Como hacer fotos al estilo Ghibli: este es el link oficial para crearlas sin bloqueos

Tiempos violentos o Pul Fiction es una obra de Quentin Tarantino - crédito ChatGPT

La tendencia de transformar imágenes personales al estilo gráfico de Studio Ghibli mediante inteligencia artificial (IA) gana cada vez más popularidad. En este artículo se explican los enlaces y las instrucciones necesarias para generar estas ilustraciones de manera efectiva.

Lo particular de esta nueva tendencia es que la posibilidad de generar estas imágenes es ofrecida por herramientas de inteligencia artificial accesibles desde plataformas web, sin necesidad de instalar software especializado ni contar con conocimientos técnicos previos.

Para transformar fotografías que evoquen el estilo de Ghibli, se pueden usar herramientas gratuitas como Grok y ChatGPT. Ambas permiten convertir imágenes en ilustraciones que capturan la estética visual presente en películas como ‘El viaje de Chihiro’ o ‘La princesa Mononoke’.

Terminator 2 no solamente marcó la historia del cine de los 90, sino inmortalizó una de las películas más recordadas de la saga - crédito ChatGPT

Grok es una herramienta integrada en la red social X, accesible desde https://x.com/i/grok. Para utilizarla, el usuario debe iniciar sesión en su cuenta, subir una imagen clara y escribir una frase como: “Transforma esta foto al estilo Studio Ghibli”.

El sistema genera automáticamente una imagen modificada que imita ciertas características visuales asociadas a ese estilo de animación japonés.

La herramienta Grok no requiere suscripción paga ni conocimientos técnicos. Las imágenes resultantes pueden presentar inconsistencias si la fotografía original no posee buena iluminación o si hay múltiples elementos en primer plano. Sin embargo, su funcionamiento rápido y gratuito la convierte en una opción viable para quienes desean experimentar con este tipo de imágenes.

La escena de DiCaprio en el papel de un esclavista sureño fue apropiada por usuarios como símbolo de ironía o burla. Su expresión fue recortada y reutilizada en diversos contextos para representar actitudes cínicas o exageradas. (Creado con ChatGPT)

Para quienes buscan un nivel más detallado de control sobre el resultado visual, ChatGPT (versión Plus con modelo GPT-4.5) ofrece una función de generación de imágenes integrada, accesible desde https://chatgpt.com.

En este caso, el proceso requiere subir la imagen original, redactar una indicación detallada, y realizar ajustes si el resultado no es el esperado. Por ejemplo, una instrucción efectiva podría ser: “Convierte esta foto al estilo Ghibli, manteniendo el fondo y la expresión del rostro”.

La herramienta permite solicitar variaciones, cambiar elementos del fondo o del primer plano, y definir características específicas del estilo buscado. A diferencia de los filtros automáticos, este sistema implica una interacción constante con la herramienta, en la que el usuario colabora con la IA para definir el aspecto final de la imagen.

Cualquier imagen puede parecer un anime Ghibli, así lo hace posible la inteligencia artificial - crédito ChatGPT

A diferencia de Grok, en la IA de OpenAi es necesario contar con una suscripción paga para realizar la generación de imágenes.

Ambas opciones no pretenden reproducir el arte de Studio Ghibli de forma literal ni reemplazarlo. Más bien, permiten reinterpretar escenas personales con una estética que remite a las películas del estudio. El resultado no es una copia ni una animación, sino una imagen estática que se inscribe dentro de una tendencia más amplia de aplicaciones creativas de inteligencia artificial.

A pesar del creciente uso de estas tecnologías, algunas voces críticas han manifestado su desacuerdo con este tipo de prácticas. Hayao Miyazaki, director japonés y cofundador de Studio Ghibli, expresó su rechazo a la inteligencia artificial en una entrevista ampliamente difundida hace unos años.

Convertida en meme global desde mediados de la década de 2000, esta fotografía fue tomada por el padre de la niña durante una práctica de bomberos. (Creado con ChatGPT)

Tras observar una animación generada por IA, declaró: “No puedo ver estas cosas y encontrarlas interesantes. Me repugna profundamente. Quienquiera que las haya creado no tiene ni idea de lo que es el dolor”.

Según Miyazaki, el cuestionamiento no se centra en los aspectos técnicos, sino en la ausencia de comprensión emocional por parte de las máquinas. En la misma entrevista afirmó: “Jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo”. En su visión, el acto de dibujar implica intención y experiencia humana, elementos que, considera, la inteligencia artificial no puede replicar.

Aunque la controversia sobre su uso y legitimidad continúa, la generación de imágenes con estética tipo Ghibli mediante inteligencia artificial representa una tendencia creciente que combina accesibilidad tecnológica, exploración creativa y apropiación cultural de estilos visuales consolidados.