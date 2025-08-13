Así es la nueva app que convierte tus videos en películas caseras retro estilo VHS

Visualización de un video a través de la app Cassette. (Devin Davies/YouTube)

La nostalgia por revivir momentos familiares como en la época de las videocámaras VHS finalmente podría ser satisfecha. Con la llegada de Cassette, una innovadora aplicación para iOS creada por Devin Davies, los usuarios pueden transformar sus videos personales almacenados en el iPhone en auténticas películas caseras retro.

Esta propuesta recupera la estética, la textura visual e incluso los pequeños detalles de las antiguas cintas de video. Su objetivo es acercar tanto a jóvenes como a adultos a una experiencia sentimental que parecía destinada solo a quienes vivieron la era analógica.

Recuerdos en formato VHS

El diseño y funcionamiento de Cassette se inspiran en los rituales familiares de décadas pasadas: al abrir la aplicación, el usuario encuentra una pantalla repleta de “cintas” VHS virtuales, cada una etiquetada con lo que parecen ser pegatinas manuscritas y con el año destacado en la funda, para potenciar el efecto nostálgico. Basta con seleccionar el año deseado y elegir entre los videos personales guardados, que se irán reproduciendo como si estuvieran saliendo de un reproductor de video de los años noventa. La dinámica es tan sencilla e inmersiva que, una vez que una cinta está “cargada”, los recuerdos comienzan a desfilar en la pantalla del iPhone sin necesidad de más interacciones. Esta opción recupera el carácter contemplativo de las sesiones familiares en el salón, donde pocos minutos podían revivir años enteros de historia.

Cassette, disponible en App Store. (David Davies)

Además, Cassette permite mostrar detalles únicos en la reproducción: la ubicación, la fecha y hasta una marca de tiempo acompañan cada video en una fuente pixelada que rememora la tipografía clásica de los dispositivos VHS. Este viaje visual y auditivo no solo conmueve a quienes experimentaron el formato original, sino también a las nuevas generaciones, que reconocen la atmósfera emotiva creada por el estilo retro, habitual en escenas icónicas de películas y series actuales.

La inspiración para desarrollar Cassette partió de una conversación entre Davies y su amigo y colega Charlie Chapman, asesor principal de RevenueCat y también desarrollador de aplicaciones. Chapman, nostálgico de las reuniones familiares en torno a la televisión, lamentaba que la experiencia moderna de ver videos caseros en grupo se hubiera perdido entre múltiples archivos y plataformas dispersas. Relató a TechCrunch que, tras probar la app en su chat grupal, “nos quedamos despiertos toda la noche viendo crecer a nuestros hijos”, y destacó el singular “ajuste producto-mercado” que sintió como respuesta. Este impacto emocional es precisamente el eje central de Cassette.

Una experiencia retro adaptable y en evolución

La aplicación brinda además la opción de reproducir el contenido directamente en la pantalla grande mediante AirPlay, de modo que la sensación de sala familiar puede trasladarse a cualquier televisor compatible sin esfuerzo. El proceso es tan natural como en los viejos tiempos: solo hay que tocar una cinta en la interfaz del iPhone y el icono de la televisión indica que la reproducción ha comenzado, brindando una exposición continua de recuerdos familiares.

Interfaz de video en la App Cassette. (TechCrunch)

Si bien Cassette se postula como una solución sencilla y amena, enfrenta algunos desafíos típicos de la era digital. Los videos descargados de internet —como clips de TikTok o Reels— pueden mezclarse ocasionalmente con las grabaciones personales, rompiendo la ilusión de una videoteca casera pura. Sin embargo, Davies ha explicado que la aplicación ya logra filtrar las grabaciones de pantalla y que se encuentra optimizando el filtro para evitar la aparición de videos procedentes de redes sociales en el visionado principal.

Para quienes buscan mayor personalización, Cassette incluye una modalidad de suscripción opcional llamada 'ColorPlus’, que otorga la capacidad de seleccionar manualmente qué cinta VHS virtual se quiere reproducir, evitando el modo aleatorio estándar. Esta suscripción tiene un costo mensual de $0,99 dólares, $5,99 por un año o $7,99 en versión desbloqueada para siempre, una alternativa accesible que contribuye a la continuidad y mejora de proyectos independientes como este.