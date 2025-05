De qué murió José “Pepe” Mujica, la pregunta más buscada en Google tras la muerte del expresidente uruguayo

El expresidente Uruguay falleció tras sufrir un cáncer de esófago. 2025. REUTERS/Martin Varela

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, falleció el martes 13 de mayo de 2025, y su nombre ha cobrado relevancia entre las principales búsquedas en Google.

Según datos de Google Trends, el interés mundial en torno a Mujica registró un pico, especialmente en países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

A nivel global, las consultas más frecuentes incluyen términos como “Pepe Mujica muerte” y “muere Pepe Mujica”.

Uruguay, Argentina y Chile son los países que más buscan información el expresidente. (Google Trends)

A continuación, una recopilación de las preguntas más comunes relacionadas con Mujica, junto con sus respectivas respuestas.

De qué murió José “Pepe” Mujica

El expresidente de Uruguay falleció tras sufrir de un cáncer de esófago. En abril de 2024, José Mujica convocó sorpresivamente a una conferencia de prensa para anunciar personalmente que le había sido detectado un tumor en el esófago.

A partir de entonces, se sometió a 32 sesiones de radioterapia, que lograron hacer desaparecer los indicios del tumor, aunque debió atravesar una recuperación dolorosa, con varias internaciones debido a las dificultades para alimentarse que enfrentó.

Mujica había anunciado que su condición de salud se había deteriorado. REUTERS/Mariana Greif/Foto de archivo

Sin embargo, meses después llegó la noticia que marcó un punto de inflexión. En enero de 2025, en una entrevista concedida al semanario Búsqueda de Uruguay, Mujica reveló que el cáncer había hecho metástasis.

En esa misma conversación, dejó un mensaje de despedida para todo el mundo: “Hasta acá llegué”, expresó. También pidió que no se le realizaran más entrevistas y solicitó que lo dejaran transitar en paz la etapa final de su vida.

Cuántos años tenía José “Pepe” Mujica

José “Pepe” Mujica falleció a los 89 años, a pocos días de cumplir 90. Había nacido el 20 de mayo de 1935.

Mujica estaba próximo a cumplir 90 años de edad. REUTERS/Martin Varela/File Photo

Quiénes son los hijos de José “Pepe” Mujica

José “Pepe” Mujica no tuvo hijos. Durante su vida, el expresidente de Uruguay mantuvo una postura clara respecto a la paternidad.

En varias entrevistas expresó que, debido a sus años de militancia política y a las condiciones que vivió, incluidos más de una década en prisión, no consideró tener hijos una opción viable. También señaló que no quería traer hijos al mundo en medio del conflicto y la represión que marcaban su entorno político en aquel entonces.

Mujica estuvo casado con Lucía Topolansky, también figura clave de la política uruguaya, exsenadora y exvicepresidenta del país. Juntos compartieron una vida dedicada a la militancia, pero decidieron no formar una familia con descendencia.

No obstante, en una entrevista realizada en 2014 con AFP se le preguntó “¿Se arrepiente de no haber tenido hijos?”. Mujica respondió: “Sí, lo lamento. Me dediqué a cambiar el mundo y se me fue el tiempo”

Lucía Topolansk estuvo con Mujica desde los años ochenta. EFE/ Sofía Torres

Quién fue la esposa de Jose “Pepe” Mujica

La esposa de José “Pepe” Mujica fue Lucía Topolansky, dirigente política uruguaya y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Compartieron décadas de vida en común, tanto en la militancia como en la política institucional.

Topolansky fue senadora, diputada y, entre 2017 y 2020, se convirtió en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Uruguay. Al igual que Mujica, pasó años en prisión durante la dictadura militar.

Mujica confesó que se arrepentió de no haber tenido hijos. REUTERS/Mariana Greif

Vivieron juntos en una chacra a las afueras de Montevideo, llevando un estilo de vida austero. No tuvieron hijos y estuvieron casados desde los años ochenta hasta la muerte de Mujica en 2025.

Quién fue José “Pepe” Mujica

José “Pepe” Mujica fue un dirigente político uruguayo, expresidente del país entre 2010 y 2015. Militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, pasó más de una década en prisión durante la dictadura.

Tras recuperar la libertad, se integró a la vida democrática y se destacó por su estilo austero y discurso enfocado en la igualdad. Fue senador, ministro y una figura influyente de la izquierda latinoamericana.