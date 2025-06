Por qué debo ponerle clave a mi tarjeta SIM del teléfono: así puedes evitar robos bancarios

Empieza a ponerle clave SIM a tus tarjetas, esto para evitar fututos robos de información. (Freepik)

La tarjeta SIM es una pieza fundamental en cualquier smartphone, ya sea Android o iPhone, ya que permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto y conectarse a redes móviles para acceder a internet.

Además, contiene datos esenciales como el número de teléfono, el operador y otra información personal que forma parte del perfil del usuario. Sin embargo, a pesar de su relevancia, muchas personas no saben que los expertos en ciberseguridad aconsejan proteger la SIM con una contraseña.

Activar este tipo de bloqueo impide que, en caso de robo o extravío del dispositivo, alguien pueda usar la tarjeta para acceder a tu información privada o incluso realizar fraudes, como vaciar cuentas bancarias vinculadas a tu número.

Poner una clave a la tarjeta SIM es importa para evitar el robo de tu información.

¿Por qué es importante poner una clave a la tarjeta SIM de mi teléfono?

Es posible que no seas consciente, pero cuando un delincuente roba un teléfono, su objetivo no siempre es solo venderlo. En muchos casos, lo que realmente buscan es acceder a las aplicaciones bancarias de la víctima. Para hacerlo, no necesitan desbloquear el dispositivo robado, sino que extraen la tarjeta SIM y la insertan en otro teléfono que ya tienen a la mano.

Este método es muy efectivo porque muchas personas tardan en reaccionar y bloquear su tarjeta SIM. Los ladrones, conscientes de esta demora, actúan con rapidez. Apenas insertan la SIM en su celular, descargan aplicaciones como WhatsApp y apps bancarias populares, las cuales suelen enviar códigos de verificación por SMS. Así, con esos códigos en su poder, pueden acceder con facilidad a cuentas personales.

Una vez que logran ingresar a las aplicaciones bancarias, pueden transferir grandes sumas de dinero. Además, si también acceden a WhatsApp, se hacen pasar por la víctima para engañar a sus contactos. Les envían mensajes solicitando dinero con alguna excusa de emergencia, lo que hace que muchos amigos o familiares caigan en la estafa.

Poner clave a tu tarjeta SIM podría evitar que te roben tus cuentas bancarías. (Crédito: iStock)

La forma más efectiva de prevenir este tipo de fraude es activando una contraseña en la tarjeta SIM. Esta clave de cuatro dígitos impide que el chip funcione en otro dispositivo si no se introduce correctamente. De esta manera, aunque te roben el celular, el delincuente no podrá utilizar tu SIM, ni recibir mensajes.

¿Cómo puedo activar la clave SIM desde mi teléfono?

Para proteger tu tarjeta SIM con una contraseña, no es necesario instalar aplicaciones adicionales, ya que tanto los dispositivos Android como los iPhone cuentan con esta función integrada. A continuación, te explicamos cómo activar esta medida de seguridad en cada sistema operativo:

En Android

Entra en la app de Configuración de tu celular.

Dirígete a Contraseña y seguridad , luego selecciona Seguridad del sistema .

Busca y activa la opción Bloqueo de tarjeta SIM .

Crea una clave de cuatro dígitos que puedas recordar fácilmente.

En iPhone

Abre la Configuración y entra a Datos celulares .

Toca la opción PIN de la SIM y actívala.

Ingresa una contraseña segura de cuatro dígitos para proteger tu chip.

Es importante saber que algunas tarjetas SIM pueden venir con un PIN preestablecido por el operador móvil. Si al intentar activarlo se te solicita una clave que no conoces, comunícate con tu compañía telefónica para solicitar el desbloqueo. Luego, podrás ingresar tu propia contraseña personalizada sin problemas.

Aprende a ponerle clave a tu tarjeta SIM.