Por qué nunca se deben publicar o enviar fotos del documento de identidad por redes sociales

Muchas personas celebran la obtención de su ID o licencia de conducción con una publicación en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir una foto del nuevo documento de identidad puede parecer una acción inofensiva. Algunos lo hacen para celebrar que ya tienen su ID, licencia o pasaporte. Otros, para denunciar la pérdida o mostrar que completaron un trámite. Sin embargo, esta práctica expone información sensible y puede tener consecuencias graves en el entorno digital.

Los documentos de identidad incluyen datos personales que deberían estar protegidos y se vuelven públicos cuando se publican en redes sociales. Incluso si el perfil del usuario es privado, las imágenes pueden ser copiadas, compartidas o descargadas por otras personas que pueden aprovecharse de esta información.

Uno de los principales riesgos de esta práctica es la suplantación de identidad. Cuando una persona accede a los datos de un documento, puede utilizarlos para hacerse pasar por su titular. Esto puede incluir la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de productos financieros, el acceso a servicios en línea o el uso de la información para actividades fraudulentas. En muchos sitios web o plataformas digitales, basta con proporcionar algunos datos del documento para completar un registro o validar una identidad.

Una foto del documento en redes puede ser utilizada para suplantar tu identidad sin que lo sepas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, con esta información se pueden realizar ataques de ingeniería social. Esto significa que un tercero puede combinar lo que ve en la imagen del documento con otros datos disponibles en internet —como publicaciones anteriores, fotografías o comentarios— para construir un perfil detallado de la persona. A partir de ahí, pueden enviar mensajes personalizados, realizar llamadas fraudulentas o engañar a familiares y conocidos haciéndose pasar por la víctima.

Por otra parte, en algunos casos los documentos contienen códigos de barras o elementos visuales que permiten su verificación automática. Publicar una foto del documento con estos elementos visibles facilita que sean extraídos o replicados con fines ilícitos. Incluso si se tapa parte de la información con un dedo, un objeto o un filtro digital, sigue existiendo el riesgo de que herramientas de edición de imagen puedan recuperar parte de los datos cubiertos.

Otro factor de riesgo es el almacenamiento no autorizado. Una vez que una imagen se publica en internet, no hay forma de controlar su circulación. Puede ser capturada, almacenada en servidores de terceros, compartida en grupos privados o publicada en otros espacios digitales sin el consentimiento del titular. Aunque el usuario elimine la publicación original, la imagen puede seguir circulando fuera de su control.

Las redes sociales no ofrecen control total sobre el contenido compartido: una vez publicado, puede circular sin límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros riesgos de subir fotos de documentos a redes sociales

El uso indebido del documento no se limita a fraudes financieros. También puede facilitar la creación de perfiles falsos en redes sociales, el envío de correos electrónicos o mensajes suplantando la identidad de la persona, o incluso el uso del nombre en actividades ilícitas. En contextos donde los datos personales son utilizados como método de verificación, una simple imagen del documento puede ser suficiente para activar servicios o realizar transacciones.

Compartir una fotografía del documento en una publicación para reportar su pérdida tampoco es recomendable. En lugar de facilitar su recuperación, esta acción puede aumentar la exposición a fraudes. En estos casos, lo indicado es acudir a los canales oficiales de denuncia, como las autoridades policiales, las entidades emisoras del documento o los portales institucionales de reporte.

El documento de identidad cumple una función de validación ante el Estado y otras instituciones. No fue diseñado para ser compartido públicamente, y menos aún en redes sociales. Por eso, es recomendable no publicarlo, ni siquiera de forma parcial, ni en estados temporales, historias o mensajes directos sin cifrado. El entorno digital requiere medidas de autoprotección que incluyan no exponer información personal que pueda ser reutilizada por otros.

Una imagen del documento permite a estafadores combinar información y realizar ataques de ingeniería social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en el que los datos personales son valiosos, mantener la información protegida es una práctica básica de seguridad digital. Evitar la publicación de documentos en redes sociales es una de las formas más directas de reducir la exposición a posibles delitos.