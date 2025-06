Qué puedo hacer con un cargador viejo de celular: seis ideas que probamos para darle una segunda vida

El cargador puede dejarse fijo en un lugar como la cocina o el auto para tener carga disponible sin mover el principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un cargador antiguo de un teléfono móvil que aún funciona bien y quieres darle un segundo uso, puedes asignarlo como cargador exclusivo para otros dispositivos en casa.

Por ejemplo, si recientemente compraste un iPhone 16 con conector USB-C y tu teléfono anterior usaba un cargador USB-A, ese adaptador puede seguir siendo útil para cargar accesorios como audífonos inalámbricos, bocinas Bluetooth, lectores electrónicos o baterías portátiles.

Otro uso posible es dejarlo en un lugar fijo, como la cocina, el escritorio o el automóvil, para tener siempre una fuente de carga disponible sin mover el cargador principal.

También puedes guardarlo como opción de emergencia para viajes, mochilas o maletines, evitando llevar el cargador principal a todas partes y reduciendo el riesgo de perderlo o dañarlo. Estos dos últimos casos son ideales si tu antiguo cargador es compatible con tu actual teléfono móvil.

Numerosos dispositivos como ventiladores, luces LED, mini humidificadores o calentadores de tazas usan puertos USB, y un cargador viejo puede ser útil para conectarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros usos se le puede dar a un cargador viejo

Fuente de energía para gadgets USB

Muchos dispositivos funcionan con puertos USB: ventiladores portátiles, luces LED, mini humidificadores o calentadores de tazas. Un cargador viejo puede servir para alimentarlos.

Reutilización con adaptadores

Con el uso de adaptadores USB-A a USB-C o microUSB, se puede seguir utilizando el cargador con dispositivos más nuevos, si bien a menor velocidad.

Donación.

Si está en buen estado, puede donarse a organizaciones, escuelas o centros comunitarios que reciban equipos electrónicos.

No debe tirarse a la basura común, pues contiene materiales contaminantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reciclar un cargador usado

Reciclar un cargador usado es una forma responsable de reducir residuos electrónicos y dar un nuevo propósito a un dispositivo que ya no utilizas. Aunque pueda parecer inofensivo, un cargador en desuso contiene componentes que, si se desechan incorrectamente, pueden contaminar el medio ambiente.

Si el cargador está dañado o no es funcional, lo ideal es llevarlo a un centro de reciclaje electrónico autorizado. Muchas ciudades, tiendas de tecnología y fabricantes ofrecen programas de recolección para estos componentes.

Es importante no desecharlo con la basura común, ya que sus materiales no son biodegradables y pueden liberar sustancias tóxicas.

Antes de entregarlo, se recomienda quitar etiquetas personales o limpiar el dispositivo. Con pequeñas acciones como esta, se contribuye a la economía circular y se evita el impacto ambiental de los residuos tecnológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reciclar un cargador es una forma simple de cuidar el entorno y extender la vida útil de los recursos tecnológicos.

Cómo prolongar la vida útil de un cargador

Según recomendaciones de RAEE Andalucía, para prolongar la vida útil de un cargador es clave evitar su exposición a la humedad o al calor, incluso cuando no se esté utilizando.

No se debe dejar en lugares como baños, cocinas o cerca de radiadores. Además, conviene no mantenerlo conectado de forma permanente, ya que aunque no esté cargando, sigue consumiendo energía en modo reposo.

No se debe tensar el cable del cargador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al desenchufarlo, es importante no tirar del cable para no dañar las conexiones internas. También se aconseja enrollarlo con cuidado al guardarlo, para evitar enredos o el desgaste del recubrimiento.

Cómo alargar la vida útil de un teléfono móvil

Por otro lado, algunos consejos para prolongar la vida útil de un teléfono incluyen cuidados tanto del hardware como del software.

En primer lugar, es importante evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, ya que el calor o el frío pueden afectar el rendimiento de la batería y otros componentes.

Usar cargadores originales o certificados evita sobrecargas y fallos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar cargadores originales o certificados también ayuda a prevenir sobrecargas o daños eléctricos. Además, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas garantiza un mejor rendimiento y protección ante posibles vulnerabilidades de seguridad.

Se recomienda no dejar que la batería se agote por completo de manera habitual, ya que esto puede acortar su vida útil.

Proteger el teléfono con una funda resistente y un protector de pantalla reduce el riesgo de daños por caídas o golpes. Finalmente, limpiar con cuidado los puertos y botones del dispositivo ayuda a prevenir fallos por acumulación de polvo, asegurando un funcionamiento más duradero y eficiente.