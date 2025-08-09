Tecno

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Un colegio de Santa Fe será escenario de dicho debut con estudiantes para asistir en tareas educativas. El proyecto, desarrollado por Humanversum Academy, genera expectativas y debate sobre el uso de estas tecnologías en las aulas

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Argentina prueba a Zoe, la primera profesora de inteligencia artificial de Latinoamérica

Argentina tendrá la primera “profesora” de inteligencia artificial de Latinoamérica. Será parte de una experiencia piloto prevista para el 11 de agosto en el Colegio San José de Villa Cañás, Santa Fe, con la participación de estudiantes de esa localidad. La propuesta fue desarrollada por un abogado argentino, cofundador de Humanversum Academy, la empresa a cargo del proyecto.

La compañía define la iniciativa como un modelo de enseñanza que utiliza tecnología de procesamiento de lenguaje y algoritmos de adaptación para ajustar contenidos y actividades de acuerdo con el perfil de cada usuario.

Definición y funciones

De acuerdo con el el sitio web oficial de Humanversum, “Zoe es un sistema que interactúa con estudiantes en tiempo real por medio de videollamadas, correo electrónico y mensajería instantánea”. Entre sus funciones, se incluye responder preguntas, proponer ejercicios y mantener un seguimiento individual de cada usuario.

La plataforma puede modificar su metodología según el estilo de aprendizaje, el idioma y el nivel de conocimiento de la persona que la utiliza. También incorpora la posibilidad de dictar contenidos en varios idiomas y de incluir ejercicios vinculados a razonamiento lógico, resolución de problemas y creatividad.

Un colegio de Santa Fe
Un colegio de Santa Fe será el escenario de la experiencia piloto con Zoe, desarrollada por Humanversum Academy (Captura de video)

Según detalló la compañía, “el sistema fue diseñado para operar como complemento a la tarea de los docentes”. Entre los objetivos declarados, figura la automatización de tareas repetitivas con el fin de que los educadores puedan concentrarse en otros aspectos de su labor.

Orígenes del proyecto

El desarrollo de Zoe fue impulsado por Chris Meniw, abogado argentino y cofundador de Humanversum Academy. Él afirmó que comenzó a trabajar en la idea en 2013, después de un viaje a Dubái. Explicó que su propuesta surgió con el propósito de modificar prácticas educativas basadas en la memorización y reemplazarlas por otras que incluyan análisis, pensamiento crítico y uso de herramientas digitales.

El impulsor del proyecto es también director de la organización Space Kids Foundation, embajador por la Paz de Naciones Unidas y miembro del Parlamento Mundial de Educación.

En entrevistas previas, indicó que el sistema utiliza, además de sus funciones de inteligencia artificial, la plataforma Classroom de Google para alojar cursos pregrabados que sirven como material de apoyo.

Zoe utiliza procesamiento de lenguaje
Zoe utiliza procesamiento de lenguaje y algoritmos para adaptar contenidos y actividades a cada estudiante (Captura de video)

Implementación en la prueba piloto

Según precisó el medio santafesino Rosario3, la primera implementación de Zoe en un entorno escolar argentino consistirá en una serie de interacciones con los estudiantes a través de las distintas plataformas habilitadas. No se precisó la duración total del ensayo ni la cantidad de participantes.

La organización no detalló qué criterios se utilizarán para evaluar el desempeño del sistema ni si habrá una medición comparativa con otros métodos. Tampoco se informó si la experiencia incluirá la intervención directa de docentes en simultáneo con la participación de Zoe o si la herramienta operará de manera independiente en algunas actividades.

La plataforma interactúa en tiempo
La plataforma interactúa en tiempo real y puede dictar contenidos en varios idiomas (Captura de video)

Enfoque de la empresa desarrolladora

Humanversum describe a Zoe como una propuesta con un “enfoque humanista” que busca mantener un equilibrio entre la tecnología y la interacción humana. En sus comunicaciones, la compañía sostiene que el sistema no reemplaza la figura del docente.

Sin embargo, el desarrollo forma parte de una tendencia internacional de incorporación de herramientas de inteligencia artificial en entornos educativos, lo que generó debate sobre sus implicancias para el trabajo docente y la dinámica de las aulas.

La empresa afirma que Zoe puede incorporar contenidos y prácticas diseñadas para distintos sectores, incluidos ámbitos empresariales.

En declaraciones a Radio Nacional AM 870, Meniw señaló que el sistema “personaliza la educación” y “activa recursos mentales como el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la creatividad”. Asimismo, en entrevistas posteriores, aclaró que Zoe “no pretende reemplazar al ser humano” y que su propósito es “potenciar a los docentes en habilidades digitales y tecnológicas”.

El sistema busca automatizar tareas
El sistema busca automatizar tareas repetitivas para que los docentes se enfoquen en aspectos clave de la enseñanza (Captura de video)

Contexto y antecedentes

El uso de inteligencia artificial en la educación se encuentra en fase de expansión y prueba en distintos países. Las aplicaciones varían desde herramientas de asistencia para la corrección automática de trabajos hasta tutores virtuales que interactúan con estudiantes.

Organismos internacionales y especialistas señalaron tanto potenciales beneficios como riesgos, entre ellos la dependencia tecnológica, la protección de datos de menores y la posible reducción de la interacción entre alumnos y docentes.

La experiencia del 11 de agosto servirá como primer registro público de la interacción de Zoe con un grupo de estudiantes en Argentina. Humanversum no especificó si, una vez finalizada la prueba, los resultados se harán públicos ni qué criterios se utilizarán para decidir sobre su continuidad o expansión a otras instituciones.

El desarrollo y la implementación de sistemas como Zoe se enmarcan en un debate más amplio sobre el papel de la inteligencia artificial en la enseñanza. Las próximas etapas dependerán de la evaluación que realicen tanto los responsables del proyecto como las autoridades y la comunidad educativa sobre su desempeño, utilidad y eventuales implicancias.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialZoeArgentinaSanta FeEducaciónTecnología educativaColegio San JoseSpace Kids FoundationNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025

Los costos pueden variar según la edición: estándar con unidad de disco, versión digital sin lector y los diferentes bundles que incluyen juegos populares o accesorios especiales

Cuál es el precio de

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 9 de agosto

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

Este es el timbre que debes tener en casa para evitar robos durante cualquier viaje

Los timbres con cámara permiten monitorear la entrada en tiempo real y comunicarse con visitantes desde cualquier lugar

Este es el timbre que

Riesgos de usar Magis TV para ver fútbol, series y películas: lo que debes saber antes de instalarla

Descargas desde fuentes no oficiales, exposición a virus y transmisión de contenido ilegal convierten a Magis TV en una amenaza para dispositivos y datos personales, pese a su popularidad como alternativa sin costo

Riesgos de usar Magis TV

Cómo conectar mi celular a un WiFi si desconozco la contraseña en segundos

Los usuarios pueden recurrir a otro dispositivo de confianza que esté conectado a la misma red para consultar la clave que necesitan

Cómo conectar mi celular a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente definición por la orden

Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

Es taxista, lo detuvieron en junio por violar a una pasajera y descubrieron que abusó de otras dos mujeres en 2016

Dura crítica de Cristina Kirchner a Javier Milei por la cadena nacional: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

El PJ anticipa una elección adversa en el interior bonaerense y apuesta a aumentar sus bancas en la Tercera sección

INFOBAE AMÉRICA
Tras la confirmación de la

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

Compartimentos ocultos, sobornos y rutas secreta: así opera el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a EEUU

Seis soldados libaneses murieron por una explosión en un depósito de armas del grupo terrorista Hezbollah

TELESHOW
Con un sorpresivo elenco, José

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina se refirió a los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”