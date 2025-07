Ella le explica cómo debe escribir el texto para que el profesor crea que es de ella.

La forma de hacer tareas cambió. Ya no es necesario ir a páginas web con información y datos, tener un programa en enciclopedia y mucho menos revisar entre libros para obtener respuestas. Las nuevas generaciones usan la inteligencia artificial para tener ayuda y, en el caso de una niña que se hizo viral, pedirle a ChatGPT que escriba todo.

Este video apareció por primera vez en Radio Uno, en Bolivia, y se ha movido en redes ante la manera en que los más pequeños logran desenvolverse y saber cómo pedir la solicitud al chatbot.

Cómo es el video viral de la niña pidiendo a ChatGPT que le haga la tarea

Aunque el origen del video aún es desconocido, la situación es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones usan la IA para pedir ayuda, específicamente con sus tareas y el reto que tienen los profesores para calificar esos trabajos, que no son hechos completamente por los estudiantes.

En el video vemos a una niña de 10 años hablándole directamente a ChatGPT. Ella le pide que le ayude con su tarea y le especifica cómo debe hacerlo: la forma en que escribe y qué debe contestar.

La niña instruye a ChatGPT para que responda con un lenguaje acorde a su edad y estilo personal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Necesito que me ayudes a responder las preguntas de la fotografía que te acabo de mandar anteriormente. Pues ahí en la parte donde dice justifica tu respuesta. Necesito que trates de resumir, pero cómo Un resumen de una niña de diez años Y por si acaso, hazlo corto y con palabras que no sean muy inteligentes porque el profesor ya sabe cómo hablo yo”, empieza diciendo la niña.

En ese momento su hermano la interrumpe y ella continúa con la solitud, especificando el prompt para que el texto generado sea lo más cercano a lo que ella haría: “necesito que contestes con palabras como si fuera yo”.

Para terminar su instrucción ejecuta el plan b. Pensando en que el profesor le pueda hacer una contra pregunta sobre su tarea, le pide que le haga una respuesta con la que “el profesor piense que leí todo el texto y que eso me garantice, pero que me garantice, que ya no me va a preguntar y que yo suene bien inteligente”.

El video termina en ese instante y no sabemos si finalmente ChatGPT le genera la respuesta que ella espera. Sin embargo, el prompt que ella elabora, en términos generales, está bien elaborado porque es claro con la petición y le da detalles a la IA para que tenga un estilo de texto concreto, además de añadirle información de contexto con la imagen de referencia que le envió.

El video viral muestra a una niña de 10 años usando ChatGPT para resolver su tarea escolar.

Qué efectos hay al decirle “gracias” o “por favor” a ChatGPT

El uso de expresiones como “gracias” y “por favor” al interactuar con ChatGPT pueden ser un problema. Aunque pareciera inofensivo, Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió que estas pequeñas palabras, multiplicadas por millones de usuarios, significan un consumo extra de recursos y un gasto millonario en energía y servidores.

Esto se debe a que ChatGPT procesa cada frase dividiéndola en unidades mínimas llamadas tokens. Cada palabra extra implica más cálculos y mayor uso de tecnología y energía.

Desde el punto de vista técnico, eliminar las fórmulas de cortesía podría ahorrar millones de dólares, pero la discusión no termina ahí. Analistas y expertos en ética tecnológica recuerdan que el lenguaje cordial impacta en el comportamiento y podría mejorar la interacción digital.

Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte sobre el impacto económico y energético de las fórmulas de cortesía en la IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un estudio de la Universidad de Cornell indica que los mensajes amables y educados suelen generar respuestas más completas y colaborativas por parte de la IA, especialmente en contextos donde el matiz cultural y lingüístico juega un papel destacado.

No obstante, los mismos expertos advierten que una excesiva cortesía puede entorpecer la consulta y volverla ambigua para la inteligencia artificial. Por eso, la recomendación apunta a un equilibrio: ser claro y directo, pero mantener el respeto.