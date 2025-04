Apple trasladaría a India su producción tras los aranceles de Trump: el iPhone no subiría de precio

Apple traslada parte de su producción a India para enfrentar los aranceles impuestos por Trump. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)

Apple se enfrenta a un escenario complejo debido situación arancelaria tras las decisiones del presidente Donald Trump y para resolverlo la compañía ya estaría llevando a cabo un plan en India, que le permita mitigar los efectos y tener una base de dispositivos para responder a la posible crisis en el corto plazo, mientras se buscan otras alternativas.

Según The Times of India y The Wall Street Journal, la empresa ha empezado a implementar una serie de medidas que incluyen el traslado de parte de su producción a India y el envío urgente de aviones llenos de iPhone hacia Estados Unidos.

A través de estas acciones, la compañía intentaría ganar tiempo y evitar que los consumidores, tanto en el mercado estadounidense como en otros países, sufran un aumento inmediato en los precios de sus productos.

Qué estaría haciendo Apple para evitar el aumento de precios de los iPhone

A finales de marzo de 2025, y con los aranceles de Trump a punto de entrar en vigor, Apple habría decidido tomar medidas drásticas para asegurar su inventario en el mercado estadounidense. Según fuentes del gobierno indio citadas por The Times of India, la empresa fletó cinco vuelos llenos de iPhone y otros productos fabricados en India con destino a los Estados Unidos.

India se convierte en pieza clave para mitigar el impacto de los nuevos aranceles en productos tecnológicos. (AP Foto/Kathy Willens, archivo)

Estos vuelos, que se habrían realizado en tres días, serían una respuesta directa a los nuevos aranceles del 10% que la administración de Trump impuso sobre una serie de productos importados, incluyendo los dispositivos electrónicos fabricados en China y en otras regiones.

El objetivo de esta maniobra sería garantizar que Apple tuviera suficiente inventario de iPhone en sus tiendas de EE. UU., para así retrasar el impacto de los aranceles sobre los precios de los productos. La información publicada por el medio indio asegura que esta estrategia se diseñó para proteger a la empresa de la presión inmediata de los aranceles, ya que no tendrían planes de aumentar los precios de sus productos en India ni en otros mercados, al menos de forma inmediata.

Fuentes citas por el medio indio han explicado que los aviones cargados de productos de Apple desde India llegaron a los Estados Unidos “a un arancel más bajo”, lo que da tiempo a la empresa para planificar una respuesta a largo plazo.

Trump impone un 10% de aranceles sobre dispositivos electrónicos importados desde China y otras regiones. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Cuál sería el papel de India en la estrategia de Apple

Durante los últimos años, Apple ha estado trasladando parte de su producción de iPhone y otros dispositivos a India, y los aranceles de Trump habrían acelerado este proceso. India se ha convertido en una alternativa estratégica para la fabricación de dispositivos debido a los menores aranceles en comparación con China.

El gobierno de Trump impuso un 26% de aranceles a los productos fabricados en India, lo que, aunque sigue siendo un porcentaje elevado, resulta considerablemente más bajo que el 54% aplicado a los productos chinos. Esta diferencia en las tarifas arancelarias ha creado incentivos económicos significativos para que Apple aumente su producción en India.

Según The Wall Street Journal, Apple podría estar en camino de abastecer hasta el 50% de la demanda estadounidense de iPhone desde India este año, dependiendo de la evolución de los aranceles y de la capacidad de producción del país asiático.

La diferencia entre los aranceles de productos fabricados en China (54%) e India (26%) impulsa la estrategia de Apple. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Actualmente, Apple se concentra en la fabricación de iPhone y AirPods en India. La compañía ha venido invirtiendo en la infraestructura local, asociándose con fabricantes como Foxconn para montar dispositivos en el país.

Esta estrategia le permite a Apple evitar aranceles en mercados locales y le ofrece una ventaja competitiva frente a los elevados aranceles que enfrentan los productos chinos en Estados Unidos. La posibilidad de producir más dispositivos en India y trasladarlos a los EE. UU. podría ser la clave para mitigar los efectos negativos de los aranceles sobre sus márgenes de beneficio.