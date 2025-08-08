Genshin Impact dejará de recibir soporte en PlayStation 4: qué opciones tendrán los jugadores

Genshin Impact, de HoYoverse.

Genshin Impact, el popular videojuego de mundo abierto y fantasía desarrollado por HoYoverse, dejará de ofrecer soporte a la consola PlayStation 4 tras casi cinco años de servicio en esta plataforma.

El título, que debutó en 2020 y se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la compañía, anunció que la retirada será gradual y culminará en abril de 2026.

La decisión impacta a millones de jugadores que actualmente utilizan la PS4 como su principal dispositivo para disfrutar de este juego. HoYoverse detalló en un comunicado la hoja de ruta para el cierre del servicio en la consola, así como las opciones para que los usuarios migren a otras plataformas sin perder su progreso.

Fechas clave para el retiro en PS4

El proceso de abandono comenzará el 10 de septiembre de 2025, fecha en la que Genshin Impact será retirado de la PlayStation Store para PS4. A partir de ese momento, el título seguirá siendo funcional y recibirá actualizaciones, pero ya no podrá descargarse nuevamente desde la tienda.

El segundo paso será el 25 de febrero de 2026, cuando se deshabilitarán todas las funciones de pago, tanto dentro del juego como en la PlayStation Store. Esto implica que ya no se podrán adquirir cristales, pases de batalla ni otros elementos de monetización.

Finalmente, el 8 de abril de 2026, Genshin Impact dejará de recibir actualizaciones y el servicio será cerrado por completo en la consola. A partir de ese día, no será posible acceder al juego en una PS4.

Cómo migrar tu cuenta y seguir jugando

Para facilitar la transición, HoYoverse habilitará desde el 17 de diciembre de 2025 una función especial en la versión de PS4. Al iniciar el juego, aparecerá un menú para vincular la cuenta de PlayStation a un HoYoverse Pass. Este sistema permitirá continuar la misma partida en otras plataformas compatibles, como PC, Xbox o dispositivos móviles.

Quienes ya tengan la cuenta vinculada no deberán realizar ningún cambio, mientras que los nuevos usuarios en este proceso podrán seguir utilizando su progreso, personajes y objetos adquiridos.

Recomendaciones para usuarios de PS4

HoYoverse recomienda a los jugadores que mantengan instalado el título en la PS4 antes de que sea retirado de la tienda el 10 de septiembre de 2025. Desinstalarlo después de esa fecha podría impedir volver a instalarlo, incluso si el servicio sigue activo hasta abril de 2026.

De esta manera, los usuarios podrán asegurarse de seguir disfrutando de Genshin Impact en la consola durante los meses restantes de soporte. Sin embargo, tras la fecha final de cierre, será necesario contar con otro dispositivo para continuar jugando.

Alternativas para seguir disfrutando del juego

Además de la PlayStation 5, que sigue siendo la opción natural para quienes desean permanecer en el ecosistema de Sony, existen alternativas más accesibles. La Xbox Series S, compatible con Genshin Impact desde hace unos meses, representa una opción de menor costo y buen rendimiento.

Otra posibilidad es utilizar servicios de juego en la nube como GeForce Now en PC, que ofrecen soporte al título y permiten jugar sin necesidad de contar con un equipo de alto rendimiento. También se puede recurrir a la versión para dispositivos móviles, aunque la experiencia dependerá de la potencia del smartphone.