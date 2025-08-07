Tecno

Uber busca financiamiento para expandir su flota de robotaxis

La compañía ya ha integrado vehículos autónomos de Waymo en su aplicación, operando en ciudades como Austin y Atlanta

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El CEO de Uber, Dara
El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, reveló tres posibles esquemas para operar su futura flota de robotaxis. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Uber ha intensificado su estrategia para convertirse en un actor clave dentro del competitivo mercado de taxis autónomos. La compañía no solo ha iniciado conversaciones con fondos de capital privado y bancos para asegurar nuevos recursos financieros, sino que también ha fortalecido alianzas con fabricantes de automóviles como Volkswagen y Lucid.

El objetivo de las alianzas: lograr un despliegue masivo de robotaxis, un sector aún incipiente, vigilado por reguladores y marcado por altas expectativas de crecimiento.

Así funcionaría el esquema de Uber para operar su flota de robotaxis

Durante una reciente presentación, el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, reveló tres posibles esquemas para operar su futura flota de robotaxis: pagar una tarifa fija a los socios propietarios, establecer acuerdos de reparto de ingresos con operadores de flotas, o adquirir vehículos directamente para luego licenciar el software autónomo. Esta estrategia busca maximizar la rentabilidad en un entorno donde los costos laborales representan una porción significativa de los gastos operativos.

El pasajero solo necesita solicitar
El pasajero solo necesita solicitar el servicio a través de una aplicación móvil, seleccionar su destino y esperar a que el robotaxi llegue. (Imagen referencial)

Uber ya ha integrado vehículos autónomos de Waymo en su aplicación, operando en ciudades como Austin y Atlanta. Además, firmó un acuerdo con Volkswagen para introducir miles de furgonetas eléctricas autónomas en Estados Unidos en la próxima década.

A esto se suma una inversión de 300 millones de dólares destinada a desplegar 20.000 taxis autónomos en seis años, fabricados por Lucid y equipados con tecnología de Nuro.

Expansión y competencia de Uber

Aunque Uber planea utilizar solo una parte de sus 7 mil millones de dólares anuales en flujos de caja para financiar la expansión de sus robotaxis, no descarta vender participaciones minoritarias en sus filiales para facilitar el crecimiento.

Según Khosrowshahi, una vez que se compruebe el potencial de ingresos diarios por vehículo, no faltarán inversores dispuestos a apostar por el modelo.

Pruebas de viajes tripulados por
Pruebas de viajes tripulados por robotaxis.

El contexto competitivo también se está calentando. Tesla, por ejemplo, ha lanzado servicios de robotaxis limitados en Austin y el Área de la Bahía, mientras Waymo opera ya en cinco ciudades estadounidenses. A pesar de ello, Uber no ha detectado una disminución significativa en la demanda de sus servicios en las zonas donde Tesla ha empezado a operar.

El potencial de la industria de los robotaxis

A pesar del escrutinio regulatorio, las dudas sobre la adopción del público y los altos costos que han llevado a otras empresas a cerrar, el mercado de los robotaxis sigue despertando interés.

Según analistas, su despliegue masivo podría reducir drásticamente los costos de operación de Uber y mejorar sus márgenes de ganancia. Incluso hay quienes, como Elon Musk, estiman que esta industria podría alcanzar un valor de billones de dólares.

Los vehículos sin conductor de
Los vehículos sin conductor de Waymo se cargan en una estación de carga de Waymo en Santa Mónica, California, EE. UU. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Ken Mahoney, CEO de Mahoney Asset Management, lo resume así: ”Para muchas de estas compañías (Waymo y Tesla), parece que será un esfuerzo que valdrá la pena... ya que hay predicciones ambiciosas sobre el mercado total direccionable de la industria de los robotaxis".

Cómo funcionan los robotaxis

Los robotaxis son vehículos autónomos diseñados para transportar pasajeros sin necesidad de un conductor humano. Funcionan gracias a una combinación de sensores, cámaras, radares y sistemas de inteligencia artificial que permiten al automóvil interpretar su entorno en tiempo real.

Estos sistemas detectan obstáculos, señales de tránsito, peatones y otros vehículos, tomando decisiones al instante para garantizar una conducción segura. Además, utilizan mapas digitales avanzados y conexiones a la nube para actualizar rutas y condiciones del tráfico constantemente.

El pasajero solo necesita solicitar el servicio a través de una aplicación móvil, seleccionar su destino y esperar a que el robotaxi llegue. Una vez a bordo, el sistema guía el trayecto de forma autónoma hasta el punto final. Este tipo de tecnología representa una revolución en el transporte urbano y promete reducir los accidentes causados por error humano.

Temas Relacionados

UberRobotaxisFinanciamientoWaymoAutosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Starlink ofrece internet satelital con más del 50% de descuento en Colombia: lo que debes saber

El kit estándar trae los componentes esenciales para acceder a la red de internet satelital, como una antena parabólica, una base para montarla y otros accesorios necesarios

Starlink ofrece internet satelital con

Juegos esenciales en PlayStation Plus: los favoritos de la comunidad gamer

La plataforma de Sony promete horas de entretenimiento y diversión para sus usuarios

Juegos esenciales en PlayStation Plus:

Cómo quitar el moho de los electrodomésticos

Se recomienda emplear elementos caseros de uso habitual que permiten limpiar con eficacia la goma y otras superficies afectadas de neveras, lavadoras, entre otros dispositivos

Cómo quitar el moho de

ElevenLabs presenta generador de música con IA para uso comercial

El sistema también ofrece la posibilidad de editar la canción completa o por secciones específicas

ElevenLabs presenta generador de música

Elon Musk planea introducir anuncios en las respuestas de su IA Grok

Estos cambios se verán reflejados en la red social X, cuando los usuarios interactúen con la IA

Elon Musk planea introducir anuncios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elevaron el nivel de alerta

Elevaron el nivel de alerta sísmica de un complejo volcánico en el límite de Mendoza y Neuquén

El Gobierno extenderá la concesión de las hidroeléctricas del Comahue y prepara licitaciones por las que espera USD 500 millones

La ex vicegobernadora de Neuquén que fue destituida por la Legislatura se presentará como candidata a diputada nacional

Cayó un segundo sospechoso del crimen del secretario estudiantil de La Plata: tenía pertenencias de la víctima

Investigan un hongo intestinal que revierte el daño causado por una enfermedad hepática silenciosa

INFOBAE AMÉRICA
Blanco absoluto, mitología y Minions:

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

TELESHOW
Mica Viciconte opinó sobre el

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”