Limpia tu smartphone antiguo con esta herramienta de Google: mejora el rendimiento un 100%

Además de organizar tus documentos, Google Files —que no muestra publicidad invasiva— detecta elementos que ocupan espacio sin aportar valor

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Mantener el almacenamiento del teléfono
Mantener el almacenamiento del teléfono libre de archivos innecesarios no solo mejora su rendimiento. (interte.com)

Si eres usuario de Android, no necesitas instalar aplicaciones de terceros para optimizar el espacio en tu teléfono. El propio sistema cuenta con Google Files, una aplicación gratuita que no solo gestiona tus carpetas, sino que también permite realizar limpiezas inteligentes para liberar memoria interna y eliminar archivos innecesarios.

Además de organizar tus documentos, Google Files —que no muestra publicidad invasiva— detecta elementos que ocupan espacio sin aportar valor, como descargas antiguas, aplicaciones en desuso o videos de gran tamaño. De esta forma, puedes decidir qué conservar y qué eliminar para que tu dispositivo funcione con mayor fluidez.

El propio sistema cuenta con
El propio sistema cuenta con Google Files, una aplicación gratuita. (androidpolice.com)

Pasos para limpiar tu teléfono antiguo con Google Files

Mantener el almacenamiento del teléfono libre de archivos innecesarios no solo mejora su rendimiento, sino que también facilita el acceso a la información realmente importante. En Android, esta tarea puede realizarse fácilmente con Google Files.

A continuación, conoce el paso a paso para limpiar tu teléfono usando esta aplicación.

  • Localiza la aplicación Google Files en tu dispositivo. Si no la encuentras, instálala desde Play Store.
  • Ábrela y pulsa el ícono con tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda.
  • Selecciona la opción “Limpiar” en el panel que aparecerá.
  • Revisa las sugerencias que la app te mostrará: archivos basura, descargas antiguas, imágenes duplicadas o apps sin uso.
  • Elimina lo que consideres prescindible pulsando el botón correspondiente.

Con este método, no solo podrás liberar espacio de almacenamiento, sino también mantener tu teléfono más ordenado y ágil en su funcionamiento.

¿Es seguro usar apps de limpieza externas?

Muchas aplicaciones que prometen limpiar tu teléfono inteligente y optimizar su rendimiento pueden terminar causando más problemas que beneficios. A menudo, este tipo de herramientas solicita permisos innecesarios, accediendo a datos personales que podrían comprometer tu privacidad.

Además, algunas incluyen publicidad invasiva o, en el peor de los casos, software malicioso que pone en riesgo la seguridad del dispositivo.

Otro inconveniente es que, en muchos casos, realizan funciones que el propio sistema operativo ya ofrece de forma segura y gratuita, como la limpieza de archivos temporales o la gestión del almacenamiento. Estas apps de terceros pueden incluso consumir más recursos, ocupando espacio y memoria, lo que ralentiza el teléfono en lugar de acelerarlo.

Por ello, es preferible utilizar aplicaciones oficiales y confiables, como Google Files, que no solo cumplen con su función de manera eficiente, sino que también cuentan con el respaldo y las actualizaciones de una empresa reconocida, evitando riesgos innecesarios.

Cómo lograr que tu teléfono siga funcionando bien pese a los años

Mantener un teléfono en buen estado durante muchos años es posible si se adoptan ciertos hábitos de cuidado y optimización.

Lo primero es asegurarse de que el software esté siempre actualizado, ya que las nuevas versiones suelen incluir mejoras de rendimiento y parches de seguridad. Además, es recomendable eliminar periódicamente archivos innecesarios, fotos duplicadas y aplicaciones que ya no se utilicen, para evitar que la memoria se sature.

Otro aspecto clave es cuidar la batería: no dejar que se descargue por completo con frecuencia, evitar la exposición prolongada al calor y, si es posible, usar cargadores originales. También conviene reducir la cantidad de aplicaciones que funcionan en segundo plano, desactivar funciones que no se utilizan —como el Bluetooth o el GPS— y limitar los widgets en la pantalla de inicio.

Por último, un reinicio ocasional puede ayudar a liberar memoria temporal y mejorar el rendimiento. Con disciplina en el mantenimiento y un uso consciente, un teléfono puede seguir funcionando de manera ágil incluso después de muchos años.

