Mark Zuckerberg cree que en un futuro la mayoría de tus amigos serán chatbots de IA

Zuckerberg propone que los chatbots de Meta sean aliados contra la soledad social (Reuters)

Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, ha compartido su visión de un futuro digital donde los amigos, terapeutas y agentes comerciales serán sustituidos por inteligencia artificial.

Según reseña The Wall Street Journal, el creador de Facebook sostiene ue los chatbots de IA desempeñarán un rol central en la vida humana, ofreciendo conexiones virtuales más accesibles y abundantes que las interacciones humanas actuales.

Durante una charla en el evento anual de Stripe, Zuckerberg afirmó que muchas personas desean tener más amigos de los que realmente tienen. Citando cifras, mencionó que el estadounidense promedio cuenta con menos de tres amigos cercanos, mientras que el deseo real rondaría los quince.

En su visión, los “amigos IA” llenarán ese vacío, ofreciendo conversaciones significativas, atención constante y comprensión empática, sin las complejidades de los vínculos humanos.

Zuckerberg plantea que los algoritmos que ya personalizan los contenidos en redes sociales pueden evolucionar para entender el estado emocional de una persona, su contexto vital y sus necesidades afectivas. Estos asistentes conversacionales —entrenados para actuar como “un buen amigo”— serán capaces de recordar eventos importantes, responder con afecto o incluso acompañar en momentos de soledad.

“Creo que la gente va a querer un sistema que los conozca bien y que los entienda de la misma manera que lo hacen sus algoritmos de feed”, afirmó en el evento del 6 de mayo pasado.

La visión de IA de Meta sustituye amigos reales por relaciones digitales automatizadas (Reuters)

Esta idea va más allá de un simple chatbot: Zuckerberg propone una nueva dimensión de la vida digital donde el usuario no solo interactúa con contenido, sino que establece relaciones sostenidas con entidades virtuales. Estas relaciones podrían incluso tener componentes de juego de roles romántico, como ha permitido Meta en algunas de sus plataformas.

La IA en la terapia y los negocios

En la misma línea, en un podcast con el analista de medios Ben Thompson, mencionó que, en el futuro, todos tendrían acceso a una IA terapeuta, una solución para aquellos que no pueden permitirse un terapeuta humano. “Para las personas que no tienen un terapeuta, creo que todos tendrán una IA”, dijo durante una de sus intervenciones.

Además, los chatbots de Meta están diseñados para desempeñar un papel en el servicio al cliente, como agentes comerciales virtuales que ayudarían a las personas a interactuar con empresas durante sus compras. Esta apuesta por la IA no solo implica el ámbito personal y terapéutico, sino que también toca el terreno comercial y empresarial, un área clave en la transformación digital que Zuckerberg prevé.

Críticas a la visión de Zuckerberg

La visión de Mark Zuckerberg sobre una sociedad rodeada de amigos artificiales ha encendido alertas entre especialistas y exdirectivos del sector tecnológico. Aunque el CEO de Meta plantea que las IA podrían llenar vacíos afectivos, las críticas apuntan a un problema más profundo: las mismas plataformas que fomentaron la soledad digital ahora pretenden vender su solución.

Meghana Dhar, exdirectiva de Instagram, fue tajante. “Las plataformas que han provocado nuestro aislamiento ahora vienen a ofrecernos consuelo. Es como si el pirómano regresara como bombero”, criticó Dhar, según informó WSJ.

Aunque Zuckerberg asegura que los amigos IA podrán entender al usuario y brindarle apoyo emocional, Stephen Schueller, profesor de psicología en la Universidad de California, advirtió en diálogo con el medio norteamericano que los chatbots no pueden reemplazar la complejidad de una amistad o una terapia humana.

No obstante, Schueller también reconoce que, en algunos casos, un chatbot puede ser mejor que nada: “La mayoría de la gente no tiene acceso a un terapeuta. Así que no es chatbot versus terapeuta. Es chatbot versus nada”.

Críticos cuestionan si la IA de Meta puede reemplazar vínculos humanos genuinos (Reuters)

Además de las dudas éticas sobre el impacto emocional, también existen preocupaciones sobre el uso de estos sistemas con menores. Un informe de The Wall Street Journal reveló que los chatbots de Meta permiten interacciones de “rol romántico”, incluso con usuarios adolescentes, lo que agrava la preocupación sobre límites, supervisión y riesgos psicológicos.

Además, Zuckerberg ha sido criticado por querer relajar las restricciones sobre el comportamiento de los bots para hacerlos más “divertidos”.

A pesar de estas críticas, el CEO de Meta mantiene que la clave está en permitir que los usuarios experimenten con la IA, lo que él considera un camino hacia la evolución de la interacción digital.

La soledad global impulsa la apuesta de Meta por amigos virtuales basados ​​en IA (Bloomberg)

Los desafíos de reemplazar la conexión humana

Otros expertos como Jeffrey Hall, profesor de comunicación en la Universidad de Kansas, advirtió que la amistad humana no puede reducirse a una interacción eficiente como las que ofrecen los chatbots.

Hall considera que la verdadera amistad “no es eficiente”, y que se basa en interacciones auténticas que no pueden ser replicadas por una máquina, como aquellas que ocurren en momentos espontáneos o de apoyo mutuo, como los que se generan en una conversación prolongada o en situaciones informales.

Problemas éticos afectan el desarrollo de chatbots en plataformas digitales (Reuters)

El futuro de las relaciones digitales

Para el filósofo Hannah Kim, los chatbots y la IA son más como personajes ficticios que pueden brindar compañía en ciertos momentos, pero carecen de la dimensión real que se encuentra en una relación auténtica.

La integración de la IA en la vida social de las personas es una tendencia que está en constante evolución, promovida por grandes actores como Meta. Sin embargo, el debate sigue siendo intenso: ¿puede la IA reemplazar las relaciones humanas o solo ofrecer una solución temporal a la creciente soledad?

Las respuestas no son definitivas, y el futuro de las relaciones virtuales podría depender de cómo se gestionen los riesgos éticos y se mantenga un equilibrio entre la conexión digital y la interacción humana genuina.