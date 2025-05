Cuántas veces al día se recomienda cargar el celular

Los celulares actuales pueden necesitar múltiples cargas al día sin comprometer la batería, si se manejan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los celulares actuales están diseñados para tener mínimo 24 horas de autonomía, es posible que por diferentes factores los usuarios tengan que cargar su dispositivo más de una vez al día. Una rutina que genera duras por potenciales riesgos.

Muchos usuarios no saben si al cargar su teléfono dos, tres o más veces al día pueden generar una afectación en la batería o acortar la vida útil del dispositivo, una situación que vamos a aclarar a continuación para tener las mejores prácticas de carga posible.

Cómo funcionan las baterías de los celulares actuales

La mayoría de los teléfonos actuales emplean baterías de iones de litio (Li-Ion), que, según datos de Apple, presentan ventajas notables: se cargan más rápido, son más ligeras, y cuentan con una densidad de energía más alta. Además, incluyen componentes que regulan su funcionamiento como sensores de temperatura, circuitos de control de voltaje y monitores de estado de carga, según informó Iberdrola.

Este tipo de baterías funciona mediante ciclos de carga. Un ciclo completo se contabiliza cuando se ha consumido el equivalente al 100% de la capacidad de la batería, aunque no necesariamente de una sola vez. Por ejemplo, si un día se usa el 75% de la carga y al día siguiente el 25%, en conjunto se habrá completado un ciclo.

Cargar el celular durante cortos periodos evita el desgaste causado por agotar la batería o cargarla al 100%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciclos de carga, entonces, dependen del consumo energético acumulado, no de la cantidad de veces que se enchufa el celular. Por esa razón, no existe un límite estricto sobre cuántas veces se puede cargar el celular al día: lo determinante es la cantidad total de energía recargada.

Motorola, en su centro de ayuda oficial, confirma que no hay problema en cargar un dispositivo más de una vez al día, siempre que se gestione correctamente el nivel de batería. Esto implica evitar agotar completamente la batería y no dejar que se cargue por encima del 80%.

¿Cargar el celular dos o tres veces al día es malo?

Existe una creencia extendida entre usuarios de que cargar el celular varias veces al día podría dañar su batería. Esta idea carece de fundamento técnico, siempre y cuando se respeten ciertos parámetros.

Los fabricantes y especialistas recomiendan mantener la batería en un rango de carga entre el 20% y el 80%. Este hábito evita el desgaste innecesario de las celdas y ayuda a preservar la vida útil del dispositivo. En cambio, cargar siempre desde 0% o hasta 100% acorta la vida útil de la batería, ya que acelera el agotamiento de los ciclos completos.

El sobrecalentamiento durante la carga puede comprometer tanto la batería como los componentes internos del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón por la cual las cargas parciales —por debajo del 80%— no completan un ciclo total, y por lo tanto no afectan negativamente a la batería, es que este tipo de batería no necesita ser descargada completamente para volver a ser cargada.

En ese sentido, cargar el celular dos o tres veces en un día no representa un riesgo, siempre que las recargas se realicen cuando el nivel esté cerca del 20% y se interrumpan alrededor del 80%. Este esquema permite múltiples cargas parciales sin comprometer la salud de la batería.

Consejos para extender la vida útil de la batería

No dejar el celular cargando toda la noche

Aunque muchos teléfonos actuales incorporan sistemas de protección que detienen el paso de energía una vez que la batería alcanza el 100%, mantener el equipo enchufado por largas horas puede generar un ciclo vicioso de recarga continua. Este proceso se inicia cada vez que la carga baja del 100% al 99%, provocando una nueva entrada de energía. Esta recarga intermitente genera desgaste prematuro en las celdas.

Evitar el sobrecalentamiento

Ambientes calurosos, exposición al sol o incluso fundas que impiden disipar el calor durante la carga pueden deteriorar la batería. Además, usar el celular mientras se carga, como al ver videos o chatear, genera calor adicional que perjudica tanto la batería como otros componentes internos del equipo.

Actualizar el software del celular mejora la gestión energética y optimiza el rendimiento de la batería. (Copilot)

Usar el cargador original

Cada dispositivo cuenta con una capacidad de carga diseñada específicamente por el fabricante. Usar cargadores genéricos o no autorizados puede forzar la batería, causar sobrecalentamientos o recargas inestables.

Actualizar el software

Algunos fabricantes incorporan mejoras en la gestión energética a través de actualizaciones de sistema. Mantener el celular actualizado contribuye al rendimiento de la batería y a optimizar su carga.