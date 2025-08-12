Instagram Maps: Qué es, cómo funciona y por qué deberías desactivarlo

Instagram Maps, la nueva función de ubicación en tiempo real que reaviva las alertas sobre la privacidad - (AP foto/Michael Dwyer)

Instagram, la red social de Meta, ha incorporado una nueva función que ha generado debate entre usuarios y expertos: Instagram Maps. Este desarrollo permite compartir y visualizar la ubicación en tiempo real desde la pestaña de Mensajes, un movimiento que sigue los pasos de otras plataformas como Snapchat.

Si bien Meta asegura que la herramienta está desactivada por defecto y parte del discurso oficial sostiene que su intención principal es conectar a las personas y facilitar el descubrimiento de lugares y eventos, hay una creciente preocupación por el asunto de la privacidad.

La aplicación evoluciona hacia experiencias sociales basadas en geolocalización, mientras organizaciones de ciberseguridad recomiendan cautela y uso responsable de la función recién implementada - META

Cómo funciona Instagram Maps

Instagram Maps permite mostrar o consultar la localización reciente de contactos mediante un mapa interactivo dentro de la app. Cuando el usuario activa la función, sus amigos pueden ver dónde se encuentra y seguir sus movimientos. Esto se presenta como una posibilidad para descubrir eventos cercanos, propuestas espontáneas o nuevos lugares populares.

A través de las Stories, Reels y otras publicaciones etiquetadas con una ubicación, el contenido se añade a un mapa que facilita la navegación visual y el acceso a tendencias en cada zona. Además, la herramienta incluye la opción de dejar Notas efímeras directamente sobre lugares específicos, añadiendo un aspecto personalizado y social a la experiencia.

Por qué ha despertado críticas la nueva función de Instagram

A diferencia de Snap Map, donde la mayoría de los usuarios agregan solo personas conocidas, Instagram tiene una visibilidad más amplia y muchas cuentas públicas, lo que incrementa el riesgo de exposición.

Mensaje que aparece cuando ingresas por primera vez a Mapa de Instagram. (Phillip Chu Joy/Facebook)

Publicar la ubicación en tiempo real puede, en determinados contextos, exponer a los usuarios a situaciones como acoso, suplantación de identidad o escenarios de vulnerabilidad si la función no se administra con precaución.

Otro factor a considerar es la gestión de datos por parte de Meta. Los antecedentes de la compañía en materia de privacidad y la recopilación de información personal aumentan el escepticismo entre quienes valoran el control sobre su ubicación en línea.

Cómo revisar y desactivar Instagram Maps

Para quienes desean evitar compartir constantemente su ubicación, desactivar la nueva función es un procedimiento sencillo:

Ingresar a la aplicación y dirigirse a la pestaña Mensajes. Localizar el ícono del mapa en la parte superior. Acceder a la configuración a través del menú (esquina superior derecha). Dentro de las opciones de compartir ubicación, seleccionar “Nadie” y confirmar la elección.

En caso de no visualizar todavía el ícono del mapa, podría deberse a que la función no se ha lanzado para todos los perfiles al mismo tiempo.

Compartir ubicación en Instagram, entre la personalización y el riesgo de vulnerar datos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acceder por primera vez a Instagram Maps, la plataforma solicita configurar quién puede ver la localización: solo amigos, mejores amigos, usuarios seleccionados manualmente, o nadie. Estas opciones permiten personalizar la privacidad en función de cada círculo social.

Recomendaciones de seguridad en Meta

El auge de las funciones de geolocalización ha hecho más necesario reflexionar sobre la información que se comparte en línea. Etiquetar la ubicación tras abandonar un sitio, y no cuando se está presente, puede reducir la exposición innecesaria.

Además, si bien puedes consultar ubicaciones de amigos o cuentas seguidas, tú decides en todo momento si la tuya queda visible o reservada.

La plataforma incorpora mapas en sus Mensajes y contenido etiquetado, multiplicando opciones interactivas pero también desafíos en protección de la información sensible - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las recomendaciones de expertos y organismos de ciberseguridad hacen énfasis en la prudencia; la posibilidad de conectar con otros y descubrir contenido interesante no debe imponerse al control sobre los propios datos personales.

En el contexto actual, donde la privacidad digital adquiere cada vez mayor relevancia, mantener la ubicación desactivada en Instagram Maps es una decisión preventiva.

La transparencia y el control que Meta promete no siempre se reflejan en la práctica, y las herramientas de geolocalización, aunque prácticas, pueden transformarse en una puerta abierta a usos malintencionados o accidentes digitales.