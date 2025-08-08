El efecto Bad Bunny en Tinder: así han aumentado los matches durante sus conciertos en Puerto Rico

Los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico han generado un marcado incremento en la actividad de Tinder en San Juan desde julio de 2025. REUTERS/Kylie Cooper

La serie de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico ha provocado un notable aumento en la actividad de Tinder en San Juan desde julio de 2025, mes en que comenzó su residencia No me quiero ir de aquí.

Según datos compartidos por Tinder con Billboard Español, las menciones de “Bad Bunny” en las biografías han crecido casi un 13%, siendo los hombres quienes más impulsan esta tendencia, con un incremento de casi el 200% en comparación con las mujeres.

El impacto también se refleja en la actividad general dentro de la plataforma: desde julio, los swipes en la isla han aumentado un 35%.

Destaca el aumento del 52 % en el uso del modo Passport, que permite conectar con personas de otras regiones. REUTERS/Akhtar Soomro

Aún más llamativo es el crecimiento del 52% en el uso del modo Passport —la función que permite cambiar la ubicación para conocer personas en otras ciudades o países—, lo que posiciona a San Juan como uno de los destinos virtuales más populares del año.

Excluyendo a usuarios de Estados Unidos, los más interesados en conectar con personas en Puerto Rico provienen de República Dominicana, Colombia y España.

El efecto también se nota en el uso general de la app: los deslizamientos en la isla han crecido un 35 % desde julio. REUTERS/Mario Anzuoni

El gusto por “El Conejo Malo” también se refleja en la música. En Tinder, donde los usuarios pueden mostrar su personalidad a través de himnos de Spotify, Bad Bunny se posiciona como el artista número uno entre quienes usan la app en México, España y Colombia (excluyendo a Estados Unidos).

Según representantes de Tinder, las canciones más populares de su nuevo álbum en la plataforma son ‘DtMF‘, ‘BAILE INoLVIDABLE‘ y ‘NUEVAYoL‘.

Qué es la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico titulada ‘No me quiero ir de aquí‘ es una serie especial de conciertos que el artista puertorriqueño está realizando exclusivamente en su tierra natal.

A diferencia de una gira tradicional, una residencia implica que el artista se presenta en un mismo lugar durante varias fechas consecutivas o distribuidas en el tiempo, permitiendo a más fanáticos locales y visitantes asistir sin tener que viajar a otras ciudades.

El escenario de la residencia de Bad Bunny cuenta con elementos culturales característicos de Puerto Rico. (Instagram: badbunnypr)

En este caso, Bad Bunny ha elegido el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como “El Choli”, como el escenario principal de esta residencia.

El evento comenzó en julio de 2025 y ha generado un gran impacto cultural y económico en la isla, atrayendo tanto a locales como a turistas, y provocando fenómenos como el aumento de interacciones en aplicaciones de citas como Tinder y un incremento notable en el turismo.

Además del espectáculo musical, la residencia ha sido vista como un homenaje a Puerto Rico, con referencias visuales, culturales y emocionales que celebran la identidad puertorriqueña, reforzando el lazo entre Bad Bunny y su comunidad.

Cómo le ha ido al nuevo álbum de Bad Bunny en Spotify

El nuevo álbum de Bad Bunny, titulado ‘Debí tirar más fotos‘, ha sido un fenómeno en plataformas de streaming desde su lanzamiento en enero de 2025. En Spotify, varias de sus canciones han acumulado cientos de millones de reproducciones, consolidando al artista como uno de los más escuchados del año.

En Spotify, muchas de sus canciones han superado las cientos de millones de reproducciones, posicionándolo como uno de los artistas más populares del año. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El tema más popular del álbum es ‘DtMF‘, con más de 970 millones de reproducciones, seguido por ‘BAILE INoLVIDABLE‘, que supera los 763 millones. Otras canciones destacadas incluyen ‘NUEVAYoL‘ con 611 millones, ‘EoO‘ con 538 millones, y ‘VeLDÁ‘, que alcanza más de 491 millones de streams.

Estas cifras reflejan no solo el alcance global de Bad Bunny, también la conexión emocional que genera con sus seguidores.

Cada canción de este álbum explora temas de nostalgia, identidad y deseo, elementos que han resonado especialmente con el público latinoamericano y de habla hispana alrededor del mundo.

‘Debí tirar más fotos‘ no solo reafirma el estatus de El Conejo Malo como un ícono musical a nivel mundial.