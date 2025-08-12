Tecno

Qué significa la letra D en la transmisión automática y en qué momento se debe usar

Los vehículos con esta modalidad hacen más fácil la conducción al no tener que cambiar de marcha como los de caja manual, pero un daño en este componente puede traer reparaciones más costosas

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Cada una de estas señales
Cada una de estas señales se enfocan en diferentes eventualidades del camino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión automática ha revolucionado la experiencia de conducción, diferenciándose del modo manual, al eliminar la necesidad de que el conductor seleccione manualmente cada cambio de marcha, simplificando el manejo, sobre todo en trayectos urbanos de tráfico denso.

Al sustituir las tradicionales palancas de cambios numeradas por una serie de letras impresas en la palanca o selector, la transmisión automática facilita que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda conducir con mayor comodidad y menos distracciones.

La presencia de letras como P, R, N, D, entre otras, en la caja de cambios automática, marca la función específica que habilita la transmisión en cada momento. Cada una responde a una necesidad particular: avanzar, retroceder, mantener el auto quito, o priorizar el rendimiento en condiciones especiales.

Qué significa la letra D en la transmisión automática

Es la marcha estándar para
Es la marcha estándar para cada recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra D corresponde a la palabra “Drive”, que en español significa “conducir” o “avanzar”. Al seleccionar D, el vehículo activa los engranajes que permiten el avance hacia adelante, gestionando de manera automática todas las velocidades necesarias según el ritmo de conducción y las condiciones del camino.

Según Ford: “esta posición activa los engranajes de la transmisión, provocando que el auto avance hacia adelante y se tenga potencia en el eje trasero o delantero según sea el caso”.

Asimismo, utilizar la posición D implica que el conductor solamente debe concentrarse en acelerar, frenar y manejar, mientras la transmisión regula las transiciones de marcha para mantener un desempeño eficiente y fluido.

En qué momento se debe utilizar la posición D en la conducción

Es útil en cualquier trayecto
Es útil en cualquier trayecto urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición D debe utilizarse en la mayoría de los desplazamientos rutinarios, como circular por calles, avenidas, carreteras y autopistas. Cuando el propósito es avanzar hacia adelante sin condiciones especiales de tracción o pendiente, D es la mejor opción.

Esta posición permite que el vehículo inicie el movimiento y adapte la relación de marchas a medida que incrementa la velocidad, garantizando una conducción continua y eficiente.

No obstante, para situaciones muy puntuales, como descensos pronunciados o arrastre de cargas pesadas, la posición D puede no ser la más adecuada. Para estos casos existen otras en la transmisión que aportan mayor control sobre el vehículo, ofreciendo una respuesta más precisa a las exigencias del camino.

Cuáles son las principales diferencias entre D y L en un vehículo automático

En pendientes pronunciadas es mejor
En pendientes pronunciadas es mejor optar por la letra L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las letras que suele generar confusión es L, que corresponde a “Low” o baja. A diferencia de D, la posición L mantiene a la transmisión en un engranaje bajo, lo que resulta útil al subir o bajar pendientes pronunciadas, transitar por caminos difíciles o remolcar otro vehículo.

Mientras D está orientada a la conducción estándar sobre terreno plano o con leves irregularidades, L se debe usar para condiciones adversas.

Accionar L brinda mayor poder de arrastre y control en situaciones donde se requiere evitar el recalentamiento de los frenos y mantener un ritmo constante a baja velocidad.

Qué otras letras aparecen en la transmisión automática y cuál es su función

En el manual del fabricante
En el manual del fabricante se encuentran otras pautas para cuidar el auto y sus partes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas automáticas pueden incluir letras como P, R, N, M, S y W, cada una con una función específica. La posición P hace referencia a “Park” (estacionar) y bloquea los engranajes, impidiendo cualquier movimiento del vehículo. R permite la marcha en reversa. El modo N, “Neutral” o punto muerto, libera la transmisión y permite mover el auto con facilidad, útil en situaciones de remolque.

Otras letras menos comunes son M, que remite al modo manual, permitiendo al usuario controlar los cambios de marcha sin pedal de embrague, y S, que significa Sport, orientada a una conducción dinámica con cambios a mayores revoluciones.

En climas fríos, algunos modelos automáticos presentan la W de Winter, activando una marcha especial para minimizar el riesgo de deslizamiento sobre hielo o nieve.

