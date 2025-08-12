Tecno

Mito o realidad: dejar el celular cargando toda la noche daña su batería

Esta práctica es común en usuarios de todas las edades que necesitan utilizar su teléfono durante gran parte del día y tienen miedo de quedarse sin carga y no tener un tomacorriente cerca

Por Dylan Escobar Ruiz

Existen dudas sobre si se
Existen dudas sobre si se puede presentar un incendio o el dispositivo se puede sobrecalentar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios optan por cargar sus celulares antes de dormir, ante la preocupación de quedarse sin batería al día siguiente. A pesar de ello, persisten dudas sobre las posibles consecuencias que este hábito podría tener sobre la vida útil de la batería y el funcionamiento del teléfono.

La inquietud sobre el desgaste prematuro de la batería al dejar el teléfono conectado al cargador durante varias horas ha alimentado un mito ampliamente extendido.

Preguntas sobre si conviene o no cargar el celular mientras se duerme, y qué hábitos pueden ayudar a prolongar la autonomía y el rendimiento, ocupan el interés de millones de usuarios en todo el mundo. Se explica qué hay de cierto en estas creencias y cuáles son las medidas de los expertos.

Cómo afecta a la batería dejar el celular cargando toda la noche

En los modelos modernos no
En los modelos modernos no existe riesgo en el teléfono si se deja conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cita Europa Press, de acuerdo con Finetwork, dejar el teléfono cargando toda la noche no daña la batería en los modelos más actuales. Estos dispositivos cuentan con mecanismos de protección que detienen el suministro de energía cuando la batería alcanza el 100%.

La tecnología incorporada en los teléfonos modernos permite que, una vez completada la carga, el sistema se desconecte automáticamente, conservando la integridad de la batería, y de esta forma, se elimina el riesgo de sobrecarga.

Asimismo, esta función protege el dispositivo, disminuye la probabilidad de accidentes y extiende la vida útil del componente, un detalle fundamental para quienes desconfían de este hábito por antiguas recomendaciones aplicables a modelos previos.

Por qué preocupa a la mayoría de usuarios quedarse sin batería en el celular

Para muchos puede ser una
Para muchos puede ser una situación de estrés y frustración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de mantener el celular operativo durante toda la jornada ha dado lugar a un fenómeno global conocido como “ansiedad por la batería”. Según una encuesta de Talker Research, el 65% de los españoles experimenta preocupación cuando la batería está baja fuera de su hogar, y este temor afecta al 38% de los usuarios a escala mundial.

Esta angustia motiva a muchos a buscar consejos y trucos para preservar la carga, aunque no todos cuentan con respaldo técnico.

La tendencia a cargar el dispositivo por la noche surge, en gran parte, como respuesta preventiva a posibles imprevistos y a la dependencia creciente de los teléfonos para tareas cotidianas, trabajo y entretenimiento.

Cómo ayuda reducir el brillo de la pantalla del teléfono para ahorrar recursos

Este elemento es uno de
Este elemento es uno de los que más consume carga. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pantalla representa uno de los componentes de mayor consumo energético en los smartphones, sobre todo cuando se mantiene con un nivel alto de brillo. Los expertos confirman que disminuir la intensidad lumínica permite extender el tiempo de uso sin necesidad de recarga durante el día.

Para los dispositivos que emplean paneles OLED, activar el modo oscuro brinda una ventaja adicional, porque estos paneles consumen menos energía al desplegar colores oscuros. Ajustar estos parámetros, según los expertos, puede resultar más efectivo que otros hábitos ampliamente difundidos pero poco fundamentados.

Qué impacto tiene cerrar aplicaciones o desconectar el WiFi en el ahorro de batería

Existen varias pautas sobre cómo optimizar el consumo energético del celular. Entre las más populares, cerrar aplicaciones en segundo plano y desconectar el WiFi suelen mencionarse como estrategias para prolongar la autonomía.

No obstante, los datos muestran que estas prácticas no siempre van acompañadas de un ahorro efectivo de energía. Cerrar aplicaciones puede provocar que el dispositivo gaste más recursos al reabrirlas.

Funciones como WiFi pueden ser
Funciones como WiFi pueden ser desactivadas en lugares públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual modo, desactivar el WiFi obliga al celular a buscar nuevas redes cuando se vuelve a conectar, lo que incrementa el consumo y contradice la percepción sobre su supuesto beneficio.

Cómo ahorrar datos y evitar pagar por más megas en el plan de telefonía

Gestionar el consumo de datos no solo protege la tarifa contratada, sino la autonomía del teléfono. Visualizar vídeos en baja resolución reduce el uso de datos, como señala Finetwork.

Priorizar el uso de redes WiFi cuando estén disponibles ayuda a mantener la conexión sin agotar rápidamente el paquete de datos, aunque se debe tener precaución con el uso de redes públicas por motivos de seguridad.

Además, activar el modo avión corta todas las conexiones en vez de optimizar el consumo, y desactivar la conectividad 5G no proporciona ventajas sustanciales si los hábitos de uso del usuario permanecen constantes.

