Los anuncios aparecerán cuando los usuarios de la red social X interactúen con la IA Grok. (Europa Press)

Elon Musk ha anunciado una nueva etapa para la monetización de la inteligencia artificial en X mediante el próximo lanzamiento de anuncios incrustados en las respuestas del chatbot Grok. Esta medida, que se da luego de la salida de Linda Yaccarino de la jefatura ejecutiva, coloca nuevamente a Musk al frente de la estrategia comercial y marca un punto de inflexión en la forma en que la plataforma pretende financiar sus operaciones basadas en la IA.

Durante una transmisión en vivo dirigida a anunciantes, Musk explicó que las marcas podrán pagar para que sus productos o servicios se inserten como sugerencias dentro de las respuestas que Grok ofrezca. “Nuestro enfoque hasta ahora ha sido convertir a Grok en la IA más inteligente y precisa del mundo y creo que en gran medida lo hemos logrado. Ahora centraremos nuestra atención en cómo financiar esas GPU tan costosas”, expuso el empresario, apuntando a la necesidad de costear la tecnología subyacente.

En tanto, añadió que “si un usuario está tratando de resolver un problema (consultando a Grok), entonces publicitar la solución específica sería lo ideal en ese punto”. Aunque Musk no profundizó en el mecanismo de cobro o en los parámetros de segmentación, la integración de anuncios en interacciones conversacionales representa un cambio relevante en la experiencia publicitaria digital.

Grok, de xAI, empresa de Elon Musk. (Europa Press)

El nuevo enfoque de la publicidad IA

Durante el intercambio con agencias y empresas del rubro, Musk también anticipó que la plataforma se orienta a perfeccionar la automatización del proceso publicitario y la segmentación de audiencias, apoyándose en la infraestructura de xAI. Antes de la fusión entre ambas compañías, el equipo de tecnología publicitaria de X enfrentaba dificultades para conectar anuncios con su público meta, una debilidad que el empresario promete corregir mediante el análisis avanzado y el aprendizaje automático.

El creciente interés del sector en incluir espacios publicitarios en interfaces de chatbots contrasta, sin embargo, con la negativa de referentes como OpenAI, creadora de ChatGPT, que ha rechazado insertar anuncios de forma directa aludiendo a la posible resistencia del usuario. Mientras tanto, marcas y agencias exploran cómo optimizar sus contenidos para aparecer orgánicamente en los resultados de sistemas conversacionales.

Controversias y métricas en la transición

El anuncio de Musk surge en medio de polémicas recientes, especialmente por la presencia de respuestas de Grok que incluyeron expresiones antisemitas y elogios a Adolf Hitler, lo que ha potenciado el recelo de grandes anunciantes ante los problemas persistentes de moderación. A la par, la red social ha buscado diversificar ingresos impulsando suscripciones premium y funcionalidades exclusivas de Grok, mientras se mantiene activa en la carrera inversora frente a rivales como Meta, Google y OpenAI.

Grok. (Bloomberg)

Según Financial Times, en una comunicación previa a la reunión con anunciantes, la compañía informó sobre una “transformación completa” en sus procesos comerciales y de seguridad, además de mejoras en el sistema de subastas que derivaron en una “reducción significativa de costes” para los negocios. Plantea también que, gracias a los nuevos modelos, se logró un incremento del 40 por ciento en conversiones de publicidad web desde junio y una reducción del 7 por ciento en el costo promedio de anuncios en todos los objetivos de marca.

Aun con estos avances, el escepticismo no desaparece entre algunos actores del sector. Un comprador de medios de una importante agencia resumió el sentimiento de parte de la industria asegurando que “no voy a perder mi tiempo” con la plataforma, refiriéndose a los riesgos reputacionales y de entorno.

Innovaciones estéticas y la compra directa dentro de la app

Entre las próximas funciones, Musk destaca la capacidad de Grok para evaluar la estética de los anuncios y priorizar aquellos visualmente más atractivos, así como el desarrollo de herramientas que facilitarán compras integradas directamente en la aplicación, en una apuesta por fortalecer la actividad comercial y la experiencia del usuario en X.

La IA Grok puede ser usada también de forma independiente, en su app propia. (Reuters)

El regreso de Musk como cara visible de la empresa tras la salida de Yaccarino marca una etapa de ajustes y experimentación, donde la interacción entre la inteligencia artificial, la publicidad y la comunidad de usuarios será el terreno de prueba para las nuevas ambiciones de la plataforma. Mientras tanto, la adopción y éxito de los anuncios en Grok permanece bajo la atenta mirada tanto de anunciantes como del público.