Vuelve Spotify HiFi, la mejor opción para escuchar música con su calidad original

En la última versión de Spotify, se descubrieron fragmentos de código que revelan la presencia de tarjetas explicativas sobre el uso del nuevo nivel de audio de alta fidelidad. Estas guías detallan cómo aprovechar una calidad de hasta 24 bits a 44,1 kHz, e incluyen advertencias sobre posibles problemas de conectividad o compatibilidad con ciertos dispositivos.

Si bien en el pasado ya se filtraron indicios similares, todo apunta a que esta vez la función podría llegar de forma oficial. Las recientes licencias firmadas por Spotify con Warner y Universal Music fortalecerían el lanzamiento de su servicio de audio en alta resolución, que ahora se conoce internamente como Music Pro, y que muchos identifican como el esperado Spotify HiFi.

Pormenores de la llegada de Spotify HiFi

El hallazgo de mensajes internos en la aplicación móvil y de escritorio de Spotify ha reavivado las expectativas de los usuarios, ya que todo apunta a que la plataforma está ultimando los detalles para incorporar el audio sin pérdida (lossless) a su servicio premium. Desarrolladores y usuarios han detectado referencias directas a esta función en el código de la app, lo que sugiere que la compañía podría activar la mejora en cualquier momento.

La presencia de frases como “Lossless music, now in premium” (audio sin pérdidas, ahora en premium) y advertencias como “This device doesn’t support lossless streaming” (este dispositivo no soporta el audio sin calidad) dentro del software de Spotify confirma que la empresa está trabajando activamente en la integración de esta característica.

El análisis del código de la aplicación, realizado por un desarrollador independiente, reveló no solo la existencia de la función, sino también advertencias específicas para los usuarios. Entre ellas, se informa que algunas canciones pueden no estar disponibles en esta calidad y que una mala conexión puede afectar la reproducción sin compresión.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial ni una fecha concreta para su lanzamiento, la evidencia encontrada en el código ha generado una ola de expectativas entre los suscriptores, especialmente entre quienes buscan una experiencia de sonido de mayor fidelidad.

La función de audio sin pérdida ha sido una de las más solicitadas por los usuarios de la plataforma, sobre todo porque servicios rivales como Apple Music, Amazon Music y Tidal ya ofrecen esta opción. El audio sin pérdida permite escuchar música con todos los matices y detalles del archivo original, sin la compresión que reduce la calidad para ahorrar datos y espacio de almacenamiento.

Por otro lado, usuarios de Reddit han reportado que la función ya se encuentra “integrada, pero desactivada” en la app móvil de Spotify, lo que implica que la compañía podría habilitarla de forma remota, sin necesidad de que los usuarios actualicen la aplicación.

La introducción de esta mejora colocaría a Spotify en igualdad de condiciones con sus principales competidores en cuanto a calidad de audio. Más de un usuario entusiasta de la alta fidelidad conoce que en 2021, Spotify anunció públicamente en su blog la intención de lanzar un plan de suscripción con audio sin pérdida. Sin embargo, el proyecto se retrasó repetidamente.

Por el momento, los usuarios deberán permanecer atentos a un anuncio oficial. No obstante, la información descubierta en el código de la aplicación y las recientes declaraciones de los directivos de Spotify dejan claro que la plataforma está cada vez más cerca de ofrecer audio sin pérdida a sus suscriptores premium.

Finalmente, TechCrunch informó que, durante una reunión con inversores correspondiente al primer trimestre de 2025, el director comercial (CBO) de Spotify confirmó que la compañía está trabajando en nuevos planes premium. Esta declaración refuerza la posibilidad de que el lanzamiento de Spotify HiFi —ahora conocido como Music Pro— esté más cerca que nunca.