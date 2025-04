OnlyFans en la mira: dos hombres acusan que fueron engañados y que las modelos no eran reales

El uso de chatbots y agencias externas genera desconfianza en los usuarios que esperan interacción directa. REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo

Dos exsuscriptores de OnlyFans habrían presentado una demanda colectiva contra la plataforma de contenido para adultos, alegando que fueron defraudados al descubrir que las conversaciones que mantenían con los creadores no eran directas, sino que eran gestionadas por agencias externas, conocidas como “chatters”.

Según 404 Media, los demandantes sostienen que, si hubieran sabido que las interacciones no provenían directamente de los creadores, no habrían pagado por el servicio. En la demanda se afirma que, al no ser informados de esta práctica, los suscriptores fueron privados del beneficio acordado, lo que contraviene sus expectativas razonables.

Qué son los “Chatters”

La demanda subraya una práctica común en la plataforma: muchos creadores de contenido de OnlyFans, debido a la alta demanda de mensajes de sus seguidores, subcontratan las interacciones a terceros.

El aumento de chatbots pone en cuestión si los suscriptores están recibiendo lo que esperaban. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas agencias gestionan la comunicación con los fans, lo que incluye tanto respuestas automáticas a través de chatbots como conversaciones más personalizadas a través de personas contratadas para actuar en nombre del creador. Servicios como Supercreator, ChatPersona y FlirtFlow son algunos de los proveedores que facilitan estas interacciones.

En declaraciones a Cosmopolitan en 2021, un portavoz de OnlyFans explicó que la plataforma permite a los creadores trabajar con terceros como fotógrafos, videógrafos y agencias, pero aclaró que estas entidades no están afiliadas a la empresa de ninguna manera.

En este caso, los suscriptores se habrían dado cuenta de que no podían estar interactuando con los creadores reales debido a la cantidad de mensajes que se generan diariamente, lo que los llevó a sospechar que estaban siendo engañados.

Aunque los demandantes no presentan pruebas contundentes que demuestren que estaban hablando exclusivamente con agencias externas o chatbots, afirman que la evidencia de sus sospechas se basa en la observación de incoherencias en los mensajes y la imposibilidad de que un solo creador pudiera gestionar una cantidad tan grande de interacciones.

Según 404 Media, un extracto de la demanda menciona que uno de los demandantes empezó a dudar de la autenticidad de las conversaciones al recibir respuestas contradictorias y errores en los mensajes.

En el texto presentado ante el tribunal, se asegura que “OnlyFans, al tomar decisiones que enriquecen a la empresa mientras participa en el engaño a sus clientes, frustra conscientemente las expectativas razonables de los demandantes, privándolos del beneficio acordado en el contrato”.

Las plataformas subcontratan chats a terceros, lo que distorsiona las expectativas de los suscriptores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de demandas a Onlyfans

Este no es el primer caso que involucra a OnlyFans en relación con las prácticas de “chatter scams”. En 2024, un grupo de cinco usuarios presentó una demanda colectiva similar alegando que las agencias de chat estaban defraudando a los suscriptores.

Un tribunal decidió que el caso sería llevado a juicio en 2027. Este patrón de litigios refleja la creciente preocupación por la transparencia y la honestidad en las interacciones dentro de la plataforma.

La nueva demanda plantea una serie de interrogantes sobre la legalidad y la ética de las prácticas comerciales en OnlyFans. Los suscriptores que se sienten engañados podrían tener razones válidas para cuestionar la autenticidad de las interacciones en la plataforma, lo que podría llevar a una revisión de las políticas de la empresa.

La resolución de este caso podría tener un impacto importante sobre cómo los creadores de contenido gestionan sus relaciones con los suscriptores y sobre la manera en que OnlyFans regula estas interacciones.

Mientras tanto, la industria de las agencias de “chatter” sigue siendo una parte integral del funcionamiento de OnlyFans, lo que deja en el aire la pregunta de si las plataformas de este tipo deben ser más transparentes respecto a la manera en que interactúan con los usuarios y hasta qué punto pueden delegar estas funciones sin violar las expectativas de sus clientes.