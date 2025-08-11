Cómo hacer giros internacionales desde una cuenta de DaviPlata

DaviPlata facilita envíos internacionales: transferencias en minutos directo al celular colombiano - crédito Daviplata

La globalización y la conectividad digital han transformado la forma en que las personas gestionan su dinero, permitiendo transferencias y envíos de fondos en tiempo real a través de aplicaciones móviles. DaviPlata, la billetera digital de Davivienda, se ha consolidado como una de las opciones más prácticas para recibir y enviar dinero, tanto a nivel nacional como internacional.

Este servicio permite a sus usuarios recibir giros del exterior directamente en el celular, las 24 horas del día, con la posibilidad de retirar los fondos en cualquier cajero automático Davivienda sin costo adicional.

Consejos de seguridad para no perder dinero y ser estafado en la aplicación.

Cómo recibir giros internacionales en DaviPlata

El proceso para recibir un giro internacional en una cuenta DaviPlata es sencillo y rápido, pensado para facilitar el acceso a recursos enviados desde el extranjero.

Paso 1: Activar DaviPlata

La persona que va a recibir el dinero en Colombia debe contar con una cuenta DaviPlata activa en su teléfono móvil.

Para activarla, es necesario descargar la app desde la tienda del celular, seleccionar el tipo de documento, ingresar el número y seguir las instrucciones para verificar la identidad. DaviPlata se puede abrir tanto en modalidad personal como para negocios.

Paso 2: Elegir la entidad emisora

Quien realiza el envío desde el extranjero debe acudir a una agencia de remesas internacional autorizada. Entre las principales compañías disponibles para enviar dinero a DaviPlata figuran: DolEx, RIA Money Transfer, Xoom (PayPal), Viamericas, TransNetwork, More Payment Evolution, Thunes, UniTeller, MoneyGram, MONTY Global Payments, WorldRemit, Intermex, Remitly, Vigo, Spectrum y Transfast. Todas ellas permiten transferencias seguras a cuentas móviles en Colombia.

Con solo un número de celular y la app activa, los colombianos pueden acceder al dinero enviado por family y amigos desde el exterior, contando con disponibilidad y notificación instante a instante tras la transferencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Indicar el número de DaviPlata

En la agencia de envío internacional, solo se debe solicitar que el giro se realice a un número de celular en Colombia. Es fundamental proporcionar el número de DaviPlata correcto, ya que esa será la cuenta a la que se acreditarán los fondos.

Paso 4: Confirmación del giro

Una vez realizado el envío, el destinatario recibirá un mensaje de texto confirmando la llegada del dinero y el nuevo saldo disponible. El beneficio de este sistema es la disponibilidad inmediata del giro, sin importar el día o la hora.

Cuáles son los beneficios de hacer giros con DaviPlata

El principal atractivo de recibir giros internacionales con DaviPlata es la rapidez: la plata queda disponible en menos de una hora y puede retirarse en cualquier cajero Davivienda del país sin costos adicionales. El servicio está operativo los siete días de la semana, las 24 horas.

El servicio digital opera 24/7, reduce tiempos y procesos, y garantiza acceso a recursos enviados desde el extranjero a través de una red de aliados que simplifica la experiencia de millones de colombianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, si el monto recibido supera el límite máximo permitido o el saldo tope de la cuenta, el dinero quedará disponible para retiro en una oficina Davivienda.

El límite máximo para un giro internacional es equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en pesos colombianos. Antes de recibir grandes sumas, conviene consultar el valor actualizado del SMMLV y la tasa de cambio vigente ese día.

Cómo hacer giros nacionales con DaviPlata

Desde la activación en el teléfono hasta la confirmación del depósito, DaviPlata ofrece una solución moderna para gestionar dinero nacional o internacional, favoreciendo tanto a familias como a pequeños negocios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de transferencias internacionales, DaviPlata ofrece envíos de dinero a nivel nacional, pudiendo depositar o retirar fondos en más de 1.500 cajeros Davivienda. El sistema está disponible a toda hora y cuenta con cajeros exclusivos para “Giros nacionales”, identificados debidamente. Solo basta con la cédula para realizar depósitos y seguir las indicaciones en pantalla para completar la transacción.

Desde la red de oficinas, también se pueden enviar giros por un costo fijo de $3.800, con montos entre $20.000 y $2.200.000. Para ello, basta con acercarse a cualquier sucursal Davivienda con la cédula, llenar el formato de transacción y proporcionar el número DaviPlata destino. El destinatario recibirá un mensaje de confirmación con el valor recibido.

La cartera digital de la entidad bancaria simplifica y agiliza los giros internacionales y nacionales, reduciendo tiempos y costos para millones de usuarios. A través del uso de la tecnología móvil y la red de aliados internacionales, este sistema favorece la inclusión financiera, permitiendo que las familias en Colombia reciban apoyo desde cualquier parte del mundo de forma segura y eficiente.