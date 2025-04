Colombianos le dicen adiós a las aplicaciones de citas: su popularidad disminuyó y hay nuevas opciones

Los colombianos han disminuido su uso de plataformas y aplicaciones para conocer gente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los colombianos han reducido el uso de plataformas en internet y aplicaciones móviles como Tinder o Bumble para conocer personas en el último año. Según el estudio Percepciones y uso de internet, realizado por la empresa .CO Internet SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), solo el 46% de los encuestados recurren a estos sitios con ese objetivo.

Este porcentaje representa el nivel más bajo en los últimos años y coincide con el del 2020, año de la pandemia de Covid-19. En 2021, la cifra fue del 47%, en 2022 del 49% y en 2023 del 52%.

Esto indica que, aunque las plataformas digitales continúan siendo una opción para conocer personas, su popularidad ha ido disminuyendo con el tiempo. Es posible que este cambio esté relacionado con una mayor cautela de los usuarios en el uso de estas aplicaciones o con un redireccionamiento hacia otras formas de interacción en línea, como las redes sociales o las videollamadas.

Este es el mismo porcentaje que existió en 2020, año de la pandemia del Covid-19. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué los colombianos no utilizan aplicaciones para conocer gente

Aunque el estudio no determina las causas exactas de por qué las personas ya no utilizan con la misma frecuencia plataformas o aplicaciones para conocer gente, esta disminución coincide con un contexto en el que la Generación Z asegura que ya no le interesa este tipo de espacios y prefiere conexiones más orgánicas.

Un estudio de la empresa de análisis de datos Singles Reports concluyó que el 80% de los miembros de la Generación Z que utilizan aplicaciones para ligar se sienten cansados con ellas, según recoge un artículo de The New York Times.

Además, una encuesta realizada por Forbes en Estados Unidos también reveló que el 79% de los integrantes de la Generación Z que usan apps para hacer match confiesan estar agotados de su funcionamiento.

Varios estudios señalan que la generación Z prefiere generar conexiones orgánicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento está en línea con un estudio realizado por Bumble sobre sus predicciones para 2024. Según el informe, las personas están rechazando la perfección, descartando las citas tradicionales y, en su lugar, valorando la vulnerabilidad emocional y los valores compartidos.

“Nuestra investigación muestra que ser auténtico será lo más importante en 2025, con 2 de cada 5 (41%) solteros encuestados celebrando contenido sobre citas y relaciones que muestra los altibajos”, indicó la plataforma de citas.

Esto es un resultado de una encuesta interna de Bumble que tuvo lugar del 19 al 23 de septiembre de 2024, con una muestra de 41.294 miembros de la app de entre 18 y 35 años de todo el mundo.

Bumble realizó un estudio que indica que las personas de la generación z quiere fomentar relaciones más naturales y no buscan la perfección. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

Cuáles fueron otros hallazgos del estudio en Colombia

El estudio Percepciones y uso de internet en Colombia también reveló hallazgos interesantes sobre el impacto de las tecnologías en las relaciones de pareja.

A través de una encuesta, se preguntó a los participantes si consideraban que las nuevas tecnologías habían complicado o facilitado las relaciones de pareja. El 56% de los encuestados respondió que las había complicado, marcando el porcentaje más alto en los últimos años. Este dato contrasta con la tendencia observada en el uso de plataformas y aplicaciones para conocer personas, donde aún se refleja un interés considerable, aunque en disminución.

Este aumento en la percepción de que las tecnologías complican las relaciones puede estar relacionado con varios factores, como la sobrecarga de información, la dependencia de la comunicación digital, o los malentendidos derivados de la falta de interacción cara a cara.