Glosario de tecnología: qué significa Texto sin formato

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Texto sin formato

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

En este artículo te contaremos qué es el texto sin formato, así como sus diferencias con el texto enriquecido. Además, por si no fuera suficiente, te daremos una lista de beneficios de usar archivos de texto sin formato.

Como lo prometido es deuda, vamos allá. Primero, ¿qué es el texto sin formato? El texto sin formato se refiere a los bloques de texto de la página, los cuales no tienen ninguna configuración especial. En este caso, el contenido es sin formato.

¿Dónde puedes encontrar texto sin formato?

Existen varias fuentes de texto sin formato que podemos encontrar en nuestra vida diaria, aquí te presentamos las más comunes.

Documentos en blanco y negro. Esta es la fuente con la que se escribieron los textos cumpliendo su función, sin más. No hay forma de cambiar el color. Unicode. Este tipo de texto es un conjunto de caracteres codificados que no tiene formato, ya sea de alineación o de color. En este caso se utiliza Unicode para representar símbolos y dígitos sin formato. Formularios HTML. Son aquellos cuyo propósito es capturar datos. Si están en blanco y negro suelen ser porque no poseen color. Texto sin formato para copiar y pegar. Los pequeños textos que embebidos en un documento contienen información de tipo descriptiva como los diccionarios, las guías, las listas de cosas, etc. No poseen formato, sino que lo que hacen es describir un concepto. Texto sin formato en una presentación o página web. Si eliminamos el formato de un texto, puede que no se vea tan bonito o se vea poco atractivo. En estos casos podemos resaltar algunas palabras para crear una especie de texto sin formato, pero que a la vez tenga un toque de interés.

¿Qué es el texto enriquecido?

El texto enriquecido es aquel que tiene acceso a elementos como tipografía, color y formatos. Tiene todos los elementos necesarios para crear un texto con una estética más amable.

Diferencia entre texto sin formato y texto enriquecido

Texto sin formato es aquel que no tiene ninguna clase de estructura. Es más, ni siquiera tiene una página web. En cambio, un texto enriquecido tiene una estructura HTML que le da una forma.

En el texto enriquecido es posible trabajar con las entradas a las páginas web o los enlaces. Además, es posible agregar imágenes o videos y otras cosas más.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.