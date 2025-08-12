Arqueólogos logran con tecnología identificar una fortificación de casi 5.000 años de antigüedad

LiDAR funciona enviando pulsos láser al terreno y registrando el tiempo que tardan en rebotar. (Composición Infobae: El Cronista/ChatGPT)

Un equipo de arqueólogos ha logrado identificar una fortificación de casi 5.000 años de antigüedad oculta en los bosques del condado de Neamț, en Rumania, gracias al uso de tecnología LiDAR. Este hallazgo, fruto de un trabajo colaborativo, marca un hito en la investigación histórica al demostrar cómo las herramientas de última generación permiten desvelar estructuras que la naturaleza mantuvo ocultas durante milenios.

LiDAR: la tecnología que está transformando la arqueología

En los últimos años, la arqueología ha encontrado en el LiDAR un aliado para desentrañar misterios enterrados bajo siglos de vegetación. Esta tecnología —cuyo nombre proviene de “detección y medición de distancias por luz”— funciona enviando pulsos láser al terreno y registrando el tiempo que tardan en rebotar, generando así imágenes tridimensionales del relieve.

El resultado es un mapa topográfico tan preciso que puede revelar vestigios invisibles al ojo humano. Un ejemplo reciente proviene de los bosques espesos del condado de Neamt, en Rumania. Allí, investigadores descubrieron un fuerte militar que llevaba cerca de 5.000 años oculta, correspondiente al periodo de transición entre el Neolítico y la Edad del Bronce.

Neamț, en Rumania. (istockphoto.com)

Las imágenes obtenidas mostraron trazos de un urbanismo organizado y defensas distribuidas de manera estratégica, evidencias claras de una sociedad con planificación y conocimiento del terreno.

Según explicó el arqueólogo Vasile Diaconu, líder del estudio, el hallazgo fue posible sin perturbar el entorno natural. Los drones equipados con LiDAR sobrevolaron la zona, recogiendo datos que luego permitieron reconstruir con precisión el diseño del asentamiento.

Más que una simple herramienta, el LiDAR se perfila como una puerta a la historia, capaz de iluminar civilizaciones que la naturaleza había decidido ocultar.

Sensor LiDAR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Vasile Diaconu, arqueólogo a cargo del estudio, los datos obtenidos ofrecieron una visión inédita del asentamiento, imposible de detectar a simple vista. El proyecto contó con la colaboración de Geocad Services, Geo Edu Lab y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Física de la Tierra, destacando el apoyo clave de Vlad Dulgheriu, antiguo alumno de Diaconu.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre las antiguas sociedades europeas, sino que confirma que la arqueología del futuro se apoyará cada vez más en la innovación tecnológica para explorar el pasado de forma no invasiva.

Qué tecnologías utilizan los arqueólogos en sus investigaciones

Los arqueólogos emplean una variedad de elementos tecnológicos para facilitar y mejorar sus investigaciones. Entre las herramientas más habituales se encuentran los sistemas de posicionamiento global (GPS), que les permiten ubicar y registrar con precisión los hallazgos en el terreno. La fotografía aérea y el uso de drones ofrecen imágenes panorámicas y detalladas de sitios arqueológicos, ayudando a identificar patrones y estructuras invisibles desde el suelo.

Los arqueólogos emplean una variedad de elementos tecnológicos para facilitar y mejorar sus investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escaneo láser 3D y la tecnología de georradar permiten explorar el subsuelo sin necesidad de excavaciones invasivas, detectando restos arquitectónicos, tumbas o artefactos ocultos.

Los programas de modelado digital ayudan a reconstruir virtualmente objetos y escenarios del pasado, brindando una visión más clara a investigadores y al público. Estas tecnologías han transformado la arqueología moderna, haciendo posible analizar sitios con mayor eficiencia y conservar mejor la información recolectada en cada expedición.

Dónde se encuentra Neamt y cómo es su geografía

Neamț es un condado ubicado en el noreste de Rumania, dentro de la región histórica de Moldavia. Su capital es la ciudad de Piatra Neamț, que se encuentra a orillas del río Bistrița y al pie de las montañas orientales de los Cárpatos.

La geografía del condado es variada, con zonas montañosas, colinas y valles fértiles. En Neamț destacan los paisajes forestales, ríos, lagos y parques naturales, lo que lo convierte en un área apreciada tanto por sus recursos naturales como por sus atractivos turísticos y culturales.