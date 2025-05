Ed Sheeran aparece en el Top 10 de canciones más buscadas en Shazam para disfrutar el fin de semana

El cantante británica es ya un clásico en todas las listas de popularidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un artista al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a apps como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la melodía y del cantante. Además, puede sugerir canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están haciendo cantar a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Semanalmente Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de consumidores.

El Top 10 de las más “shazameadas”

1.- Alex Warren - Ordinary

2.- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - Shake It To The Max (FLY) [Remix]

3.- Lola Young - Messy

4.- Doechii - Anxiety

5.- Davido - With You (feat. Omah Lay)

6.- Chella - My Darling

7.- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

8.- ATLXS - PASSO BEM SOLTO (Super Slowed)

9.- Ed Sheeran - Azizam

10.- EMIN & JONY - Камин

Cómo encontrar una canción con el sonido

Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Encontrar una canción con el sonido en la aplicación requiere seguir unos sencillos pasos desde un dispositivo móvil.

1.- Primero se debe bajar la app gratuita desde la tienda de Apple o Android.

2.- Posteriormente se debe abrir la app y oprimir el botón de Shazam cuando esté sonando la canción que se desea ubicar.

3.- Hay que esperar a que Shazam termine de hacer la huella digital del audio y contraste con su base de datos constituida por millones de temas.

4.- Finalmente la app revelará en la pantalla el nombre del artista y de la melodía.

Desde cuándo existe Shazam

Shazam es una de las aplicaciones más exitosas de su tipo al brindar el servicio de reconocimiento de canciones desde 2002, marcando al “2580” y situando el teléfono lo más cerca posible de la fuente de sonido.

En el 2008 fue una de las primeras aplicaciones disponibles para la App Store de Apple, con el tiempo también pudo ser descargada desde la Play Store de Google para tabletas, celulares y relojes inteligentes. Hoy en día tiene cerca de mil millones de usuarios y ofrece millones de resultados. También cuenta con una extensión para Google para PC.

Es de señalar que además de hallar música, permite “shazamear” programas de televisión, publicidad de ofertas especiales e información de las cosas más vendidas en el momento. Además, da la letra de las canciones solicitadas, pudiendo sincronizarlas con aplicaciones de streaming como Spotify o iCloud.