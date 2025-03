Diez frases que los mentirosos utilizan siempre, según la IA

“Te lo dije, pero quizás no me entendiste bien” : Utilizada cuando se les contradice, insinuando que el problema fue un malentendido.

“Nunca he dicho eso” : Negar algo que se ha dicho anteriormente, incluso si hay pruebas de lo contrario.

“¿Por qué no me crees?”: Desviando la atención hacia la incredulidad de la otra persona para que no se cuestionen más.