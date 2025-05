Glosario de tecnología: qué significa Software beta

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Software beta

Software beta es una versión preliminar de un programa informático que se encuentra en la etapa final de desarrollo. Esta versión aún no está completamente probada y puede contener errores graves, pero se libera para que los usuarios prueben el producto y den sus opiniones al desarrollador para ayudar a mejorar y optimizar el producto antes del lanzamiento oficial.

¿Para qué sirve el software beta?

Aquí hay algunas razones por las cuales los desarrolladores usan el software beta.

Establecer la calidad . El software beta permite a los desarrolladores realizar pruebas exhaustivas para detectar errores y otros problemas. Esto ayuda a garantizar que el producto final sea seguro, estable y funcional.

. El software beta permite a los desarrolladores realizar pruebas exhaustivas para detectar errores y otros problemas. Esto ayuda a garantizar que el producto final sea seguro, estable y funcional. Obtener retroalimentación . Los desarrolladores también pueden recibir comentarios valiosos de los usuarios sobre la funcionalidad y facilidad de uso del producto antes del lanzamiento final. Esta información les ayuda a mejorar el producto antes del lanzamiento al público en general.

. Los desarrolladores también pueden recibir comentarios valiosos de los usuarios sobre la funcionalidad y facilidad de uso del producto antes del lanzamiento final. Esta información les ayuda a mejorar el producto antes del lanzamiento al público en general. Crear expectativas . Usando el software beta, los desarrolladores pueden crear expectativas entre sus usuarios, lo que les ayuda a construir una mayor base de clientes potenciales antes del lanzamiento oficial.

Ejemplos de software beta

El software beta es una versión previa de un programa informático que se encuentra en desarrollo. Se trata de una etapa intermedia antes de la liberación oficial del programa y suele ser utilizada para detectar errores y mejorar la calidad del mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos comunes de software beta.

Microsoft Office . Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones para el procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, correo electrónico y más. La versión beta incluye todas estas características así como algunas nuevas funciones que aún no han sido lanzadas oficialmente.

. Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones para el procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, correo electrónico y más. La versión beta incluye todas estas características así como algunas nuevas funciones que aún no han sido lanzadas oficialmente. Windows 10 . Windows 10 es el sistema operativo más reciente desarrollado por Microsoft. La versión Beta contiene mejoras en las funcionalidades existentes así como nuevas características que aún no han sido liberadas oficialmente al público.

. Windows 10 es el sistema operativo más reciente desarrollado por Microsoft. La versión Beta contiene mejoras en las funcionalidades existentes así como nuevas características que aún no han sido liberadas oficialmente al público. Adobe Photoshop . Adobe Photoshop es un popular programa informático usado para la edición y creación de imágenes digitales. La versión Beta incluye varias herramientas avanzadas y mejoras al diseño gráfico que se encuentran disponibles solo para los usuarios Beta.

. Adobe Photoshop es un popular programa informático usado para la edición y creación de imágenes digitales. La versión Beta incluye varias herramientas avanzadas y mejoras al diseño gráfico que se encuentran disponibles solo para los usuarios Beta. Firefox . Firefox es un popular navegador web desarrollado por Mozilla Corporation que viene con varias funciones útiles, tales como bloqueo de anuncios, protección contra virus y herramientas avanzadas para la privacidad en línea. La versión Beta incluye todas estas características así como algunos elementos adicionales que no han sido lanzados oficialmente aún.

. Firefox es un popular navegador web desarrollado por Mozilla Corporation que viene con varias funciones útiles, tales como bloqueo de anuncios, protección contra virus y herramientas avanzadas para la privacidad en línea. La versión Beta incluye todas estas características así como algunos elementos adicionales que no han sido lanzados oficialmente aún. Apple iOS . Apple iOS es el sistema operativo móvil desarrollado por Apple para sus dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch entre otros productos; la versión Beta incluye todas las características existentes junto con cambios significativos en la interfaz gráfica del sistema operativo móvil así como nuevas herramientas avanzadas que no han sido liberadas oficialmente aún al público general.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.