Elimina todos los recuerdos y fotos con tu ex en un solo instante gracias a Google Fotos

Si las fotos de tu expareja siguen apareciendo en tus recuerdos, Google Fotos tiene la solución perfecta para eliminar su rostro sin perder los momentos capturados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres de los que no soporta ver los recuerdos con tu expareja cada vez que abres Google Fotos, estás de suerte. Sabemos lo incómodo que puede ser encontrarse con esas imágenes del pasado que siguen apareciendo sin que lo desees.

Afortunadamente, Google Fotos tiene herramientas poderosas que te permitirán borrar a esa persona de tu vida digital de una manera rápida y sencilla.

Cómo desaparecer a tu ex de los recuerdos de Google Fotos

Si tu intención no es borrar todas las fotos de tu expareja, pero sí evitar que sigan apareciendo como parte de tus recuerdos, Google Fotos ofrece una solución efectiva. En lugar de eliminar las fotos por completo, puedes optar por ocultar su rostro en la sección de recuerdos, lo que significa que esos momentos que compartiste con ella o él dejarán de aparecer en las notificaciones de “Recuerdos” de la aplicación.

Esta herramienta aprende de las correcciones que le hacemos, para que los próximos resultados sean más precisos. (Google)

El proceso es muy sencillo, y solo te tomará unos minutos:

Ve a la sección de Colecciones en Google Fotos : Desde la app o la versión web, dirígete a la pestaña de “Colecciones” en el menú principal.

Selecciona la opción “Personas y Mascotas” : Esta sección te mostrará una lista de todas las personas reconocidas por el sistema en tus fotos.

Toca los tres puntos en la esquina superior derecha : Esto desplegará varias opciones de configuración.

Elige “Ocultar el rostro de los recuerdos” : Aquí podrás seleccionar las personas que quieres eliminar de los recuerdos.

Selecciona a tu ex: La aplicación te permitirá identificar la cara de tu expareja dentro de tus fotos. Con solo un toque, Google Fotos dejará de incluir a esa persona en los recuerdos automáticos que se generan cada día.

Ahora, tus recuerdos estarán libres de esa persona sin necesidad de borrar todas las fotos de tu galería.

Google Fotos es una plataforma de almacenamiento y organización de fotografías y vídeos basada en la nube. (Google)

Qué hacer si definitivamente no quiero las fotos de mi ex en el teléfono

Si lo que deseas es una limpieza más profunda, Google Fotos también ofrece una funcionalidad que, aunque nueva, está ganando popularidad rápidamente: el Borrador Mágico.

Esta herramienta permite eliminar de manera efectiva cualquier persona (o incluso objeto) que aparece en tus fotos sin necesidad de manipularlas manualmente. Así que si prefieres borrar por completo las imágenes que te incomodan, este truco es ideal para ti.

Para utilizar el Borrador Mágico, sigue estos pasos:

Abre Google Fotos : Entra a la aplicación o la versión web de Google Fotos.

Edita la foto que quieres modificar : Escoge una foto que incluya a tu expareja y abre el modo de edición.

Accede al Borrador Mágico : Una vez dentro del editor, selecciona la herramienta “Borrador Mágico”. Este proceso es sencillo e intuitivo, ideal para aquellos que no tienen experiencia en edición de imágenes.

Selecciona a tu ex en la foto : Solo tienes que marcar la zona en la que aparece la persona que deseas eliminar. El Borrador Mágico utilizará la inteligencia artificial de Google para “eliminar” a tu ex de la imagen, rellenando el espacio de manera natural con el fondo original.

Guarda los cambios: Tras unos segundos, el proceso de edición se habrá completado y la persona ya no aparecerá en esa imagen.

No es necesario eliminar todas tus fotos, Google Fotos te permite esconder a esa persona de los recuerdos, manteniendo intactos los recuerdos que valen la pena - Google fotos logo

Este proceso no solo elimina a tu ex de la foto de manera digital, también te permite seguir conservando el recuerdo sin que la persona que ya no deseas esté presente. El Borrador Mágico puede ser una excelente forma de borrar recuerdos sin tener que eliminar por completo todas las fotos.

La función de “Ocultar el rostro de los recuerdos” y el Borrador Mágico son solo dos ejemplos de cómo la tecnología, en particular Google Fotos, puede ayudarte a gestionar y organizar tus recuerdos digitales de manera más eficiente. Hoy en día, nuestras vidas están documentadas a través de imágenes, y muchas veces no siempre deseamos que ciertos momentos del pasado sigan regresando a nuestra memoria de forma automática.