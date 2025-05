Glosario de tecnología: qué significa Central nuclear

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Central nuclear

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Una central nuclear es una instalación en la que se produce energía mediante el uso de la fisión nuclear.

La primera central nuclear se construyó en la ciudad de Obninsk, en la Unión Soviética, en 1954. En aquel momento, aquella central nuclear de Obninsk produjo 5 megavatios (MW) de energía eléctrica. Lo que supuso toda una proeza para la época.

Historia y origen de las centrales nucleares

Aunque se habían realizado avances en la década de 1930, la historia de las centrales nucleares comienza con la investigación que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que fue, en ese momento, cuando el gobierno estadounidense inició los programas de investigación y construcción de las primeras bombas atómicas.

Como resultado de esta investigación, se descubrió que el uranio era un elemento altamente radioactivo y que podría ser utilizado como combustible para generar energía. En 1945, se construyó la primera central nuclear en Oak Ridge, Tennessee y se usó para producir electricidad.

Sin embargo, la primera central nuclear civil de la historia fue construida en Obninsk, en la Unión Soviética hacia el año 1954.

A finales de la década de 1980, se inició la construcción de la primera central nuclear de tercera generación en Finlandia. Esta nueva generación de centrales nucleares promete un mayor nivel de seguridad y eficiencia y se espera que sean más resistentes a accidentes.

Desde entonces, se han construido más de 430 centrales nucleares en todo el mundo, la mayoría de ellas en Estados Unidos, Francia y Japón.

En los últimos años, también se han construido centrales nucleares de tercera generación en Rusia y China.

Partes de una central nuclear

Antes de aprender cómo funciona una central nuclear, es importante conocer sus partes o componentes. En este sentido, las centrales nucleares tienen varias partes, que incluyen:

Reactor nuclear. El reactor nuclear es la parte de la central nuclear en la que se produce la fisión nuclear. Turbina . Es la parte de la central nuclear que convierte la energía del reactor nuclear en electricidad. Generador eléctrico . El generador eléctrico es la parte que produce electricidad. Edificio de contención . El edificio de contención o containment es la parte de la central nuclear que impide que la radiación se escape del reactor nuclear. Sistema de enfriamiento . El sistema de enfriamiento se encarga de mantener el reactor nuclear a una temperatura segura. Sistema de almacenamiento . Se trata de la parte de la central nuclear que almacena los residuos nucleares.

¿Cómo funciona una central nuclear?

Ahora sí, vamos a explicar de manera sencilla el funcionamiento de una central nuclear.

El reactor nuclear es la parte de la central nuclear en la que se produce la fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción en la que se produce una cadena de reacciones nucleares en las que se libera energía. Luego, la energía liberada se utiliza para calentar el agua, que a su vez produce vapor. Seguidamente el vapor mueve las turbinas, que a su vez mueven el generador eléctrico. Y, por último, el generador eléctrico produce electricidad que es almacenada

Las centrales nucleares utilizan una variedad de métodos para controlar y enfriar los núcleos durante la fisión nuclear. Estos métodos incluyen el uso de agua, aire u otros materiales.

Además, también utilizan una variedad de métodos para almacenar y desechar los residuos nucleares. Estos métodos incluyen el uso de pozos, túneles y otros sitios.

Ventajas de las centrales nucleares

Las centrales nucleares tienen algunas ventajas como las siguientes:

Eficiencia . Las centrales nucleares son más eficientes que las centrales eléctricas convencionales. Producen energía limpia . Las centrales nucleares no producen dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. No producen emisiones . Las centrales nucleares no producen emisiones contaminantes.

Desventajas de las centrales nucleares

Sin embargo, las centrales nucleares tienen algunas desventajas, que incluyen:

Riesgo de accidentes . Los accidentes nucleares son posibles en las centrales nucleares. Los accidentes nucleares pueden liberar radiación en el aire, el agua y el suelo. Posible contaminación . Pueden contaminar el aire, el agua y el suelo con residuos nucleares. Alto costo . Las centrales nucleares son caras de construir y mantener. Seguridad . Son objetivos para los ataques terroristas. Si bien es cierto, que los últimos avances han hecho que las centrales nucleares sean centros muy seguros a prueba de gran cantidad de ataques.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

