta el bullicio de los mercados de Ciudad de México y la intimidad de la Casa Azul.

Póster oficial de la película
Póster oficial de la película 'Hola Frida'. (Cortesía)

La banda sonora cuenta con la participación de Olivia Ruiz, quien presta su voz a la protagonista y compone el tema principal, mientras que la música original es obra de Laetitia Pansanel-Garric. El proyecto ha contado con el apoyo y la colaboración de Cristina Kahlo, sobrina nieta de la pintora, y la implicación directa del Museo Frida Kahlo.

En las primeras proyecciones de la película, tanto en el Festival Internacional de Cine de Morelia como en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia), la recepción del público fue altamente positiva.

Datos universales sobre la vida de de Frida Khalo

Frida Kahlo solía afirmar que había nacido en 1910, aunque nació en 1907, para asociar su historia personal al inicio de la Revolución Mexicana. Aunque se convirtió en ícono de la cultura mexicana y de la raíz indígena, su ascendencia era diversa: “Su padre nació como Carl Wilhelm Kahlo en Alemania, y su madre, Matilde Calderón, tenía ascendencia indígena mexicana y española.”

Varias fotografías de Frida Kahlo
Varias fotografías de Frida Kahlo (Guillermo Kahlo/Wikimedia Commons)

Frida también dejó huella en el mundo del arte con obras como “Raíces”, que en mayo de 2006 alcanzó los 5,6 millones de dólares en una subasta, marcando un récord para una pieza latinoamericana.

Detrás de su carrera artística, se encuentra un episodio decisivo: el accidente casi fatal sufrido a los 18 años, a raíz del cual dejó la medicina y se volcó a la pintura. Durante la larga recuperación, su familia la apoyó para facilitarle el trabajo: “Su padre le prestó sus pantalones de aceite y pinceles, mientras que su madre encargó un caballete especial para que Kahlo pudiera pintar en su cama de hospital, e instaló un espejo en el dosel.”

Aunque logró cierto reconocimiento en vida, la fama de Kahlo llegó con fuerza global solo después de su muerte en 1954. Unos días antes de fallecer, escribió: “Espero que la salida sea alegre -y espero no volver nunca- Frida”. En vida fue sobre todo conocida como la esposa de Rivera, pero hoy el orden de los nombres se ha invertido y Frida ocupa el lugar central en la memoria cultural.

El interés por su vida y obra ha impulsado la publicación de múltiples biografías, artículos, y filmes. Sus vivencias han llegado antes al cine en producciones como “Frida, naturaleza viva” (1983) y “Frida” (2002), esta última protagonizada por Salma Hayek, que recaudó más de 50 millones de dólares y obtuvo dos premios Óscar. Ahora, con “Hola Frida”, una nueva generación se acercará a la artista a través del cine animado, redescubriendo su universo creativo, su identidad y su resiliencia desde la mirada de una niña.

Temas Relacionados

Frida KahloPelículasAmérica LatinaArte

Últimas Noticias

La tecnología que utiliza Georgina Rodríguez para el cuidado de su piel

La pareja de Cristiano Ronaldo utiliza la máscara con tecnología de luz LED de Foreo. Este dispositivo está diseñado para reafirmar, rejuvenecer y reparar la piel

La tecnología que utiliza Georgina

Meta pierde talento clave en IA pese a las millonarias ofertas de Zuckerberg

La salida de expertos y la migración hacia startups y rivales como OpenAI y Anthropic ponen en duda la capacidad de Meta para mantener su liderazgo en inteligencia artificial y atraer a los mejores profesionales del sector

Meta pierde talento clave en

La IA autónoma y los agentes expertos impulsan la mayor transformación laboral en décadas

La llegada de sistemas capaces de ejecutar tareas complejas sin supervisión marca un antes y un después para empleos profesionales y administrativos, generando debates cruciales en Estados Unidos y el resto del mundo

La IA autónoma y los

Steam regala un juego de plataformas 2D que tiene 100 % de valoraciones positivas

El título independiente desarrollado en solitario durante más de una década está disponible sin costo en Steam y acumula un 100% de reseñas positivas

Steam regala un juego de

Cada cuánto deberías reiniciar el router de WiFi para evitar problemas con la conexión a internet

Esta práctica sencilla es la primera que deben implementar los usuarios cuando se presentan interferencias en el servicio antes de contactar al soporte técnico del proveedor

Cada cuánto deberías reiniciar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudio Contardi fue condenado a

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

LLA define los puestos clave en la lista porteña: los confirmados y las diferencias entre Karina Milei y Macri

Del relleno al color, cómo se creó la receta de los sorrentinos inspirados en la estrella de mar viral

Sergio Massa habló antes del cierre de listas: “Nadie va a quedar conforme, todos tenemos que quedar adentro”

El Gobierno renovó el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos y convalidó otra suba en la tasa de interés

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro del Líbano

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

Southern Perú: inversiones de la minera mediante Obras por Impuestos superan los S/1.205 millones

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

TELESHOW
Julieta Prandi: del calvario que

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"