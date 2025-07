Cómo formatear el celular para que dejarlo con la configuración de fábrica

Formatear el móvil: la clave para mejorar el rendimiento y proteger la información personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formatear un teléfono móvil es una herramienta fundamental tanto para proteger la privacidad como para mejorar el rendimiento del dispositivo. Cada año, los smartphones acumulan información personal, archivos residuales y datos innecesarios que afectan el funcionamiento y multiplican los riesgos en caso de pérdida o cambio de propietario.

Saber cómo realizar un reset de fábrica es fundamental, especialmente cuando se desea eliminar cualquier rastro de la actividad anterior o preparar el aparato para una nueva vida útil.

Por qué resulta útil formatear el smartphone

Restaurar el smartphone a ajustes de fábrica, la mejor defensa contra virus y riesgos de privacidad

La importancia de restaurar el móvil va más allá de liberar espacio en la memoria RAM. Aunque puede facilitar que el dispositivo funcione más ágil y eficiente, el formateo también es imprescindible cuando se planea vender el terminal o transferirlo a otra persona.

Con la cantidad de datos confidenciales que se almacenan (desde fotografías familiares hasta acceso a banca electrónica), dejar un equipo limpio tras la venta resulta vital para evitar riesgos de seguridad.

De acuerdo con NordVPN, estás acciones permiten borrar completamente los datos guardados en el teléfono: mensajes, contraseñas, cuentas, contactos, archivos y configuraciones personales. De este modo, ninguna otra persona podrá acceder a tu información privada, ni siquiera utilizando técnicas de hackeo o explorando las carpetas del dispositivo. Restaurar el celular es útil en distintas situaciones, como:

Eliminar virus o malware que dañan y ralentizan el teléfono.

Preparar el dispositivo para la venta o el traspaso a un nuevo propietario.

Volver a usar una ROM de fábrica o limpiar el sistema para personalizarlo con tranquilidad.

Resolver fallos relacionados con la batería, el sobrecalentamiento o el mal funcionamiento de aplicaciones.

Un reset del sistema borra mensajes, contraseñas y archivos sensibles, blindando el móvil frente a intentos de acceso no autorizado o incidentes de pérdida y robo en la vida diaria

Un formateo también es esencial si el móvil ha sido robado o extraviado, para evitar que un desconocido acceda a información sensible, incluso si ha logrado sortear los sistemas de bloqueo.

Cómo formatear de manera sencilla el teléfono móvil

Ve a la sección de “Ajustes” en el dispositivo.

Busca la opción “Administración general”.

Pulsa en el apartado “Restablecer” .

Selecciona “Restablecer ajustes de fábrica”.

Confirma el proceso pulsando “Eliminar todo”.

Tras realizar este proceso, será necesario iniciar sesión nuevamente con una cuenta de Google para utilizar aplicaciones y servicios. El teléfono quedará exactamente como salido de fábrica, sin contraseñas guardadas ni configuraciones personales previas.

Manera de formatear un Android que no funciona correctamente

Borrar todos los datos y configuraciones garantiza que nadie acceda a cuentas bancarias, fotos personales ni información privada cuando el smartphone cambia de propietario o se enfrenta a amenazas externas

Apaga el dispositivo.

Presiona en simultáneo el botón de encendido y el de bajar el volumen para acceder al “Modo de recuperación”.

Selecciona “Borrar datos/restablecimiento de fábrica”.

Pulsa el botón de encendido para confirmar que deseas restablecer los valores de fábrica.

Este método también es útil cuando el móvil no enciende o responde solo mínimamente, permitiendo restaurarlo sin necesidad de acceso completo al sistema.

Restaurar un smartphone Android bloqueado (robado o perdido)

Esta función resulta fundamental cuando el teléfono ha caído en manos ajenas y se busca prevenir accesos no autorizados a datos personales. Al borrar el dispositivo de manera remota, se eliminan contactos, mensajes, fotografías y cualquier información sensible almacenada. Así, aunque el móvil no regrese a su propietario, la privacidad permanece protegida y lejos de riesgos mayores.

Descarga la app “Buscar mi dispositivo” en Google Play o accede desde el navegador a tu cuenta de Google.

Selecciona el dispositivo que corresponde desde el panel de la aplicación o la web.

Pulsa la opción “Borrar dispositivo” y confirma para eliminar toda la información.

La restauración de fábrica no solo cuida la privacidad individual, sino que es un recurso práctico y seguro para dejar el teléfono libre de amenazas, archivos residuales o riesgos de uso indebido por parte de terceros. Ante el incremento de ataques informáticos y el robo de dispositivos, formatear el Smartphone garantiza que la información personal permanezca fuera del alcance de curiosos, hackers o delincuentes.