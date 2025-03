Activa el modo Instagram en WhatsApp usando tus canciones favoritas

Los usuarios pueden agregar hasta 60 segundos de una canción. (Canal de WhatsApp de Mark Zuckerberg)

WhatsApp ha incorporado una nueva función que permite añadir canciones a las actualizaciones de estado. Al crear un estado, los usuarios ahora verán un ícono con una nota musical en la parte superior de la pantalla. Al tocarlo, se accede a una biblioteca con millones de canciones disponibles, que incluye los éxitos más populares del momento, lanzamientos recientes y temas ampliamente reconocidos.

La herramienta permite seleccionar un fragmento específico de la canción: hasta 15 segundos para acompañar una imagen y hasta 60 segundos para videos. Entre los temas disponibles figuran desde infantiles, como ‘Baby Shark’, utilizado incluso por Mark Zuckerberg, hasta clásicos como ‘Ojos así' de Shakira.

Para acceder a esta opción, que funciona de manera similar a las historias de Instagram, es necesario actualizar la aplicación móvil. Aunque algunos usuarios aún no visualizan esta función, la compañía informó: “Estamos lanzando esta función a nivel mundial y se expandirá durante las próximas semanas”.

Además, WhatsApp recordó que los estados están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que la plataforma no puede acceder al contenido compartido ni a las canciones que se agregan.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Cuándo usar las canciones en estados de WhatsApp

Las canciones en los estados de WhatsApp pueden utilizarse para expresar emociones, acompañar momentos especiales o simplemente compartir gustos musicales con contactos. Esta función permite seleccionar fragmentos de hasta 15 segundos para fotos y hasta 60 segundos para videos, lo que brinda flexibilidad para personalizar el contenido.

Una de las situaciones más comunes para usar canciones es cuando se quiere reflejar el estado de ánimo. Por ejemplo, una persona que atraviesa una etapa de alegría puede compartir una foto con un fragmento de ‘Happy’ de Pharrell Williams, mientras que alguien que se siente nostálgico podría acompañar una imagen con ‘Someone Like You’ de Adele.

También es útil para destacar eventos o celebraciones. Durante un cumpleaños, se puede subir un video con ‘Cumpleaños feliz’ o ‘Celebration’ de Kool & The Gang. En viajes, canciones como ‘On the Road Again’ de Willie Nelson o ‘Adventure of a Lifetime’ de Coldplay refuerzan la experiencia visual del paisaje o la aventura compartida.

Además, algunos usuarios utilizan esta herramienta como recomendación musical, subiendo fragmentos de canciones nuevas o poco conocidas para compartirlas con sus contactos. En todos los casos, la música en los estados añade una capa emocional y creativa al contenido que se publica.

La opción de agregar música a los estados recuerda a las historiad de Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué otras funciones nuevas han llegado a los estados de WhatsApp

A los estados de WhatsApp han llegado dos funciones nuevas, que se caracterizan por ser muy similares a otras que ya existen en las historias de Instagram:

‘Me gustas’.

Los usuarios ahora tienen la posibilidad de marcar con un ‘Me gusta’ los estados de sus contactos. Para hacerlo, solo deben tocar el ícono de corazón ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla mientras visualizan un estado. Al hacerlo, la persona que publicó el contenido recibirá una notificación que indica que alguien le ha dado ‘Me gusta’.

Esta interacción es completamente privada, lo que significa que solo el autor del estado sabrá quién reaccionó, sin que se muestre públicamente ni a otros contactos.

Los usuarios pueden realizar hasta cinco menciones en los estados. (WhatsApp)

Menciones privadas.

Con la nueva función de menciones privadas, los usuarios pueden mencionar de forma directa y discreta a hasta cinco contactos o grupos en sus estados de WhatsApp.

Para realizar una mención, deben seleccionar el ícono de arroba (@) que aparece en la interfaz de edición del estado. Esta herramienta permite personalizar aún más el contenido compartido y dirigirlo a personas específicas sin necesidad de crear un grupo o enviar mensajes individuales.

Al igual que ocurre con los ‘Me gusta’, esta interacción es totalmente privada: solo los usuarios mencionados recibirán la notificación y podrán ver que han sido incluidos en el estado. El resto de los contactos no tendrá acceso a esa información, lo que garantiza la confidencialidad de la mención.